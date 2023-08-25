與侯友宜採民調整合？柯文哲稱「什麼事都有可能」；民進黨秘書長：賴清德民調突破4成但沒有樂觀本錢

與侯友宜採民調整合？柯文哲：什麼事都有可能

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲拋出與各黨領袖展開對話，24日被問及是否與國民黨總統參選人侯友宜採民調整合方式合作。他表示，台灣選民有智慧，最後總會想出解決辦法，「什麼事都有可能」，先從溝通開始。

柯文哲23日臉書發文緬懷823砲戰65週年時提到，他會以最開放的態度與各黨領袖展開對話，並拋棄舊框架、建立新共識。此番言論引發外界關注。

柯文哲24日出席「全民參與2.0四葉草運動」啟動記者會，會後被問及政黨領袖對話與藍白整合議題。

柯文哲表示，前總統李登輝1990年與時任民進黨主席黃信介召開過國是會議，但至今已30幾年，各政黨從來沒有針對國家重大問題坐下來談。

柯文哲表示，雖然談完不會百分之百相同、仍會有爭議，但爭議會減少很多，而國內的重大爭議本來就要建立溝通文化。

柯文哲也提到，他與民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫都是民國68年進台大當學生，且他跟朱立倫40年前就認識，溝通沒什麼問題。他笑說，台大校長陳文章之前遇到他，就曾預告今年校慶會很熱鬧。

由於柯文哲23日正面回應鴻海創辦人郭台銘的咖啡邀約，媒體詢問兩人是否聯繫。柯文哲表示，郭台銘是有視野的國際大企業家，如果討論國際經濟走向，郭台銘一定比他厲害；人與人之間不要那麼怕溝通，喝喝茶講講話有什麼關係，但是最近他喝咖啡會心悸，還是喝果汁就好。

媒體追問，參選台北市第一選區立委的台北市議員張斯綱擬與新黨議員侯漢廷採整合民調合作，有網友建議可以給柯文哲、侯友宜參考，未來柯文哲是否與侯友宜以民調整合方式合作，並達到團結勝選。

柯文哲表示，台灣的選民有智慧，最後總會想出解決辦法，歷次選舉都是這樣，「什麼事都有可能」，先從溝通開始，若從來不溝通，後面有什麼好講的。

柯文哲說，不管是喝茶、咖啡、果汁，其實政黨主帥、幕僚都彼此認識，溝通不必再找協辦機關。

針對與各黨領袖對話議題，民進黨發言人張志豪23日建議柯文哲先回答為什麼拋出重啟服貿、為何對中國禁台灣芒果沒有態度，並要求對中華民國與中華人民共和國是否互不隸屬表態。

柯文哲回應，總統蔡英文曾表示要遵守中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，他的發言不脫離這個框架，相信賴清德不敢說不遵守中華民國憲法和兩岸人民關係條例；另一方面，現階段維持現狀是不得已且唯一的選擇，爭辯這條沒有意義。

柯文哲補充，重啟服貿從頭到尾都是假新聞，他過去都是主張先通過兩岸協議監督條例，並先處理貨貿，之後才是服貿；至於芒果的態度他早就講得很清楚，民進黨發言人是否沒有監看他的新聞，請民進黨發言人認真一點。

柯文哲提與各黨領袖對話，朱立倫：樂意一起努力

民眾黨總統參選人柯文哲23日透過臉書（Facebook）粉絲專頁提到「與各黨領袖展開對話」。對此，國民黨主席朱立倫24日說，樂意與柯文哲一起努力，避免讓民進黨「躺著當選」。

朱立倫24日上午與黨籍立委參選人游顥參拜竹山紫南宮，紫南宮主委莊秋安接待。朱立倫致詞表示，參拜除祈求風調雨順、國泰民安，也盼國民黨總統參選人侯友宜、游顥順利當選，游顥擔任縣議員服務地方非常打拚，南投需要資深立委馬文君、年輕有為的游顥爭取建設。

對於柯文哲說「與各黨領袖展開對話」，朱立倫接受媒體聯訪表示，從年初一再強調希望在野合作團結，大家有共同團結一致目標，為兩岸和平、公平正義、台灣更好必須下架民進黨，他認為想法與民眾黨一致，因此很樂意與柯文哲就各項公共議題到立法院合作、選舉等一起努力，避免親痛仇快讓民進黨「躺著就當選」。

金門縣議長洪允典指「國民黨沒什麼大不了，現在已經四分五裂。」對此，朱立倫回應媒體詢問是否黨紀處分表示，還是強調一句老話，小我要小一點、大我要大一點，如果只有自我，永遠走不出大局，若還是繼續糾結小恩、小怨，只會讓全民失望，一定要團結努力。

朱立倫表示，經國民黨全代會一致徵召侯友宜、各立委參選人，大家可看到過程非常公開、非常團結，接下來就是大家以大局為重，各種民調顯示侯友宜上升中，不受小的枝節影響；另外，放下個人小恩、小怨，「我們走出大局，共同團結努力」。

媒體提問若鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統，是否禁止黨員、民代支持連署。朱立倫說，再次強調全黨必須一致、遵守黨紀，國民黨是大家庭，「於私大家都是老朋友、好朋友、同志，但於公一定嚴正執行黨紀」。

前苗栗縣長徐耀昌日前深夜宣布退出國民黨並列舉罪狀轟侯友宜，媒體24日再度詢問朱立倫看法，朱立倫表示，不會糾結過去的小恩、小怨，還是要回到必須以大局為重，個人枝節不是重點。

媒體指賴清德民調破4成，綠營高層：沒有樂觀本錢

有媒體民調指出，民進黨總統參選人賴清德支持度突破4成。民進黨秘書長許立明23日表示，從黨內民調看，賴清德稍微往上走，民眾黨柯文哲有損傷，國民黨侯友宜雖止跌、但是否回升仍存疑，藍營勢必有一定程度整合，民進黨沒樂觀本錢。

民進黨下午召開中常會，黨主席賴清德感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘、中常委們及黨中央工作人員的努力，過去1週他擔任總統蔡英文特使，前往巴拉圭共和國參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，也藉此機會過境美國紐約、舊金山，感謝美國秉持安全、舒適、便利與尊嚴原則，協助過境。