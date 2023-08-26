林秉聖重複簽約不但個人形象大傷，也燒出T1、PLG兩聯盟無法整合的現實
我們想讓你知道的是
在前T1球星與PLG攻城獅的合約爭議中，林秉聖就像意志不堅的美麗佳人，因自身一時腦袋不清楚（如其聲明內容宣稱），所以糊里糊塗跟一個男簽了結婚證書，說要白頭偕老，誰知道後來又蹦出另一高富帥美男，讓林毅然決然劈腿，奔向新歡。
文：yiche28
前職籃T1聯盟球星林秉聖的合約爭議，從近日各方消息拼湊出來的樣貌，包括林秉聖本人的聲明，直白來說，就是他因其專長與能耐，確實成為各方希望獲得人才。
林秉聖與攻城獅簽約的簽名，顯示林秉聖的意願，但後來台新提出合約應明顯更誘人，包括林秉聖的人際網絡效應，因此產生橫刀奪愛的情事。
林秉聖本人很nice，但簽約本身很嚴肅、很正式。
林秉聖就像意志不堅的美麗佳人，因自身一時腦袋不清楚（如其聲明內容宣稱），所以糊里糊塗跟一個男簽了結婚證書，說要白頭偕老，誰知道後來又蹦出另一高富帥美男，讓林秉聖毅然決然劈腿，奔向新歡。
林秉聖的行為與事件，跟社會許多案例都有雷同之處，如屋主賣房子，就是希望選到最好的出價賣出，或是應徵工作，每個人當然就是希望能進最好條件與待遇的公司，這是人性。
期待本國職籃運動與時並進的專業制度
人再怎麼美，也不該在短時間給不同的人，說兩次願意。人性也該有個限制。
無論林秉聖人在怎麼好，回到法律上，根本是犯了賣房子同時給兩個買方的概念，在買賣市場市場上，這不僅僅是信用問題，更有根本的賠償問題。
就合約上，沒獲得最後物件成交的那方，確實可以提出法律允許的賠償金，這在過去房地產界都有類似的案例。
台灣職籃走了幾年，這倒是第一次出現很明確的重複簽約情事。就法律層面上，能否如房屋買賣違約，或是許多科技公司獵人頭時，類似的重複簽約懲罰案例比照辦理，做為相關受害單位引援的參考，確實可以是在追求職籃更成熟、更正向發展的專業環節。
終究，比賽要有對抗與精采，除球員教練本身各方能力外，許多白領與行政端的專業，能讓職業運動走長行遠。
林秉聖本次事件，是球員本身不成熟，也包括特定球隊（台新）不當操作，造成球隊間不愉快，現狀就是球隊各做各，球迷看熱鬧，最後可能就是隨著兩大聯盟各唱各的調、新球季各自開打，不了了之。
林秉聖的事件應該可以是一個寶貴個案機會。雖然職籃看起來是偏向市場自由與競爭市場，但相關所屬（體育運動）機關，或是相關單位，應該還是應在本事件上重視，甚至提出務實解決之道，這也是本質球迷很關注與期待的環節。
然而，兩大職籃仍無法整合的現實，加上最近前PLG前執行長的Metoo風暴，群龍無首，筆者真的不看好本次事件，有甚麼「大人」能拿林秉聖或台新球隊有甚麼辦法。
風城攻城獅大度發言，讓人印象加分
這場紛擾下，短期、立即的最大受害者是攻城獅。
值得提出的是，日前攻城獅官方包括記者會，相關專業人員均是表現出節制、有理有禮的態度，就日前召開的記者會，顯示出團隊在當初整個招募過程、時間軸的說明清楚，語言也十分和緩，更表現出期待好球員能到新竹優質球隊打球。
就形象與行銷面上，攻城獅確實不愧為紫軍風範、展現王者泱泱氣度，值得肯定。
相對來說，本事件短期對林秉聖專業形象大傷，長期也是壓力。
近幾天林秉聖重複簽約相關新聞下，網路留言一面倒地認為球員本身在信用上的重大缺失，即便林秉聖瓊斯盃表現不俗，或許能暫時轉移焦點，但本次簽約汙點，仍將長期留在各球隊與球迷的印象中。
長遠來看，林秉聖必須持續打出身價，抵銷這次的負面新聞。如果沒有持續打出競爭力，可能會是其球員生涯、甚至包括未來不同發展，相關主事者會慎重檢視的部分。
或許林秉聖此時此刻能獲得一時不錯肥約，但信用是一輩子的評斷，無論最終結果如何，壓力始終會在林秉聖這邊，當初台新這邊與他接洽的人士，也要負上很大的責任。
人美或球技好都是一時，心則會獲得最大的認同與讚美。
文末，持續期待一個更好的職籃環境，為了臺灣職籃發展，我們需要盡速推行跨聯盟整合。
本文經yiche28授權刊登，原文刊登於此
原標題：《路遙知馬力，日久知人心》林秉聖重複簽約，長期壓力方、仍會是球員本身
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。