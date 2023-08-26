六個歷史上荒誕的求愛儀式：你願意吞下女方夾在腋下、充滿汗漬的蘋果嗎？

文：蔡曉萱

如今交友軟體盛行，處處都能看到人們成雙成對的在進行約會，然而回顧約會的歷史，其實會發現很多奇怪和令人驚訝的求愛方式，而且全世界的單身者都可能曾遵照著這些方法去做。以下收集了幾個過去時代中，堪稱最荒誕的約會儀式。

#01：夾在腋下的蘋果

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

女性總會試圖要求約會對象通過一些考驗，來證明對方對自己的忠誠和愛，而這個考驗也被稱作「真正的忠誠考驗」，如果你喜歡的對象，願意為你吞下一塊充滿汗漬的蘋果，你會知道你找對人了。

在奧地利，單身女性會在舞會中，把一片蘋果塞在她們的腋下，並且保持住整場舞會的時間，舞會結束後，一位幸運的男性將會有機會吃下這「禁忌之果」。單身女性會將這片蘋果遞給她最感興趣的男性，如果這名男性也與她有同樣的感覺，便要吃下這片腋下蘋果。這種令人不知所措的約會習俗，是一直到19世紀才正式結束。

#02：以扇傳情

Photo Credit：GettyImages 「我對你沒有興趣。」的意思

在維多利亞時代的英國，約會是一件非常正式的事情。因此在約會前，必須由一位監護人安排雙方見面，而在約會的過程中，這名監護人也會守在一旁，所以在約會進行時，表達好感的方式必須更加低調。

在當時，年輕女子如果非常快速地揮動她手上的扇子，就代表她現在單身，要是她揮得比較慢，便表示她已經與某人訂婚，完全張開扇子的話，就表示她對對方有興趣，而將扇子完全闔起，則是暗示打臉了對方。

#03：把刀插進去

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在以前的芬蘭，父親會在女兒成年時為其準備好鞘套，而所有女性會在臀腰之間配戴這個刀劍用的空鞘套，然後在城裡四處走動。

如果一個男性想要追求其中一個女性，他要做的就是去買一把刀，然後把刀插進女方的空鞘套裡，如果女方把刀拔出來，還給對方，就代表她沒有興趣；而如果她保留了你的刀，就代表她願意嫁給你，你就是她的「鞘中刀」。這個富有性暗示的儀式，讓追求的過程變得令人興奮而且有趣。

#04：躺床純聊

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約莫在16世紀的美國，幾乎所有家庭都希望年輕的約會者之間可以保持純潔的關係，為了確保約會關係正當，父母會把年輕的二人綁在一起，並且讓兩人一起躺在床上，全身穿著衣服進行「純粹的談話」。

通常兩人之間還會放一塊板子隔著，為的就是要保證不會有任何奇怪的事情發生，真是嚴格的約會。

#05：約會管

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17世紀的清教徒很難找到兩人私密的時刻和空間，每戶人家通常都管教得非常嚴格，而且居住的空間通常很狹窄，幾乎不可能有機會進行不被察覺的親密對話。

在這樣的背景之下，年輕的清教徒情侶會在約會時會自備吸管，在當時俗稱「約會管」，它是一根長長的木管，情侶二人可以透過它來進行私密的談話，而不被其他人聽到，有點像是當時的電話。在這樣強硬體制的社會規則中，這根笨重的木管克服了一切。

#06：愛的湯匙

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在17世紀的威爾斯，湯匙被視為浪漫的象徵，追求者會花很長的時間去雕刻出華麗並且隱藏著訊息的木湯匙，如果湯匙上刻有錨，就表示贈送者已經準備好要安定下來；葡萄藤則意味著雙方之間的愛正在成長。而在當時很受歡迎的年輕女生，會在牆上展示出她收到的一系列精美湯匙，炫耀她的「戰績」。

直至今日，還有一些威爾斯的情侶會交換湯匙作為紀念，也有許多商人視此為商機，量產並且客製愛的湯匙，為客戶提供為所愛的人紀念特殊事件的機會。

回顧這些約會的歷史，約會的方式已經進步了很多，因為科技發展，我們也不再需要用木管去傳遞訊息。不過這些看似愚蠢的求愛方式，依然展現出一個時代是如何影響了約會的文化。生在當今的科技時代，你會用什麼方式向對象表達自己的好感呢？

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：請嚐嚐這片在我腋下保存已久的蘋果：6個歷史上最荒誕的求愛儀式

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九