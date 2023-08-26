瓦格納首腦普里戈任之死：俄羅斯作為一個黑幫社會，習近平該重新思考跟普亭的關係

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

我在聖彼得堡有一個朋友，也是我的政治學的同行。我們經常就烏克蘭戰爭進行一些討論有時甚至是爭論。當普里戈任（Yevgeny Prigozhin）帶著他的人馬在俄羅斯暴亂鬧事的時候，我就問他，「你對這事件看法如何？」

他當時回答我說，「這些人（普亭〔Vladimir Putin〕、普里戈任等等）都是匪幫，俄羅斯就是被這些黑幫綁架著。他們之間出什麼事，跟我們沒有一點關係。」

說實在，我對他這種「跟我們沒有一點關係」的表述感到很吃驚，因為如果一個政治學者是這樣想的話，那這個俄羅斯知識界還有救嗎？當然，從另一個角度來看，也是目前俄羅斯人對黑幫以及俄羅斯作為一個黑幫社會無奈的表現。

黑幫的互利

首先，稍微瞭解普里戈任的人都知道，普里戈任是個典型的俄羅斯的黑幫式人物。他出身聖彼得堡一個貧窮的地區，年輕時就因犯罪被判了十年送進監獄，關了八年後他提前出獄，正值蘇聯垮台。而這個人確實也懂得如何利用這個機會，於是便開了很多公司，並辦了一個餐館。他的運氣的到來，就是他的餐廳得到了普亭的青睞。

於是，不僅普亭自己喜歡在那裡用餐，後來成了普亭邀請外國領袖們用餐的地方。而普里戈任靠著他「普亭的廚師」的名義，打開俄羅斯上層、特別是軍界的網路。

普里戈任在俄羅斯已擁有龐大的商業網路，同時在非洲、中東也非常活躍。瓦格納集團（Wagner Group）最先是由一個最初創建者，退役的俄羅斯軍隊中校德米特里・烏特金（Dmitry Utkin），因欣賞希特勒（Adolf Hitler）喜歡的華格納（Richard Wagner）來命名。而普里戈任一直跟他有著密切的聯繫，以至於後來成了該組織的負責。

「道德底線」在普里戈任的辭典中不存在。所以，無論在頓巴斯、在非洲和中東，只要能達到目的，殺戮百姓、強姦婦女，是家常便飯。

現在我們再來看看普亭。普亭這個黑幫人物那應該說是有著強大國家背景的，因為所有國家機器都在他的手中。普亭的特點是，他不會饒過任何一個「背叛」他的人。因為他自己是特務出身的，所以，從反對派的領導、逃到西方國家的俄羅斯間諜、再到跟他不順的寡頭政商頭目（oligarch），他都會用極端手段消除他們。這裡，被他手下不管是在國外，還是在俄羅斯毒死、暗殺的對手的名單已經是一大串了。

普里戈任以及他的瓦格納儘管是他一手扶植起來的黑幫集團，因為瓦格納的武器、裝備、資金一直由俄羅斯官方提供；但同時，瓦格納對普亭的「事業」作出的貢獻也不小。

2014年的頓巴斯，如果沒有瓦格納軍隊參與，俄羅斯根本不會有今天的「成果」。在非洲，瓦格納集團由普亭引路，幫著非洲腐敗的政府當護衛，而同時換來了掌握當地貴重礦區的巨大利益。今年中非共和國一個金礦的9名中國工人被殺，就跟瓦格納有著直接的聯繫，而中國政府連個屁都不敢放。

普里戈任缺乏政治智商

普里戈任今（2023）年的所謂政變，實際上並非針對普亭，而是想扳倒俄羅斯的國防部長。後者跟普里戈任已有不少私怨。但普里戈任的政治智商顯然是不高，因為國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）儘管能力不怎麼樣，但卻正是最忠於普亭的人。普里戈任為了把蕭依古搞下去，就公開表明，蕭依古為普亭製造的侵略烏克蘭的理由，實際上都不存在的。

「不僅烏克蘭當初沒有對俄羅斯造成任何威脅，北約組織當時也沒有對俄羅斯有任何威脅。」而他在說這些實話的時候，顯然他愚蠢到了忘記了，發動這場戰爭是普亭的決定，而製造這裡所謂的理由也是普亭自己的決定。

所以，這一切就決定了，普亭在用非常屈辱自己的手法「阻止」了瓦格納暴亂後，絕對不會給這樣一個黑幫頭目有繼續存在的理由。

墜機事件是普亭對俄羅斯其他黑幫的一個嚴重的警告。但是，反過來，他的殘酷手段，也為自己提前進入墳墓創造了條件。

習近平該重新思考跟普亭的關係

普里戈任墜機的事件，發生在習近平人在南非開金磚峰會期間。筆者可以想見，他應該已經獲取了這些訊息。同時，我們完全可以想像，瓦格納集團暴亂事件期間，習近平也多少也瞭解了前因後果。他應該已經看到，俄羅斯的社會就是黑幫社會。而普亭就是一個黑幫頭目。

這次普里戈任墜機的事件，儘管普亭會想盡辦法，提供「跟我沒有關係」的證據，但聰明的人都知道，這背後是誰的手。

更重要的是，普里戈任對烏克蘭戰爭的起源已經有了一個明確的說明：這分明是俄羅斯對烏克蘭的侵略，這一點，習近平自己也應該明白的。而習近平為了維持他與普亭最親密朋友的關係，卻沿用普亭的說辭，來把北約、西方國家等拿來說事。

是的，在中國對西方國家外貿大大縮水的情況下，俄羅斯向中國打開了從未如此打開的大門，使得中國各種商品、俄羅斯人原來看不起的汽車等大批湧入這個國家，中國也能借俄羅斯賣不出油和氣的尷尬局面，便宜地、大量地購買他們的石油和天然氣，所以中俄的貿易額一下子就補償了中國對西方出口的不順。