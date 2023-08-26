2023/08/26,
動物

高木直子《一個人的狗回憶》：十歲的我不知為何，直覺到牠是我的「真命天狗」

高木直子《一個人的狗回憶》：十歲的我不知為何，直覺到牠是我的「真命天狗」
Photo Credit：大田

我們想讓你知道的是

和泡泡之間的點點滴滴，多到從記憶中的寶盒滿出來，把泡泡畫出來的成果，最高興的莫過於是爸爸，他說：「直子，那個狗狗的連載，很有趣嘛！」泡泡，希望你能為我高興：「唉，她總算有點成就了」。

文：高木直子

一個人的狗回憶__關鍵評論_摘圖_pages-to-jpg-0001
Photo Credit：大田
一個人的狗回憶__關鍵評論_摘圖_pages-to-jpg-0002
Photo Credit：大田
一個人的狗回憶__關鍵評論_摘圖_pages-to-jpg-0003
Photo Credit：大田
一個人的狗回憶__關鍵評論_摘圖_pages-to-jpg-0004
Photo Credit：大田
一個人的狗回憶__關鍵評論_摘圖_pages-to-jpg-0005
Photo Credit：大田
一個人的狗回憶__關鍵評論_摘圖_pages-to-jpg-0006
Photo Credit：大田

書籍介紹

本文摘錄自《一個人的狗回憶：高木直子到處尋犬記》，大田出版

作者：高木直子
譯者：洪俞君

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

泡泡是高木直子的真命天狗！16年的成長歲月，有牠陪伴，好好啊。「謝謝你，泡泡！」送給有難忘回憶的你們！

泡泡是「誤闖校園的狗」。在小學五年級某天，泡泡在校園角落與我四目相對，是我命中注定的狗！！

泡泡是「愛趴趴走的狗」。常常偷溜出門，害我到處問：有人看見我家泡泡嗎？

泡泡是「被貼上網點的狗」。我與死黨的漫畫交換日記上，牠是模特兒首選~~呵。

泡泡是「變成老太太的狗」。沒想到牠也一天比一天老了……

和泡泡之間的點點滴滴，多到從記憶中的寶盒滿出來，把泡泡畫出來的成果，最高興的莫過於是爸爸，他說：「直子，那個狗狗的連載，很有趣嘛！」

泡泡，希望你能為我高興：「唉，她總算有點成就了」……

泡泡，喜歡四處奔跑的你，和我們在一起，幸福嗎？……

一個人的狗回憶立體書封
Photo Credit：大田

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。