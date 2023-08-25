試圖推翻2020大選：川普喬治亞州投案，20萬美元交保、要求延後出庭
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川普於8月24日，向福爾頓監獄投案，在獄中拍攝大頭照，其嫌犯編號為P01135809。離開監獄後，川普透過網站表示，自己走進獅子的巢穴（福爾頓監獄），只為了傳遞一項重要的訊息，「我永遠不會放棄拯救美國的使命。」並鼓勵支持者不要猶豫，透過該網頁捐款支持。
因為試圖推翻2020年美國總統大選，因此被喬治亞州首府福爾頓的高級法院（Fulton superior court），以違反《反勒索及受賄組織法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，RICO）等13條罪名給起訴的共和黨籍美國前總統川普（Donald Trump），於當地時間8月24日，至亞特蘭大的富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）投案。
福爾頓高級法院要求包含川普在內的19名被告，最遲需於24日主動投案。川普的律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）已經於23日投案，並以15萬美元（約新台幣477萬元）交保。
川普也於24日晚間搭乘私人飛機，抵達亞特蘭大的哈茨菲爾德傑克遜機場（Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport ），後驅車前往富爾頓郡監獄投案，並在獄中拍攝嫌犯大頭照、登記資料。
《紐約時報》的報導指出，川普在福爾頓監獄僅待了約20分鐘，過程比大多數被告都來得快。根據熟悉投案流程的人士，川普需填寫的表格是由其助手提前填寫，而不是由獄方填寫。川普在按壓指紋，並且拍攝大頭照留檔後，監獄給了他P01135809這個嫌犯編號。而根據福爾頓監獄系統，此編號的附註為：金髮、身高6呎3寸（約190.5公分），體重為215磅（約97公斤）。川普現在的體重與2018年白宮醫生測量的體重相比，少了24磅（約10公斤）。
川普的律師與檢察官在其投案前，已經同意以20萬美元（約636萬台幣）作為保釋金金額，附加條件為川普不得以社群媒體或是其他任何形式，威脅、恐嚇本案中的其他被告、證人，以及受害者。
川普離開監獄後，接受《福斯新聞台》的採訪，表示獄方「堅持」要拍大頭照，「那種感覺真的很不舒服，特別是當你明明沒有做錯任何事的時候。」川普也表示整起訴訟案件是來自民主黨，對2024年總統大選的選舉干預。而對於檢方指控其試圖推翻2020年總統大選結果一事，川普則表示，「我們有權挑戰我們認為不誠實的選舉。」
川普也在自己的X（過去稱Twitter）帳號上貼出自己在獄中拍攝的大頭照，表示「永不投降」，並貼出DONALDJTRUMP.COM的連結。該網頁中寫到，「今天，儘管沒有犯罪，但我還是被喬治亞州惡名昭彰的監獄給逮捕了。」川普使用了「逮捕」（arrested）一詞，不過事實上，他是向監獄「投案」（surrender）。
川普也在網頁中表示，自己走進獅子的巢穴（福爾頓監獄），只為了傳遞一項重要的訊息，「我永遠不會放棄拯救美國的使命。」並鼓勵支持者不要猶豫，透過該網頁捐款支持。
根據《美聯社》的報導，與其他司法管轄區不同，在喬治亞州的福爾頓，被告的首次傳訊出庭，通常與其投案的日期不同，代表川普未來幾週可能得再次前往福爾頓。不過福爾頓警察辦公室（Fulton County Sheriff’s Office）表示如果法官同意的話，可以不傳喚川普實體到案，改以線上的方式出庭。
《ABC》報導指出，福爾頓高級法院已經傳喚被告之一的前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows），要求他出席下週的聽證會。而川普方面則拒絕了檢察官的要求，拒絕於今（2023）年10月出庭，並要求延後時程。
新聞來源
- Donald Trump
- Trump Surrenders at Atlanta Jail in Georgia Election Interference Case（New York Times）
- Trump Returns to the Service Formerly Known as Twitter（New York Times）
- Georgia election case updates: Trump booked and released from Fulton County Jail（ABC News）
- Mug shot of Donald Trump shows scowling former president during speedy booking at Atlanta jail（AP）
- Trump says taking a mugshot was 'not a comfortable feeling, especially when you've done nothing wrong'（Fox News）
延伸閱讀
- 川普第4起刑事訴訟案：試圖推翻2020大選結果，喬治亞州起訴川普、朱利安尼等19人
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。