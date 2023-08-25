【韓劇】Disney+《MOVING 異能》：漫威美劇沒有一部能如此細膩，能否開啟韓風全新宇宙？
我們想讓你知道的是
在許多媒體的宣傳中，都說《MOVING 異能》是韓國的《復仇者聯盟》，但看上去它其實不是，至少前半季還不是。MCU美劇沒有一部像是《MOVING 異能》那麼細膩的。而我常說，美劇的缺點就是習慣放「鉤」。
文：Kissa
截至寫這篇文的時候，Disney+的《MOVING 異能》已經出到第九集，敘事細膩的程度實在很值得讚賞。對於我這種從超級英雄影集的始祖《超異能英雄》開始看的人來說，有種終於真的回到小人物的層面的感覺。
「我們可以是怪物，也可以是英雄。」
《MOVING 異能》掛著超級英雄的題材，開啟了韓劇的新英雄宇宙。在許多媒體的宣傳中，都說這是部韓國的《復仇者聯盟》，但是看上去它其實不是，至少前半季還不是。在豪華的列出整排演員以及大預算之後，拍出來的是一部十分細膩的故事。
《MOVING 異能》的目前為止的設定或許更像是《離家童盟》、《X戰警》或是異能英雄美劇始祖級的《超異能英雄》，《MOVING 異能》前面六集分了兩個路線，一條線是殺手、一條線是孩子，更不同的是，它不像是美式的超級英雄劇，開場就是要先出個大事，有個大敵人。那是很好萊塢的作風，好萊塢影劇裡面總是要有個「麥高芬」（MacGuffin）。
回頭看《MOVING 異能》，每一集都採取一個類似單元劇的拍攝方式，各集之間的敘事卻又很緊密相連，前後呼應，劇本用心的細膩程度很不簡單。
除了殺手線的動作戲讓人醒腦之外，其實前六集的重點都是在兩個小主角——自然霸氣美的朴秀雅（高允貞飾）、可愛飛天狗狗金奉皙（李正河飾）。
兩人之間的校園故事就像是典型的校園青春劇一樣，但是同時又幸好，它不像是典型的撒糖韓劇那麼甜膩。然而，與此同時，編劇在許多細節上不忘持續灑下麵包屑。讓你一邊看一邊發覺，啊，原來剛剛那邊是這麼回事，原來這裡有這麼一個細節。
我很喜歡這樣的編劇方式，這表示它是一個完整的故事，而且編劇和導演是想清楚了之後安排下去的，而不像許多故事只是點到點，甚至只是為了解決事情而加入天降神兵（Deus Ex Machina）。這邊讓我先短短的補充一下。
所謂點到點的敘事，最典型的就是《不可能的任務》模組，首先發生一件事情，然後因為那件事情主角團隊掉到哪裡，面對下一件事情，解決完之後又要到下一個點，像是跑大地關卡一樣。
可是點和點之間沒有太大的相關，就只是下一站。事實上，甚至下一站在哪裡，或是上一站在哪裡都不重要，下一個關卡在東京和杜拜，對於主角來說一點差異也沒有。
天降神兵則是指在毫無前兆下，忽然加入新的解決方法或是救兵，這未必就不好，只是大多數時候這就是一種偷懶的手法。天降神兵的來源是傳統希臘劇場中，故事要結束的時候，主角會陷入困境，此時會有來自諸神或是英雄忽然以機關降臨，在視覺上是個大場面，在故事上會讓人出乎意料，藉此解救了整個困境，走向結局。
像這種出乎意料的方式，大多數時候會被視為是偷懶的作法，但是也有例外，像是在《迷霧驚魂》的電影版中，導演最後用的天降神兵帶來的效果，不只翻轉了整個故事，甚至漂亮到連原作者史蒂芬金（Stephen King）都覺得比他自己寫的結局還要好：
「法蘭克寫了一個我很愛的新結局。它是史上最驚人的結局，應該要立法規定爆這部片最後五分鐘雷的人都該判處死刑。」——史蒂芬金評《迷霧驚魂》電影版結局
那麼《MOVING 異能》是怎麼做的呢？
《MOVING 異能》一開始似乎就是飛天男孩金奉皙、謎般的韓籍殺手法蘭克，從這兩條路線開始走。然後，我們會看到金奉晢身邊遇到的日常似乎有點蹊蹺，我們開始從細節中發現，相較於殺手法蘭克直截了當的刺殺，金奉晢周圍的事情，似乎被蒙了一層謎團，劇中持續拋出一些線索。
更漂亮的是，許多線索不單只是給你一個大特寫告訴你：「看這裡！記得這個！」而是小小的細節，接著，隨著每一集的變換，這齣劇就很漂亮的趁勢換了視角，你開始從金奉皙的媽媽李美賢的視角看這個故事，也順勢代入了她的能力，讓她在後續的故事中發動能力的時候，你能夠理所當然理解。
就以這種方式，這齣劇持續切換視角，讓你可以從不同的人的角度來看故事的演變。這時候，你就會發現，你知道一些別的角色不知道的事情，而這些事情正是最關鍵的地方。
當然，隨著角色之間的揭露，每個人的個性也漸漸浮現出來。他們的能力都不單只是能力，而是他們的人生的一部分。他們是與這個能力一起生存的小人物。
他們因為自己的能力，而被視為與眾不同，不論是好是壞，就像這齣劇的副標：「我們可以是怪物，也可以是英雄。」與此同時，他們仍要面對自己的人生，面對自己的親人朋友。
題外話，法蘭克（柳承範 飾）這個角色的設定，剛好碰到前陣子韓國在討論的一個議題：韓國政府是不是當時有意透過「領養制度」讓大量的人口輸出到美國，減輕人口壓力，同時又在近幾年把這些人「回收」到韓國。
回到一開始說的，這齣劇因此並不像是《復仇者聯盟》那樣，甚至不像迪士尼接管MARVEL之後的眾多MCU宇宙美劇，MCU美劇，並不是沒有單元劇或是每一集切換視角或拍攝手法的模式，但是沒有一部像是《MOVING 異能》那麼細膩的。相較之下，MCU美劇就是會有種很怕你走掉的感覺，持續給你刺激、持續勾著你。
與此同時，《MOVING 異能》（至少前半）放掉的是大場面大故事，你不會看到一開始就發生一個大事件，雖然每場動作戲都讓人大呼過癮，但是卻不像MCU那樣，每次一出動作戲就是大事情，整個宇宙都繞著主角轉，主角也不是為了解決大事件而推進，他們只是在過著他們的生活，想的是怎麼過好當下，怎麼和周遭的人相處（好吧，法蘭克大概不太會和周遭的人相處）。
而這種模式在細膩的劇本和執行下，變得恰到好處。這齣劇砸下了驚人的天價預算，可是拍攝上都用在營造整個氛圍、細節上，而不是讓人一看就是財大氣粗，一直砸錢砸到你喘不過氣來。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
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不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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