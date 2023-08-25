2023/08/25,
影劇

《MOVING異能》破Disney+觀看紀錄掀韓劇熱潮，迪士尼高層：「完全超乎我們的想像」

《MOVING異能》破Disney+觀看紀錄掀韓劇熱潮，迪士尼高層：「完全超乎我們的想像」
Photo Credit: Disney+

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《MOVING異能》在Disney+ 及Hulu播出後，就在首週竄升為平台總觀看時數最高的韓國原創影集，從口碑評價以及觀看時數檢視，《MOVING異能》贏了面子與裡子。

近期在串流平台Disney+播出的韓劇《MOVING異能》引起熱議，自8月9日首播後，首週即在韓國、日本、東南亞、香港和台灣等亞太地區，成為Disney+平台總觀看時數最高的原創韓國影集，好口碑也反映在觀看的好表現。

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Photo Credit: Disney+
《MOVING異能》劇照

《MOVING異能》的卡司陣容包含柳承龍、韓孝周、還有暌違多年回歸小螢幕的趙寅成。而故事描述潛藏在韓國社會中的超能力者的故事，被外界稱為韓國的《復仇者聯盟》。

韓國電視廣播公司KBS在《MOVING異能》播出後，盛讚此影集「向世界證明了韓國影視作品無法被取代的超高品質」，韓國影劇媒體《Max Movie》也給予高分評價，表示：「這是讓全球觀眾眼睛為之一亮的全新英雄故事。」

離開韓國後，來到美國媒體，紐約《新聞週刊》認為《MOVING異能》是一部「扣人心弦的韓國動作影集」，美國《富比士》雜誌表示這部作品是「以情感為劇情核心的超級英雄故事」。

至於《MOVING異能》在Disney+ 及Hulu播出後，就在首週竄升為平台總觀看時數最高的韓國原創影集，從口碑評價以及觀看時數檢視，《MOVING異能》贏了面子與裡子。

對於《MOVING異能》目前取得的成績，華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）女士表示：「《MOVING異能》前11集在全球觀眾間引發的熱烈迴響完全超乎我們的想像。從美國到其他亞太區市場，《MOVING異能》憑藉其引人入勝的劇情、星光熠熠的卡司陣容、以及令人驚嘆的特效場景迅速竄升為備受讚譽的人氣作品，我們很榮幸能為觀眾帶來如此不同凡響的全新故事。」

除了《MOVING異能》之外，與另一間串流平台Netflix相同，Disney+也持續深耕韓國影視內容，包含榮獲韓國青龍獎肯定的犯罪影集《地下菁英》，原創綜藝節目則有《韓星地帶：逃脫任務》等作品。這幾年的韓國影視也成為國際串流平台的必爭之地。

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核稿編輯：楊士範


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