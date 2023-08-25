2023/08/25,
美加

試圖推翻2020大選：川普喬治亞州投案，20萬美元交保、要求延後出庭

試圖推翻2020大選：川普喬治亞州投案，20萬美元交保、要求延後出庭
8月24日，川普搭乘私人飛機抵達亞特蘭大｜Photo Credit: GettyImages

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川普於8月24日，向福爾頓監獄投案，在獄中拍攝大頭照，其嫌犯編號為P01135809。離開監獄後，川普透過網站表示，自己走進獅子的巢穴（福爾頓監獄），只為了傳遞一項重要的訊息，「我永遠不會放棄拯救美國的使命。」並鼓勵支持者不要猶豫，透過該網頁捐款支持。

因為試圖推翻2020年美國總統大選，因此被喬治亞州首府福爾頓的高級法院（Fulton superior court），以違反《反勒索及受賄組織法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，RICO）等13條罪名給起訴的共和黨籍美國前總統川普（Donald Trump），於當地時間8月24日，至亞特蘭大的富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）投案。

福爾頓高級法院要求包含川普在內的19名被告，最遲需於24日主動投案。川普的律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）已經於23日投案，並以15萬美元（約新台幣477萬元）交保。

川普也於24日晚間搭乘私人飛機，抵達亞特蘭大的哈茨菲爾德傑克遜機場（Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport ），後驅車前往富爾頓郡監獄投案，並在獄中拍攝嫌犯大頭照、登記資料。

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Photo Credit: GettyImages
川普在福爾頓監獄拍攝的大頭照

《紐約時報》的報導指出，川普在福爾頓監獄僅待了約20分鐘，過程比大多數被告都來得快。根據熟悉投案流程的人士，川普需填寫的表格是由其助手提前填寫，而不是由獄方填寫。川普在按壓指紋，並且拍攝大頭照留檔後，監獄給了他P01135809這個嫌犯編號。而根據福爾頓監獄系統，此編號的附註為：金髮、身高6呎3寸（約190.5公分），體重為215磅（約97公斤）。川普現在的體重與2018年白宮醫生測量的體重相比，少了24磅（約10公斤）。

川普的律師與檢察官在其投案前，已經同意以20萬美元（約636萬台幣）作為保釋金金額，附加條件為川普不得以社群媒體或是其他任何形式，威脅、恐嚇本案中的其他被告、證人，以及受害者。

川普離開監獄後，接受《福斯新聞台》的採訪，表示獄方「堅持」要拍大頭照，「那種感覺真的很不舒服，特別是當你明明沒有做錯任何事的時候。」川普也表示整起訴訟案件是來自民主黨，對2024年總統大選的選舉干預。而對於檢方指控其試圖推翻2020年總統大選結果一事，川普則表示，「我們有權挑戰我們認為不誠實的選舉。」

川普也在自己的X（過去稱Twitter）帳號上貼出自己在獄中拍攝的大頭照，表示「永不投降」，並貼出DONALDJTRUMP.COM的連結。該網頁中寫到，「今天，儘管沒有犯罪，但我還是被喬治亞州惡名昭彰的監獄給逮捕了。」川普使用了「逮捕」（arrested）一詞，不過事實上，他是向監獄「投案」（surrender）。

川普也在網頁中表示，自己走進獅子的巢穴（福爾頓監獄），只為了傳遞一項重要的訊息，「我永遠不會放棄拯救美國的使命。」並鼓勵支持者不要猶豫，透過該網頁捐款支持。

根據《美聯社》的報導，與其他司法管轄區不同，在喬治亞州的福爾頓，被告的首次傳訊出庭，通常與其投案的日期不同，代表川普未來幾週可能得再次前往福爾頓。不過福爾頓警察辦公室（Fulton County Sheriff’s Office）表示如果法官同意的話，可以不傳喚川普實體到案，改以線上的方式出庭。

《ABC》報導指出，福爾頓高級法院已經傳喚被告之一的前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows），要求他出席下週的聽證會。而川普方面則拒絕了檢察官的要求，拒絕於今（2023）年10月出庭，並要求延後時程。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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