Netlifx韓劇《假面女郎》：劇情走向令人驚訝，最深得我心的就是「復仇母親」金慶子

文：莫絳珠

本文有爆雷，不喜者或還沒看劇的客倌您，請勿往下閱讀喔。

最近幾天Netlifx新釋出的一齣韓劇《假面女郎》，短短七集，每集都有精彩轉折，令人目不轉睛。整齣影集的特色是節奏快，幾乎沒有拖泥帶水，而且劇情的走向令人驚訝，絕非容易猜出的那種。主打的是常見外貌主義帶來的影響，有些地方似乎引人深思，卻還沒到「餘音繞樑，三日不絕」的深度。若要比喻成小說，本劇就像是劇情精彩意外的通俗小說。

圖片來源：《假面女郎》 韓劇《假面女郎》

故事由對長相自卑的女主角戴上漂亮的面具，做網路直播開始。經由種種意外，女主角也整容成功，成為有身材有臉蛋的女人。但是故事並沒有通俗地讓改頭換面後的女主角，成功甜美的展開報復性的人生。而是，一路往悲哀更悲哀的方向駛去……

每一集由一位故事角色作為主角和名稱，環環相扣、正層反層去剖析角色們的表面世界和內心世界。當然，全劇也非沒有瑕疵，雖然故事順暢的說完，仍有一些讓人疑惑和不通的地方。

每位演員的表演絲絲入扣，最得我心的，還是廉惠蘭飾演的復仇母親，完全是全劇的脊梁骨。

劇情簡介

金貌美擁有完美身材，一對天然美胸，從小喜歡載歌載舞，卻無法圓夢。令她追夢失敗的原因是她在韓國不討喜的臉蛋，徒有「貌美」作為名字。因為被認為長得醜，她不僅不得母親的歡心，成年後，白天做著平淡無奇的工作，夜晚網路直播是她的舞台。

她戴上面具，遮住眾人討厭的醜臉，露出姣好身材，盡情的在鏡頭前隨著音樂舞動，得到一把又一把的愛心……

圖片來源：《假面女郎》

直到因為意料之外的事情一件又一件的發展，她不小心殺了一個人。為了重新再起，整形抹滅自己，再度殺了一個人，因果報應的齒輪開始運轉。

活在面具之後的金貌美

從小對歌舞有濃厚興趣且天份不錯的金貌美，原本不需要面具來提升自信的。學生時期的她，儘管在學校被罵醜，回家關起房門還能在自己的世界裡載歌載舞。是她的母親，對她外貌冷酷的批判，讓她戴上面具。

「長這麼醜，還想要當歌手？」

這句如尖刀刺進貌美的心。長大後的她，在人群之中用膽怯覆蓋上自己的熱情，卻在網路直播鏡頭面前，戴上華麗的面具，展現真實美麗的自己。而網路上，終究有那麼一些人，貪圖肉體，喜歡強迫揭開別人的真面目。當她被強迫的當下，意外地對方一頭碰死了。而那時也有那麼一位似乎喜歡她的男人，不讓她報警，還替她處理了屍體。

她再也受不了這一切，決定重新開始。整了容，殺了那個替她棄屍的男人。

圖片來源：《假面女郎》

整容後的金貌美

美麗的面容讓她不再需要面具，可是她得扛著謊言過活。

當她入獄時，應該是放下所有面具的時刻吧！因為沒什麼好再失去，被判無期徒刑，在監獄裡捍衛了自己的紅線後，日復一日了無生氣地度過。直到為兒子復仇的母親混進監獄當志工，陰森慘笑地告訴她，她的女兒金美貌可在她的手上，也要貌美嚐嚐失去子女卻無能為力的那種滋味……

金貌美重新奮起，沒有任何面具，只有一腔保護女兒的母愛，千方百計越獄出去，終於看見十幾年未見的女兒。那也是她人生最後一眼。

在貌美的人生中，唯一開懷自在的，應該是那短短一段擁有春愛的友誼的時光吧！彼此都是為人生重新出發整容，可惜接連事件後，存活下來的只有孤獨的貌美。

將自己束縛在自造表象後面的金慶子

一開始我以為金慶子只是個戲份不淺的配角。哪知，她是劇情推進器。變化再變化，我認為她是出場和退場差別最大的一個角色。廉惠蘭的演戲底子讓這個角色更濃厚。

金慶子原本只是一位平凡無奇的女人。年紀到了，就結婚生子，嫁了一個不怎麼樣的男人，後來這男人不僅帶不了多少錢回家，最後還有了小三跑了。剩下金慶子獨自一人把兒子朱悟南扶養成人。

因為自己太苦，所以對兒子特別嚴苛和責罵。朱悟南從小在學校被霸凌，她隱隱約約知道，但因為生活太艱難，無暇管顧。當兒子正當的畢了業，雖然不是她想要的醫學院，她也算滿足一些。

在她眼裡，兒子是「乖兒子」，「孝順」、「人帥」、「倒追者眾」。其實她應該也隱隱感覺，實情不是這麼一回事。實際上，兒子自知自己不被多數人喜歡，只好從動漫裡得到慰藉，寂寞的床上擺了一具情趣娃娃。朱悟南在網路上發現了假面女郎的網路直播，成了粉絲。觀察入微的他發現假面女郎其實就是他的同事金貌美。

金慶子口中善良乖巧的兒子，其實正是幫助金貌美殺人毀屍的人，最後被金貌美所殺……得知金貌美是害自己兒子的真兇後，金慶子不惜放下原有的生活，執迷地追獵金貌美。直到最後，她早已不是以前的金慶子，而是真正冷血的復仇女神。

監禁在眾口鑠金之後的無辜金美貌

金美貌是金貌美的女兒。父不詳，雖然看到最後我很懷疑劇中的某人是不是她奶奶。在她襁褓時期，她的母親金貌美將她託付給冷漠的母親，也就是美貌的外婆。

小美貌也不怎麼美貌，讓外婆常常想起不喜歡的貌美。因此，就像復刻一樣，美貌從家裡得不到溫暖。更慘的是，在學校裡她苦受霸凌，霸凌的源頭是「她是那個殺人犯，假面女郎的女兒」。

圖片來源：《假面女郎》

眾人的恥笑讓她心生怨恨，築起一層冷漠防衛面具，讓她忘卻快樂的童真。幸好，還有她的閨蜜同學藝春，讓她暫時體會到青少年的輕鬆和快樂。

好景不常，轉學過後的她原以為能夠脫離「殺人犯女兒」的標籤，但這枚標籤陰魂不散。逼迫她走投無路，連好朋友都不敢信，連家都不願意回。

她逃家了。能逃到哪裡去呢？她逃到從小對她和藹可親的年糕阿婆那。在那，她可以撒撒嬌，對阿婆說「長大以後，我賺錢給你花」。但萬萬沒想到，那位阿婆正是靠著流動攤販車，到處散播「金美貌是假面女郎的女兒」的元兇。