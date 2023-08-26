全球「性自由城市」排名出爐！歐美獨攬亞洲城市無一上榜
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性自由其實直接反映一個城市的活潑和多元性，對旅客和有意移民的各國專才也吸引力十足——試問有哪個旅客、哪國人才會希望踏足一個每天受歧視，甚至「做自己」找娛樂都會犯法的地方？
撰文：Christy｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth
後疫情時代，很多人開始「報復式旅遊」想衝出香港，就讓Ｇ點介紹幾個值得去的性／別友善城市啦！德國雜誌Lust Magazine 早前公布「全球性自由城市之最」，從而反映一個城市在性觀念上有多開放進步。那性自由（sexually liberal）就是保守人士口中的「世風日下、道德淪喪」嗎？當然不是，人家的「性自由」可是有客觀標準的！調查針對每年舉辦三場或以上性／別小眾活動的全球城市評分，得分指標包括同性戀酒吧和性商店的數量、性工作有多受法規保障、性別承認制度、同性婚姻狀況、市民有多容易取得避孕藥和暴露前預防投藥（PrEP）等，最終選出全球25個在性相關場所和配套、性／別小眾友善和平權等項目總分最高的城市。榜首城市皆在歐洲、美國和加拿大，亞洲城市卻無一上榜。
榜首皆為性／別小眾旅遊熱點 娛樂場所多仍須政策配合
經過整合後，德國科隆（Cologne）高居榜首，成為全球性觀念最自由開放的城市。科隆的百慕達三角（Bermuda Triangle）是著名的同志街區，同志酒吧數量多，17間同志酒吧中以Pullermanns最廣為人知。除了晚上狂歡的酒吧，科隆還有同志桑拿Badehaus Babylon、Sauna Vulcanus 和 Phoenix，同志體育俱樂部 SC Janus（歐洲首個、規模最大的酷兒體育俱樂部！）、成人電影院Gay Sex Messe和Sex & Gay Center等，為性／別小眾提供了選擇眾多的娛樂交友場所。
科隆全年舉辦非常多性／別小眾活動（至少23場），遠遠拋離第二和第三名城市；而且德國對性／別小眾和性工作者的保障也很充份，如早在2011年通過同性伴侶民事結合，並於2017年同婚合法化，近年也修例放寬性別承認制度，從必須專業診斷到採納自我聲明；性工作在德國不僅合法，性工作者甚至可以像其他工種一樣申請國家醫保、失業救濟和退休金，「性自由城市之首」可謂實至名歸！
美國的西荷里活（West Hollywood）位居榜單第二，這裡總人口四成是性／別小眾，因此有很多性／別小眾友善的好去處，如同志夜店、澡堂、餐廳、酷兒書店等。在這個小小的地方裡就有超過30間同志酒吧，26間同志商店和69間同志友好餐廳，大部份著名夜店都位於聖塔莫尼卡（Santa Monica），The Abbey更是舉世知名的同志酒吧之一，從室內到室外花園的開放式概念風格，不但可以在晚上派對，週日下午更可以享用Drag Brunch！遺憾的是，性工作在西荷里活仍未合法化，因此在評分上稍遜其他城市。
荷蘭的首都阿姆斯特丹（Amsterdam）則排名第三，其紅燈區特別有名氣，較為著名的為De Wallen、Singelgebied、和De Pijp。De Wallen是世界最早合法性工作的指定區，並是受政府監管營業，因此性工作者一樣需要繳稅。遊客須尊重當地文化，不要攝影性工作者，避免任何誤會。另外，當地亦有一些特色的博物館——性博物館（Sex Museum）和性工作博物館（Museum of Prostitution），遊客可以了解各國的性文化和歷史、性工作者的工作日常、道具和秘密等，還有冷知識，如紅燈區的櫥窗之所以用紅燈，是以前為了掩飾性工作者的皮膚年齡或性病，相信對遊客會是一趟有趣又有教育意義的旅行！荷蘭作為全球首個同性婚姻合法化的國家，性／別小眾政策非常友善，不僅支持暴露前預防投藥（PrEP）的使用，亦主張免手術的性別承認制度，並刪除身份證明文件上的性別標記，避免跨性別人士因證件性別遭遇麻煩和騷擾。
除了科隆、西荷里活和阿姆斯特丹，其他首10名城市依次為：西班牙馬德里、柏林、聖地牙哥、維也納、三藩市、加拿大蒙特婁和溫哥華。
介紹完「全球性自由城市」的榜單，不知道大家有沒有疑惑：為甚麼沒有一個亞洲城市上榜？那到底亞洲城市與這些榜上城市差異在哪呢？香港作為發展成熟的國際城市，我們距離性自由又差幾多？
性小眾法律保障不足
要成為性自由的城市，政策上對性小眾權益的保障一定要充足，以德國巴隆為例，同性婚姻在2017年已經受法律保障，同性伴侶亦享小孩的領養權，相較之下香港卻至今未承認同性婚姻，亦未有民事結合制度。雖然在某些法例中同性伴侶能夠受同等保障（如《家庭暴力條例》、同性伴侶受養人申請簽證來港等），但條例亦列明同性伴侶受益，不等同香港承認同性婚姻。此外，香港仍未就性傾向歧視條例立法，只有《人權法》禁止政府及各部門歧視非異性戀者，對比德國早已生效《平等待遇法》保障性別認同免受歧視，香港在這方面明顯不足。
性工作者保護貧乏
除了性小眾外，性工作者的權益亦是「性自由城市」的重要一環。在香港性交易本身是合法的，但組織或經營賣淫場所卻是違法的，意味着香港不能合法地經營紅燈區或妓院，只容許性工作者以「一樓一」等方式獨立地經營自己的生計，但即使是自己經營的生意，性工作者亦常因所謂在公眾場所招客，觸犯「唆使他人作不道德行為」而誤墮法網，反而令他們更加隱匿和畏懼執法部門，更容易受到性暴力、搶劫或敲詐勒索的傷害。換句話說，香港的法例令性工作者免受僱主的剝削，但並非全面地保障性工作者的安全。
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