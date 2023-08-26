中國利用金磚國家集團推進地緣政治野心，中印邊界長期爭端是否有解？

文：Wesley Rahn、Murali Krishnan（發自新德里）、李宥臻（發自台北）

本周，金磚國家在約翰尼斯堡舉行了為期3天的峰會，討論該集團的未來。而該集團的未來很大程度上取決於金磚國家中的2個經濟強國——印度和中國能相處得多融洽。

印度外交秘書克瓦特拉（Vinay Kwatra）24日表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與中國國家主席習近平在金磚峰會場邊會晤，雙方同意「指示相關官員加緊努力，迅速脫離接觸（disengagement）、降低衝突」；莫迪還強調應維持邊境的和平穩定並遵守實際控制線，並稱這對印中關係正常化來說至關重要。

據《今日印度》（India Today）報導，莫迪與習近平在會場上並肩而行時有非正式的短暫談話，過程中莫迪向他提起邊境問題。《路透社》則指出，這是莫迪首度直接向習近平提起邊境問題，重申了印度部長級官員多次向中方表達的立場。

《路透社》引述中國官媒報導稱，稱這次會晤是莫迪所要求，而習近平稱改善中印關係符合雙方利益，也有利於和平、穩定與發展。習近平還表示：「雙方應謹記雙邊關係的整體大局，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平安寧。」

印度與中國的長期邊界爭端未解

中印關係的一大痛點，是兩國在其實際邊界——即喜馬拉雅山的實際控制線（LAC）上的持續對峙。

這次對峙開始於2020年5月，兩國士兵一個月後在加勒萬河谷發生衝突，造成20人死亡，其中大部分是印度士兵。

莫迪與習近平這次會晤前，前印度外交官比薩里亞（Ajay Bisaria）告訴DW：「印度已經明確表示，在實際控制線問題上緩和局勢和放手對雙邊關係正常化至關重要。」

不過，儘管先前進行了多輪談判和不同層次的接觸，軍事緊張局勢仍在繼續。印度表示，如果中國違反邊界協議，雙邊關係就無法正常化。目前雙方都正在該地區建設基礎設施。

金磚國家「都有自己的利益需要考慮」

金磚國家被許多分析師視為建立另一種全球秩序的嘗試，尤其是在面向全球南方（Global South）國家時。

近年來，中國一直在推動建立這樣的替代秩序，抨擊美國的制裁和「長臂管轄」，同時在全球範圍內建立了針對發展中國家的「一帶一路」基礎設施投資計劃。

印度一直試圖保持中立，作為美日印澳「四方安全對話」的一員，它向西方表明自己是抵禦中國軍事擴張的堡壘，同時也與俄羅斯保持貿易關係，並拒絕譴責其入侵烏克蘭的行為。

中印兩位領導人都表示支持金磚國家擴增成員。習近平說，金磚國家的目標是「集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。

在中國推動將金磚國家作為抗衡美國和七國集團力量的同時，其他成員國卻表現得較為低調。

在一次演講上，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）說，金磚國家並不尋求站在「G7、G20或美國的對立面。」

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也在本週早些時候的電視演說中表示：「我們不會被捲入全球大國之間的競爭。」

卡內基中國中心的非駐所學者莊嘉穎（Chong Ja-Ian）告訴DW，每個金磚國家成員「都有自己的利益需要考慮」。他說：「金磚國家在多大程度上願意並能夠為了共同利益而擱置這些自身利益，這一點仍有待檢驗。」

莊嘉穎補充說，與印度建立更緊密的關係有助於北京「減輕其面臨的一些壓力」。他也提到，只要中國認為自己「受到美國的遏制、包圍和壓制」，就會繼續將金磚國家視作解決這些問題的「渠道」。

中國希望「全球南方團結在中國周圍」

一些分析家表示，中國正在尋求利用金磚國家集團作為積極推進其地緣政治野心的工具。

德國外交政策學會（DGAP）首席執行官沃爾夫（Guntram Wolff）對德國電視二台表示，中國「顯然希望成為領導國家」，並且「希望將全球南方以其為中心團結起來」，目的是施加影響力並重塑國際秩序。

印度國家安全顧問委員會成員、新德里中國分析與戰略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉納德 (Jayadeva Ranade) 向DW表示，中國的戰略目標是「成為亞洲至尊」，這就要求印度「默許中國的霸主地位」。

拉納德指出，中印「幾乎不可能在一兩次會議中就解決所有分歧，最多是中國策略性暫停其雄心。」

下次機會是什麼時候？

除了金磚峰會，莫迪與習近平下一次會晤的機會將是下個月由莫迪在新德里主持的G20領導人峰會。

前印度外交官比薩里亞認為，習近平在G20峰會上獲得的待遇很可能取決於中印邊界爭端的進展。他說：「中國需要在這個問題上向印度做出合理的保證，同時在邊境採取行動，讓印度對中國有信心。」

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原標題：習近平會莫迪談邊境爭端 中印能否克服分歧？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀