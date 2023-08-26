高木直子《一個人的狗回憶》：十歲的我不知為何，直覺到牠是我的「真命天狗」

文：高木直子

Photo Credit：大田

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書籍介紹

本文摘錄自《一個人的狗回憶：高木直子到處尋犬記》，大田出版

作者：高木直子

譯者：洪俞君

泡泡是高木直子的真命天狗！16年的成長歲月，有牠陪伴，好好啊。「謝謝你，泡泡！」送給有難忘回憶的你們！

泡泡是「誤闖校園的狗」。在小學五年級某天，泡泡在校園角落與我四目相對，是我命中注定的狗！！

泡泡是「愛趴趴走的狗」。常常偷溜出門，害我到處問：有人看見我家泡泡嗎？

泡泡是「被貼上網點的狗」。我與死黨的漫畫交換日記上，牠是模特兒首選~~呵。

泡泡是「變成老太太的狗」。沒想到牠也一天比一天老了……

和泡泡之間的點點滴滴，多到從記憶中的寶盒滿出來，把泡泡畫出來的成果，最高興的莫過於是爸爸，他說：「直子，那個狗狗的連載，很有趣嘛！」

泡泡，希望你能為我高興：「唉，她總算有點成就了」……

泡泡，喜歡四處奔跑的你，和我們在一起，幸福嗎？……

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航