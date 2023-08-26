中國利用金磚國家集團推進地緣政治野心，中印邊界長期爭端是否有解？
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在本周的金磚國家峰會上，中國帶頭呼籲擴大該集團的成員和影響力。然而同屬該集團的中國和印度仍存在重大分歧。24日，印度外長表示兩國領袖已在金磚峰會場邊會晤，談到了邊界問題，且雙方同意應盡快降低邊境衝突。
文：Wesley Rahn、Murali Krishnan（發自新德里）、李宥臻（發自台北）
本周，金磚國家在約翰尼斯堡舉行了為期3天的峰會，討論該集團的未來。而該集團的未來很大程度上取決於金磚國家中的2個經濟強國——印度和中國能相處得多融洽。
印度外交秘書克瓦特拉（Vinay Kwatra）24日表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與中國國家主席習近平在金磚峰會場邊會晤，雙方同意「指示相關官員加緊努力，迅速脫離接觸（disengagement）、降低衝突」；莫迪還強調應維持邊境的和平穩定並遵守實際控制線，並稱這對印中關係正常化來說至關重要。
據《今日印度》（India Today）報導，莫迪與習近平在會場上並肩而行時有非正式的短暫談話，過程中莫迪向他提起邊境問題。《路透社》則指出，這是莫迪首度直接向習近平提起邊境問題，重申了印度部長級官員多次向中方表達的立場。
《路透社》引述中國官媒報導稱，稱這次會晤是莫迪所要求，而習近平稱改善中印關係符合雙方利益，也有利於和平、穩定與發展。習近平還表示：「雙方應謹記雙邊關係的整體大局，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平安寧。」
印度與中國的長期邊界爭端未解
中印關係的一大痛點，是兩國在其實際邊界——即喜馬拉雅山的實際控制線（LAC）上的持續對峙。
這次對峙開始於2020年5月，兩國士兵一個月後在加勒萬河谷發生衝突，造成20人死亡，其中大部分是印度士兵。
莫迪與習近平這次會晤前，前印度外交官比薩里亞（Ajay Bisaria）告訴DW：「印度已經明確表示，在實際控制線問題上緩和局勢和放手對雙邊關係正常化至關重要。」
不過，儘管先前進行了多輪談判和不同層次的接觸，軍事緊張局勢仍在繼續。印度表示，如果中國違反邊界協議，雙邊關係就無法正常化。目前雙方都正在該地區建設基礎設施。
金磚國家「都有自己的利益需要考慮」
金磚國家被許多分析師視為建立另一種全球秩序的嘗試，尤其是在面向全球南方（Global South）國家時。
近年來，中國一直在推動建立這樣的替代秩序，抨擊美國的制裁和「長臂管轄」，同時在全球範圍內建立了針對發展中國家的「一帶一路」基礎設施投資計劃。
印度一直試圖保持中立，作為美日印澳「四方安全對話」的一員，它向西方表明自己是抵禦中國軍事擴張的堡壘，同時也與俄羅斯保持貿易關係，並拒絕譴責其入侵烏克蘭的行為。
中印兩位領導人都表示支持金磚國家擴增成員。習近平說，金磚國家的目標是「集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。
在中國推動將金磚國家作為抗衡美國和七國集團力量的同時，其他成員國卻表現得較為低調。
在一次演講上，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）說，金磚國家並不尋求站在「G7、G20或美國的對立面。」
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也在本週早些時候的電視演說中表示：「我們不會被捲入全球大國之間的競爭。」
卡內基中國中心的非駐所學者莊嘉穎（Chong Ja-Ian）告訴DW，每個金磚國家成員「都有自己的利益需要考慮」。他說：「金磚國家在多大程度上願意並能夠為了共同利益而擱置這些自身利益，這一點仍有待檢驗。」
莊嘉穎補充說，與印度建立更緊密的關係有助於北京「減輕其面臨的一些壓力」。他也提到，只要中國認為自己「受到美國的遏制、包圍和壓制」，就會繼續將金磚國家視作解決這些問題的「渠道」。
中國希望「全球南方團結在中國周圍」
一些分析家表示，中國正在尋求利用金磚國家集團作為積極推進其地緣政治野心的工具。
德國外交政策學會（DGAP）首席執行官沃爾夫（Guntram Wolff）對德國電視二台表示，中國「顯然希望成為領導國家」，並且「希望將全球南方以其為中心團結起來」，目的是施加影響力並重塑國際秩序。
印度國家安全顧問委員會成員、新德里中國分析與戰略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉納德 (Jayadeva Ranade) 向DW表示，中國的戰略目標是「成為亞洲至尊」，這就要求印度「默許中國的霸主地位」。
拉納德指出，中印「幾乎不可能在一兩次會議中就解決所有分歧，最多是中國策略性暫停其雄心。」
下次機會是什麼時候？
除了金磚峰會，莫迪與習近平下一次會晤的機會將是下個月由莫迪在新德里主持的G20領導人峰會。
前印度外交官比薩里亞認為，習近平在G20峰會上獲得的待遇很可能取決於中印邊界爭端的進展。他說：「中國需要在這個問題上向印度做出合理的保證，同時在邊境採取行動，讓印度對中國有信心。」
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原標題：習近平會莫迪談邊境爭端 中印能否克服分歧？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
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仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
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Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。