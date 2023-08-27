Netlifx韓劇《假面女郎》Nana林珍娜：飾演整型後的女主角人氣狂飆，「全球百大最美臉孔」連續兩年奪冠
我們想讓你知道的是
Nana此次出演金貌美一角演技再度大爆發，在兼具模特兒、唱跳女團及演員多重角色下，未來應該會在演藝界繼續走花路。而她從模特兒到女團再到演員，一直都要比別人更努力，從她的身上我們也可以體會到，人的一張臉蛋雖然對吸引眾人目光或許可以加分，但是排行不會是永遠世界第一。
Netflix最新韓劇《假面女郎》日前播出後，反轉及刺激的驚悚劇情加上神還原漫畫的選角，立刻衝上台灣熱門觀看第一，其中飾演整形後「金貌美」的Nana／林珍娜更是人氣狂飆，過去曾兩度登上「全球百大最美臉孔」第一名的她，在劇中以精湛演技演出金貌美整容後交友、殺人、入獄後的內心轉折，讓人驚艷連連！
擁有九頭身的模特兒
Nana本名林珍娜（韓語：임진아），1991年9月14日出生（今年32歲），身高171公分、腿長109公分，有著九頭身好比例，出道前曾參加2009年亞洲超級模特兒大賽，此外也是持有專業證照的化妝師（曾在電視節目秀過證書）。2011年進軍日本後，也經常被受邀參與日本大型時尚服裝秀走秀，2012年東京電視台更邀請Nana擔任時尚趨勢節目《Tokyo Brandnew Girls》的固定主持人之一。
全球百大最美臉孔連續兩年奪冠
2013年12月23日美國電影評論網站《TC Candler》公布評選全球百大最美臉孔排名，有著精緻五官的Nana奪下第二名，《TC Candler》評比也指出，從1999年以來就沒有人像她一樣首度入榜就登上如此高排名。2014年Nana加盟SBS實境綜藝節目《Roommate》後，讓她的人氣再一路飆高，並於當年的全球百大最美臉孔排名首次登上第一，2015年則再度蟬聯第一名。連續兩年奪冠，至今也仍一直名列在前十名之內。
成為女團團員
After school時期
2009年10月Nana加入Pledis娛樂旗下女團After school，成為第三期的成員，而Nana當時出道的造型是金色瀏海長髮、煙燻妝與中性打扮，給人的印象較為冷艷、神祕。11月加入Nana的新陣容也推出了新主打歌〈Because of You〉，獲得三周SBS人氣歌謠一位，但是她只唱了幾秒鐘，並未受到矚目。
2010年3月推出新曲〈BANG!〉，搭配行進樂隊型的擊鼓演出氣勢滿爆，2011年推出輕快電子舞曲〈Shampoo〉，但團隊人數眾多，她也沒有得到太多的關注，2013年推出〈First Love〉，在MV及現場表演中Nana以鋼管舞呈現的性感舞風大受讚揚，也開始受到大眾的注意。
橙子焦糖時期
2010年6月Nana與Raina、Lizzy組成子團橙子焦糖（Orange Caramel），並以主打歌〈魔法少女〉出道，是首帶點韓國演歌味道的電子舞曲，舞蹈及造型走甜美可愛風，憑借清新的風格和有點撒嬌式的舞蹈表演，一出演便受到極大好評。
其實剛開始Nana因橙子焦糖與自己的個性及外型不搭而有點不適應，甚至在第一次舞台表演前，不敢穿著橙子焦糖的服裝出場（真的與一般女團的舞台穿搭很不一樣），不過因為歌曲及舞蹈風格很特別，也讓她的知名度急速上升。
2011年1月發行新主打歌〈Aing♡〉，三位團員在音樂錄影帶中化身白雪公主、小紅帽、愛麗絲等童話故事人物，之後開始以亞洲各國城市為主題的企劃，第一首推出的歌曲是〈Bangkok City〉，是揉和夜店強烈節奏與電音結合的歌曲，第二首是〈Shanghai Romance〉改走中國風，表演時以李小龍裝、旗袍裝、殭屍裝、春麗裝等不同的服裝表演，使得她的知名度更上層樓。
2012年9月13日以浪漫電音曲風的〈Lipstick〉回歸，2014年3月推出印度風迪斯可舞曲的〈Catallena〉，三人打歌時穿著各種食物服裝跳舞，非常特別，8月推出薩克斯風旋律及EDM曲風的〈My Copycat〉，都非常受到歡迎。
而在橙子焦糖的這段期間，因為只有三個成員，Nana的獨唱表演時間變多，除了提高了個人曝光度，也因此提升了她的歌唱及舞蹈實力。
跨足到影劇圈
2014年後因After school及橙子焦糖的團體活動漸少，在其他團員不再續約從團體畢業下，Nana續約且選擇了朝演員之路發展，並於2016年進軍戲劇界，參演韓劇《The Good Wife》，飾演律師事務所的調查員金丹一角，播出後演技表現獲得好評，並獲得第一屆Asia Artist Awards女子新人演員賞。
展露演技的Nana之後繼續出演了《Kill It》、《JUSTICE》、《出師表》、《Oh！珠仁君》、《假面女郎》等電視劇的女主角，及《騙子》、《局中局》等電影的配角，從歌壇、綜藝圈跨足到影劇圈。
《假面女郎》劇中演出整容後的金貌美
（以下內文有劇透，請斟酌閱讀）
金貌美在現實生活中為平凡的上班族，捲入殺人事件後，便整容改變過去的模樣，以美麗外貌重生並隱瞞真實身份在俱樂部表演歌舞，而整容後的金貌美即由Nana飾演。
在劇中第五集裡Nana展現了金貌美整形後魅力的一面，除了先以Solo表演外，之後也與金春愛（韓材利飾演）雙人唱跳演出孫淡妃的〈星期六晚上〉，而表演完後的台詞：「我們真的很像雙胞胎，都曾經渴望變美，有著被人傷害的過往，以及想獲得新生的心情，我們一路走來的人生實在是太像了。」讓觀眾看了也慶幸金貌美整容後終於結交了一個好姊妹，並有了重生的感覺。
在第五集下半段金貌美與金春愛一起對付拿槍的金慶子（廉惠蘭飾演）的追殺過程戲中，三位女演員都火力全開、互飆演技，而最後Nana為好朋友的死而絕望哭泣的那一段（再搭配那個音樂），真的讓觀眾揪心不已。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。