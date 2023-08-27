Netlifx韓劇《假面女郎》Nana林珍娜：飾演整型後的女主角人氣狂飆，「全球百大最美臉孔」連續兩年奪冠

文：馬克樂透客／Mark Happy Talk

Netflix最新韓劇《假面女郎》日前播出後，反轉及刺激的驚悚劇情加上神還原漫畫的選角，立刻衝上台灣熱門觀看第一，其中飾演整形後「金貌美」的Nana／林珍娜更是人氣狂飆，過去曾兩度登上「全球百大最美臉孔」第一名的她，在劇中以精湛演技演出金貌美整容後交友、殺人、入獄後的內心轉折，讓人驚艷連連！

擁有九頭身的模特兒

Nana本名林珍娜（韓語：임진아），1991年9月14日出生（今年32歲），身高171公分、腿長109公分，有著九頭身好比例，出道前曾參加2009年亞洲超級模特兒大賽，此外也是持有專業證照的化妝師（曾在電視節目秀過證書）。2011年進軍日本後，也經常被受邀參與日本大型時尚服裝秀走秀，2012年東京電視台更邀請Nana擔任時尚趨勢節目《Tokyo Brandnew Girls》的固定主持人之一。

圖片來源：IG@jin_a_nana

全球百大最美臉孔連續兩年奪冠

2013年12月23日美國電影評論網站《TC Candler》公布評選全球百大最美臉孔排名，有著精緻五官的Nana奪下第二名，《TC Candler》評比也指出，從1999年以來就沒有人像她一樣首度入榜就登上如此高排名。2014年Nana加盟SBS實境綜藝節目《Roommate》後，讓她的人氣再一路飆高，並於當年的全球百大最美臉孔排名首次登上第一，2015年則再度蟬聯第一名。連續兩年奪冠，至今也仍一直名列在前十名之內。

圖片來源：TC Candler

成為女團團員

After school時期

2009年10月Nana加入Pledis娛樂旗下女團After school，成為第三期的成員，而Nana當時出道的造型是金色瀏海長髮、煙燻妝與中性打扮，給人的印象較為冷艷、神祕。11月加入Nana的新陣容也推出了新主打歌〈Because of You〉，獲得三周SBS人氣歌謠一位，但是她只唱了幾秒鐘，並未受到矚目。

2010年3月推出新曲〈BANG!〉，搭配行進樂隊型的擊鼓演出氣勢滿爆，2011年推出輕快電子舞曲〈Shampoo〉，但團隊人數眾多，她也沒有得到太多的關注，2013年推出〈First Love〉，在MV及現場表演中Nana以鋼管舞呈現的性感舞風大受讚揚，也開始受到大眾的注意。

橙子焦糖時期

2010年6月Nana與Raina、Lizzy組成子團橙子焦糖（Orange Caramel），並以主打歌〈魔法少女〉出道，是首帶點韓國演歌味道的電子舞曲，舞蹈及造型走甜美可愛風，憑借清新的風格和有點撒嬌式的舞蹈表演，一出演便受到極大好評。

其實剛開始Nana因橙子焦糖與自己的個性及外型不搭而有點不適應，甚至在第一次舞台表演前，不敢穿著橙子焦糖的服裝出場（真的與一般女團的舞台穿搭很不一樣），不過因為歌曲及舞蹈風格很特別，也讓她的知名度急速上升。

2011年1月發行新主打歌〈Aing♡〉，三位團員在音樂錄影帶中化身白雪公主、小紅帽、愛麗絲等童話故事人物，之後開始以亞洲各國城市為主題的企劃，第一首推出的歌曲是〈Bangkok City〉，是揉和夜店強烈節奏與電音結合的歌曲，第二首是〈Shanghai Romance〉改走中國風，表演時以李小龍裝、旗袍裝、殭屍裝、春麗裝等不同的服裝表演，使得她的知名度更上層樓。

2012年9月13日以浪漫電音曲風的〈Lipstick〉回歸，2014年3月推出印度風迪斯可舞曲的〈Catallena〉，三人打歌時穿著各種食物服裝跳舞，非常特別，8月推出薩克斯風旋律及EDM曲風的〈My Copycat〉，都非常受到歡迎。

而在橙子焦糖的這段期間，因為只有三個成員，Nana的獨唱表演時間變多，除了提高了個人曝光度，也因此提升了她的歌唱及舞蹈實力。

跨足到影劇圈

2014年後因After school及橙子焦糖的團體活動漸少，在其他團員不再續約從團體畢業下，Nana續約且選擇了朝演員之路發展，並於2016年進軍戲劇界，參演韓劇《The Good Wife》，飾演律師事務所的調查員金丹一角，播出後演技表現獲得好評，並獲得第一屆Asia Artist Awards女子新人演員賞。

展露演技的Nana之後繼續出演了《Kill It》、《JUSTICE》、《出師表》、《Oh！珠仁君》、《假面女郎》等電視劇的女主角，及《騙子》、《局中局》等電影的配角，從歌壇、綜藝圈跨足到影劇圈。

《假面女郎》劇中演出整容後的金貌美

（以下內文有劇透，請斟酌閱讀）

金貌美在現實生活中為平凡的上班族，捲入殺人事件後，便整容改變過去的模樣，以美麗外貌重生並隱瞞真實身份在俱樂部表演歌舞，而整容後的金貌美即由Nana飾演。

在劇中第五集裡Nana展現了金貌美整形後魅力的一面，除了先以Solo表演外，之後也與金春愛（韓材利飾演）雙人唱跳演出孫淡妃的〈星期六晚上〉，而表演完後的台詞：「我們真的很像雙胞胎，都曾經渴望變美，有著被人傷害的過往，以及想獲得新生的心情，我們一路走來的人生實在是太像了。」讓觀眾看了也慶幸金貌美整容後終於結交了一個好姊妹，並有了重生的感覺。

在第五集下半段金貌美與金春愛一起對付拿槍的金慶子（廉惠蘭飾演）的追殺過程戲中，三位女演員都火力全開、互飆演技，而最後Nana為好朋友的死而絕望哭泣的那一段（再搭配那個音樂），真的讓觀眾揪心不已。