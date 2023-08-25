2023/08/25,
歐洲

2023女足世界盃「強吻」事件：FIFA開啟紀律調查，西班牙足協主席盧比亞雷斯隨後請辭

2023女足世界盃「強吻」事件：FIFA開啟紀律調查，西班牙足協主席盧比亞雷斯隨後請辭
西班牙奪2023女足世界盃冠軍，圖中是中場球員艾爾莫索｜Photo Credit: GettyImages

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2023年女足世界盃冠軍戰上半場第29分鐘，西班牙隊長卡莫納一記斜射，踢出本場賽事中唯一一球。最終，這場比賽西班牙以1比0戰勝英國，奪得冠軍。不過，西班牙《國家報》一篇文章寫道：頒獎典禮上的強吻事件「玷污」這場比賽。

在上週日（20日）的女足世界盃的頒獎典禮上，西班牙足球協會（REFE，簡稱西班牙足協）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）強吻西班牙選手艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的舉動，引起西班牙和世界球迷不滿。

國際足球總會（FIFA）昨（24）日表示，會針對此事對盧比亞雷斯展開紀律處分調查，隨後，盧比亞雷斯則宣布將在今日辭職。

8月20日，在澳洲雪梨的2023女足世界盃，迎來最後一場冠軍賽。西班牙中場選手艾爾莫索踢進關鍵一球，讓西班牙以1：0之姿戰勝英國，奪得冠軍。不料在頒獎典禮上，西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯，先是緊抱艾爾莫索後，用雙手捧著她的臉強吻了她，並拍了拍她的屁股。

世足場上脫序的盧比亞斯，強吻、摟肩、跨下舞

盧比亞雷斯的不雅行為不只一項。綜合《ESPN》《FOX Sport》《國家報》（EL PAÍS）的報導，盧比亞雷斯也曾在同一場比賽中，站在他的專屬席位上抓住他的胯下，做出勝利的手勢。然而，在他一旁的正是西班牙王后雷蒂西亞（Queen Letizia）和16歲的蘇非亞（Sofía）公主。

頒獎典禮後，艾爾莫索在更衣室裡開啟Instagram直播。談及這個吻，艾爾莫索說：「我該怎麼做？看看我，你知道嗎？我並不喜歡。」

慶祝活動中盧比亞雷斯再度現身，他搭著艾爾莫索的肩膀，但從另一位西班牙左邊鋒帕拉魯洛（Salma Paralluelo）的社群中，可見艾爾莫索將臀部向外移，避免與盧比亞雷斯靠近。盧比亞雷斯更大聲喊著：「我要帶她（艾爾莫索）去伊沙維島度假，慶祝我們的婚禮！」

強吻事件惹議，西班牙足協稱：主席和艾爾莫索感情好

西班牙足協轉發給《法新社》的一篇文章中，寫下艾爾莫索的感受，指稱盧比亞雷斯的行為是出自一種自發性的表現，「全都是因為奪冠太開心了！」並表示她與主席的關係很好，「這是一種自然的感情和感謝。」不過，這份聲明中，並未提及艾爾莫索在直播中談到的內容。

艾爾莫索告訴記者：「沒什麼好說的，這件事就是個軼聞。我們是胸前有掛星星的冠軍。」

但是，大眾並不買單，網路上的批評越演越烈。盧比亞雷斯接受媒體採訪時，反駁網路上的批評言論都是「胡說八道」，他的吻只是兩個朋友在慶祝某件事，更稱憤怒的人們是「愚蠢的白痴」。他認為，人們過度解釋上述西班牙足協向《法新社》的解釋。

隨著謾罵聲浪越來越大，盧比亞雷斯在週一（21日）上傳道歉影片，並承認自己犯了一個錯誤。

西班牙總理批道歉不夠，足球工會籲FIFA對盧比亞雷斯提起訴訟

爭議並未在盧比亞雷斯道歉後落幕，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）批評盧比亞雷斯：「道歉是不夠的。」西班牙代理第二副總理狄亞士（Yolanda Diaz）也呼籲盧比亞雷斯，應該辭職。代理平權部長孟蒂羅（Irene Montero）更在個人社群中，形容盧比亞雷斯的行為是一種「形式上的性暴力」。

星期三（23日），代表艾爾莫索的西班牙足球工會（Futpro）發表一份聲明，呼籲FIFA應該對盧比亞雷斯提起訴訟。工會也表達他們對侵犯婦女尊嚴的行為的強烈譴責，他們說：「我們要求西班牙足協執行必要的協議，以保障我們的球員的權利，並採取懲戒性的措施。」

作為回應，西班牙足協預計在週五（25日），召開全體大會，作為緊急事項討論此一事件。

不僅如此，西班牙球員協會（AFE）和乙級聯賽也針對他在場邊的不雅行為，要求他辭職。代表所有職業足員的國際職業足球員協會（FIFPRo），也發表一份支持AFE的聲明，呼籲立即對盧比亞雷斯採取行動，也向FIFA喊話，要依據道德準則對其進行調查。

盧比亞雷斯在FIFA啟動調查後宣布辭職

FIFA昨天宣布，將對盧比亞雷斯進行紀律處分調查，並表示此案可能違反《國際足球協會紀律條款》第13條第1款和第2款。FIFA紀律委員會將在此事最終決議後，提供相關程序的進一步消息。

FIFA的聲明中指出，《紀律條款》涵蓋冒犯性行為和違反公平比賽原則，像是「以任何方式污辱自然人或法人」，或是特別使用冒犯性手勢、符號或語言，以及其他有損足球運動或FIFA名譽之事。

消息人士向《ESPN》證實，盧比亞雷斯因強吻事件和FIFA紀律處分，計畫在25日請辭。女子足球團體對此表示歡迎：「從人們的反應來看，大家都期待會對盧比亞雷斯採取行動。」

不過，除西班牙足協主席身份，盧比亞雷斯同時身兼歐洲足球總會聯盟（UEFA，簡稱歐洲足總）副主席與該聯盟的執行委員會成員。

歐洲足總目前尚未針對盧比亞雷斯的訴訟發表評論。倘若盧比亞雷斯真的離開，西班牙足協可要求歐洲足總選出代理人選；若FIFA暫停盧比亞雷斯的職務，他在歐洲足總執委會的空位，將在下一屆大會中選出。

當前，盧比亞雷斯正在主導西班牙與葡萄牙、烏克蘭、摩洛哥三個國家競選2030世界盃決賽主辦國的業務，而最終的「東道主」是誰？將在明年最後一季舉行的FIFA代表大會中決定。因此，盧比亞雷斯的請辭和訴訟，可能將阻礙西班牙申請2030年世界盃決賽。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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