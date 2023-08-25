數發部強化通訊韌性：921「災難漫遊」演練、建「台馬4號海纜」、開放WiFi 6E頻段
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海纜通訊部分，唐鳳表示，鼓勵增建國際海纜站，強化海纜防護機制，今年2月台馬海纜被勾斷，數發部後續到馬祖訪查，確保可以即時切換微波備援與非同步衛星等設備。數發部也核定補助經費，預計2025年底完成建置「台馬4號海纜」。唐鳳表示，將優先於離島、偏鄉及尚無異質通訊備援區域，布建非同步衛星通訊設備。
強化通訊韌性 數發部9月首次演練災難漫遊
（中央社）數位發展部（以下簡稱數發部）為強化通訊韌性，今（2023）年9月21日「國家防災日大規模震災救災動員演練」活動中，將首次進行小規模「災難漫遊」演練。而10月20日將配合消防署，規劃驗證公共安全與救難應變（PPDR）通訊系統，提供警消人員測試使用。
數發部成立滿1週年，今（25）日舉行媒體交流會。數發部長唐鳳表示，將配合消防署，今年9月21日「國家防災日大規模震災救災動員演練」活動中，首次進行先期小規模的「災難漫遊」演練。
唐鳳表示，為確保緊急狀態下民眾仍可使用行動通訊網路，已規劃「災難漫遊」驗證計畫，如果一家電信業者行動網路失效時，民眾可以改漫遊使用其他家行動網路，確保通訊順暢，可以即時取得災情與緊急避難等資訊。
此外，數發部10月20日將配合消防署活動，提供驗證給警察、消防人員和緊急醫療服務專用的寬頻網路服務（即公共安全與救難應變通訊系統）。
唐鳳會後受訪解釋，10月驗證測試公共安全與救難應變（PPDR）通訊系統，主要把規劃PPDR的作法，提供第一線警消人員進行測試，可能不只供對講機使用，而是可以即時傳影音、確保頻寬可以遙控救災等，透過驗證蒐集意見。
海纜通訊部分，唐鳳表示，鼓勵增建國際海纜站，強化海纜防護機制，今年2月台馬海纜被勾斷，數發部後續到馬祖訪查，確保可以即時切換微波備援與非同步衛星等設備。數發部也核定補助經費，預計2025年底完成建置「台馬4號海纜」。
近期外界關心太平島通訊議題，唐鳳表示，數發部目前推動的非同步衛星通訊概念驗證案，目標明（2024）年年底布建國內700個非同步軌道衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點，以及國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共773個點位。
唐鳳表示，將優先於離島、偏鄉及尚無異質通訊備援區域，布建非同步衛星通訊設備。太平島屬於驗證案優先布建地點之一，配合海巡署，已規劃支援相關設備，把其中一個點作為太平島基地台後傳鏈路（backhaul），訊號可以分享給當地的人使用，藉此提升行動通信使用頻寬與量能。
數位部宣布開放WiFi 6E頻段 AR、VR傳輸速度將加快
（中央社）數發部長唐鳳今日宣布，開放6GHz頻段供Wi-Fi 6E使用，頻寬傳輸量將提升2到3倍，受惠於更大頻寬與更快傳輸，有望升級擴增實境（Augmented Reality，AR）、虛擬實境（Virtual Reality，VR）等娛樂裝備使用體驗，並促進智慧工廠等創新應用，後續待國家通訊傳播委員會（NCC）完成器材審驗規定，即可受理網通廠商申請。
數位發展部今日舉辦成立滿1週年媒體交流會，唐鳳在會中宣布開放6GHz（5945-6425MHz）頻段提供Wi-Fi 6E使用。此舉將帶動無線網路頻寬傳輸加大、加快，以及更低延遲性。
唐鳳表示，鑑於近年來遠距工作、視訊會議與數位娛樂等應用服務持續發展，數位部參考美國、加拿大、巴西、南韓、英國、日本與歐盟等規劃方式及技術規範，開放6GHz頻段供Wi-Fi 6E使用，這是屬於不用執照的頻段。
後續待NCC完成各項Wi-Fi 6E設備的器材審驗規定及程序後，即可受理網通廠申請審驗，民眾將體驗最新技術。
唐鳳表示，有別於現行Wi-Fi在2.4及5GHz頻段運作，Wi-Fi 6E增加可使用6GHz（5945-6425MHz）頻段，支援更大頻寬、更快的傳輸量及較低延遲，頻寬傳輸量可有效提升2到3倍。
唐鳳表示，開放WiFi 6E將促進相關產業發展，如企業建置智慧工廠等創新應用，並進一步提升民眾對於創新科技的體驗，如支援AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等穿戴式娛樂裝置等。以前VR裝置可能需要實體線路連接到電腦，未來可以用WiFi 6E來取代實體線路，讓體驗更順暢。
數發部也積極推動5G專頻專網，目前已有7件完成初審，預期年底可以有50件申請案。數發部將會持續提供更多諮詢及輔導資源，協助業者盡快取得5G專網執照。
此外，數發部透過「5G專頻專網創新應用擴散計畫」的資源，總經費約新台幣4億元，今年1月底遴選出13家產業公協會，組成5G垂直產業應用推動小組，涵蓋旅遊觀光、文化展演、民生、製造等領域，提出5G專頻專網應用服務產業藍圖，8月16日已遴選出33件標竿案例，每個場域約補助1000萬元，應用類型包含製造、展演、旅宿、倉儲、娛樂與食安等。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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