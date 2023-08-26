林秉聖重複簽約不但個人形象大傷，也燒出T1、PLG兩聯盟無法整合的現實

文：yiche28

前職籃T1聯盟球星林秉聖的合約爭議，從近日各方消息拼湊出來的樣貌，包括林秉聖本人的聲明，直白來說，就是他因其專長與能耐，確實成為各方希望獲得人才。

林秉聖與攻城獅簽約的簽名，顯示林秉聖的意願，但後來台新提出合約應明顯更誘人，包括林秉聖的人際網絡效應，因此產生橫刀奪愛的情事。

林秉聖本人很nice，但簽約本身很嚴肅、很正式。 林秉聖就像意志不堅的美麗佳人，因自身一時腦袋不清楚（如其聲明內容宣稱），所以糊里糊塗跟一個男簽了結婚證書，說要白頭偕老，誰知道後來又蹦出另一高富帥美男，讓林秉聖毅然決然劈腿，奔向新歡。

林秉聖的行為與事件，跟社會許多案例都有雷同之處，如屋主賣房子，就是希望選到最好的出價賣出，或是應徵工作，每個人當然就是希望能進最好條件與待遇的公司，這是人性。

期待本國職籃運動與時並進的專業制度

人再怎麼美，也不該在短時間給不同的人，說兩次願意。人性也該有個限制。

無論林秉聖人在怎麼好，回到法律上，根本是犯了賣房子同時給兩個買方的概念，在買賣市場市場上，這不僅僅是信用問題，更有根本的賠償問題。

就合約上，沒獲得最後物件成交的那方，確實可以提出法律允許的賠償金，這在過去房地產界都有類似的案例。

台灣職籃走了幾年，這倒是第一次出現很明確的重複簽約情事。就法律層面上，能否如房屋買賣違約，或是許多科技公司獵人頭時，類似的重複簽約懲罰案例比照辦理，做為相關受害單位引援的參考，確實可以是在追求職籃更成熟、更正向發展的專業環節。

終究，比賽要有對抗與精采，除球員教練本身各方能力外，許多白領與行政端的專業，能讓職業運動走長行遠。

林秉聖本次事件，是球員本身不成熟，也包括特定球隊（台新）不當操作，造成球隊間不愉快，現狀就是球隊各做各，球迷看熱鬧，最後可能就是隨著兩大聯盟各唱各的調、新球季各自開打，不了了之。

林秉聖的事件應該可以是一個寶貴個案機會。雖然職籃看起來是偏向市場自由與競爭市場，但相關所屬（體育運動）機關，或是相關單位，應該還是應在本事件上重視，甚至提出務實解決之道，這也是本質球迷很關注與期待的環節。

然而，兩大職籃仍無法整合的現實，加上最近前PLG前執行長的Metoo風暴，群龍無首，筆者真的不看好本次事件，有甚麼「大人」能拿林秉聖或台新球隊有甚麼辦法。

風城攻城獅大度發言，讓人印象加分

這場紛擾下，短期、立即的最大受害者是攻城獅。

值得提出的是，日前攻城獅官方包括記者會，相關專業人員均是表現出節制、有理有禮的態度，就日前召開的記者會，顯示出團隊在當初整個招募過程、時間軸的說明清楚，語言也十分和緩，更表現出期待好球員能到新竹優質球隊打球。

就形象與行銷面上，攻城獅確實不愧為紫軍風範、展現王者泱泱氣度，值得肯定。

相對來說，本事件短期對林秉聖專業形象大傷，長期也是壓力。

近幾天林秉聖重複簽約相關新聞下，網路留言一面倒地認為球員本身在信用上的重大缺失，即便林秉聖瓊斯盃表現不俗，或許能暫時轉移焦點，但本次簽約汙點，仍將長期留在各球隊與球迷的印象中。

長遠來看，林秉聖必須持續打出身價，抵銷這次的負面新聞。如果沒有持續打出競爭力，可能會是其球員生涯、甚至包括未來不同發展，相關主事者會慎重檢視的部分。

或許林秉聖此時此刻能獲得一時不錯肥約，但信用是一輩子的評斷，無論最終結果如何，壓力始終會在林秉聖這邊，當初台新這邊與他接洽的人士，也要負上很大的責任。

人美或球技好都是一時，心則會獲得最大的認同與讚美。

文末，持續期待一個更好的職籃環境，為了臺灣職籃發展，我們需要盡速推行跨聯盟整合。

本文經yiche28授權刊登，原文刊登於此

原標題：《路遙知馬力，日久知人心》林秉聖重複簽約，長期壓力方、仍會是球員本身

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：朱家儀