24年式 MAZDA3 持續進化 豈止有型 實現自在快意駕馭樂趣 享受真我ME TIME時光

台灣馬自達自8/25（五）正式推出24年式MAZDA3 ，全新升級 10.25吋中央顯示幕，並導入無線充電裝置 、無線 Apple CarPlay以及USB Type-C，同時前擋投影式HUD也升級支援智慧手機導航指引，持續進化數位用車體驗，滿足熱愛駕馭和對品味有所堅持的車主需求。24年式MAZDA3同步導入全新車色「晶瓷白」(Ceramic Metallic)，猶如陶瓷藝品般的溫潤融合細膩光亮的金屬質感，讓 MAZDA3 簡約俐落的車身線條更顯獨特。24年式MAZDA3 SEDAN車型以接單生產方式提供 79.8 萬的 20S 車型選擇， SEDAN / HATCHBACK 的20S Carbon Edition售價不變，維持86.8 萬/ 87.8 萬；20S Premium分別是 94.8 萬/ 95.8 萬、20S Signature SEDAN / HATCHBACK車型皆為 101.8 萬。20S Signature 可享加價2萬元選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、智慧型頭燈(ALH)、爍黑鋁合金輪圈與車外後視鏡，消費者可依需求選擇最適合的規格，展現獨具一格的風格品味。

強化數位用車體驗 滿足擁車便利生活

在台灣車市競爭激烈的中型房車的級距中，MAZDA3 不只設計出色有型滿足品味人士眼光，符合消費者需求的豐富配備也深獲廣大車主青睞。24年式MAZDA3標配 USB Type-C 充電功率提升50%，搭載無線充電裝置與無線 Apple CarPlay，完美達成車室無線環境的配置。20S Premium 以上車型大幅強化數位用車體驗，升級 10.25吋中央顯示幕；除螢幕放大之外，上下邊框顯示較以往更小，滿版顯示讓資訊讀取更加輕鬆，無論導航畫面、環景介面顯示皆更加清晰，全然拓展駕乘者視野。20S Signature 車型具備多項領先同級的舒適配備，包含同級唯一真皮座椅及電動座椅記憶功能，與支援智慧型手機導航指引前擋投影式 HUD，提供消費者媲美豪華品牌的用車體驗；搭配多達12支揚聲器BOSE®環繞音響系統，達成最佳音場平衡，讓駕乘者沉浸在餘音繞樑的原音車室，與流暢的駕馭樂趣完美結合，在忙碌生活中挪出一段屬於自己的ME TIME時光，愉悅展開每一趟探遊旅程。

Photo Credit : 台灣馬自達

同級最完備安全防護 自在駕馭無所設限

為讓車主無後顧之憂地享受 MAZDA 獨一無二的駕馭樂趣，24年式MAZDA 3全面搭載全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC) 實現全速域的車道置中輔助，有效減輕駕駛負擔，為車主帶來更為輕鬆的高速巡航體驗。結合令人信賴的 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，包含360° 環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統 (SBS)、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R) 與智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)，全方位守護車上每位乘員，讓車主不只有型更能享受舒心快意的駕馭樂趣。

全台同步推出「天生有型」手機攝影講座開放報名

為了讓熱愛自駕生活的消費者能立即體驗24年式MAZDA2與MAZDA3獨具風格的時尚魅力，MAZDA將於9/9(六)、9/10(日)與9/16(六)在全台指定據點舉辦「天生有型」手機攝影講座，邀請知名手機攝影達人：熊明龍、花見小路、韓森與鹿兔哈至現場分享如何使用鏡頭捕捉 MAZDA 最迷人的時刻；從攝影技巧到創意構圖，透過實際拍攝練習，輕鬆將MAZDA 拍得出色有型。歡迎所有喜愛MAZDA的朋友上網報名參加，一同探索MAZDA 的出色魅力。

欲瞭解更多24年式MAZDA3 新車規格備配與「天生有型」攝影講座活動相關資訊，歡迎造訪MAZDA官方網站(https://www.mazda.com.tw/cars/all-new-mazda3/)。

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