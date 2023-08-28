TNL+ 2023/08/28,
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中共展開新一波「全民獵間諜運動」，給想去中國的外國人四點保命建議

中共展開新一波「全民獵間諜運動」，給想去中國的外國人四點保命建議
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

共產黨以吞噬自己的成員聞名，而捉間諜是這個過程的一部分。在每一輪瘋狂逮捕和處決間諜之後，中國共產黨常常承認所謂的“間諜“們被錯誤指控。中國共產黨高度務實和機會主義，它可以根據自己的優先事項，而不是根據法治，強調或不強調捉間諜。因此，即使它在不久的將來結束了反間諜運動，我們也不應該相信中國共產黨已經改變了立場；它可以隨時重新啟動這項運動。

中國國家安全部於8月1日通過中國社交媒體平台微信發布了一項公開的社會動員令，名為《反間諜需要全社會動員》，它宣稱需要進行「全方位的」反間諜群眾運動，並敦促整個人口向當局舉報間諜行為，對於成功舉報承諾提供獎勵。

中國國家安全部負責中國國內外的情報和反間諜任務。它經常被比作美國中央情報局和聯邦調查局的結合體，但仍然是一家高度神秘的政府機構，沒有公開可訪問的詳細活動網站。它以幾乎無限的權力和不受法律約束的做法而聞名。

中國國家安全部的北京局迅速回應了反間諜呼籲，為舉報間諜活動提供高達50萬元（約七萬美元）的獎勵。大多數中國人每年的收入不足三萬元，因此這是一筆鉅款。如此豐厚的獎勵使得外國人成為舉報間諜的高價值目標——他們就像是價值50萬元的走動錢袋。中國社交媒體上的一個笑話是：「讓我們去抓幾個『行走的50萬』。」

所有這些社會成員之間相互監視和舉報的呼籲，讓許多中國人想起了中國共產黨抓間諜運動的歷史。

在1949年中國共產黨奪取政權之前，在20世紀20年代和40年代，它已經以捕捉間諜為藉口，逮捕並處決了成千上萬名共產黨員。在毛澤東發起的文化大革命期間的60年代，中國共產黨甚至逮捕了中國國家主席劉少奇的妻子，指控她是「美國戰略間諜」，並將她監禁了十年。無數普通中國人也因被指控為間諜或叛徒而被逮捕、判刑和處決。

在每一輪瘋狂的逮捕和處決之後，中國共產黨常常承認所謂的間諜是錯誤指控。一些受害者，如果他們在清洗中倖存下來，會被平反，並重新參與下一輪抓捕其他人或再次被捕。

因此，許多中國人對中國共產黨的抓捕間諜呼籲感到厭惡。然而，這種普遍的不滿並沒有阻止中國共產黨。共產黨以吞噬自己的成員而聞名，而捉間諜是這個過程的一部分。近年來中共越來越加強了「國家安全」的努力。

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