黑人陳建州撤回民事求償改告刑事「加重誹謗」，之後會發生哪些事？

據報導指出，藝人「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州，11年前硬闖她的飯店房間性騷擾，黑人原對大牙提出民事求償1000萬元，後又撤回，改控告大牙刑事加重誹謗。

全案起源於今（2023）年6月27日，因MeToo事件興起，周宜霈在自己的臉書上發文指控黑人，在2012年間與她去香港錄節目，涉嫌在飯店的房間內，做出對她圖謀不軌之舉。

黑人隨後透過經紀人否認所有指控，並與妻子范瑋琪一同對大牙提起民事求償1000萬元，之後撤回民事而改提刑事的加重誹謗罪，並於今年8月16日台北地檢署首度以告訴人身分傳喚黑人。

網路上打嘴砲就會犯罪嗎？什麼情況下會構成誹謗罪？

《刑法》第310條第一項有規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

在確認一個人是否犯罪時，通常會經由主觀與客觀的構成要件來做判斷，在誹謗罪的構成要件當中，行為人於客觀上要有指摘或傳述足以毀損他人名譽的事情發生。

例如四處散布某某某當人小三這種描述性的言論，也讓某某某因為這種言論名譽遭受毀敗。

而在主觀上，行為人要有「意圖」散布於眾的認知，就是行為人知道自己在散布讓他人名譽受損的言行，他想要讓大家都知道這件事，而且也故意為之，這樣的情況下就會構成《刑法》310條第一項的誹謗罪。

什麼情況下又會構成加重誹謗？為什麼黑人是提告「加重」誹謗？

在《刑法》第310條第二項當中規定：「散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」

不難看出《刑法》之所以這樣規定，是因為以文字或是圖畫散布不實言論的殺傷力更大。

在黑人告大牙的案件當中，因為大牙是在自己的臉書上撰寫長文指控黑人的不當行為，比起一般的言論，在臉書上用文字的方式更會被廣為周知，因此黑人才會以「加重」的方式對大牙提出「加重」誹謗。

我要告你誹謗是由我來負擔舉證責任嗎？大法官：由自訴人及檢方負擔

雖然在黑人提告大牙這個案件中，黑人是向檢察機關提起告訴，而非自訴，但關於誹謗罪的舉證責任是由誰來負擔？

大法官在釋字第509號解釋中提到：

「……係以指摘或傳述足以毀損他人名譽事項之行為人，其言論內容與事實相符者為不罰之條件，並非謂行為人必須自行證明其言論內容確屬真實，始能免於刑責。惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。」

意即自訴人及檢察官在訴訟程序中原則上還是須負有舉證責任。

因此，在黑人告大牙的這件訴訟案件當中，黑人就要負擔為什麼他認為大牙對他的指控是不實的責任，而且也要說明為什麼他覺得大牙有詆毀他名譽的故意，之後《法操》會持續為您關注這起案件的後續發展。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此

原文標題：【司想評論】男藝人提告「加重誹謗」，什麼是誹謗，什麼情況下會加重？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九