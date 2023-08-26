全球「性自由城市」排名出爐！歐美獨攬亞洲城市無一上榜

撰文：Christy｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth

後疫情時代，很多人開始「報復式旅遊」想衝出香港，就讓Ｇ點介紹幾個值得去的性／別友善城市啦！德國雜誌Lust Magazine 早前公布「全球性自由城市之最」，從而反映一個城市在性觀念上有多開放進步。那性自由（sexually liberal）就是保守人士口中的「世風日下、道德淪喪」嗎？當然不是，人家的「性自由」可是有客觀標準的！調查針對每年舉辦三場或以上性／別小眾活動的全球城市評分，得分指標包括同性戀酒吧和性商店的數量、性工作有多受法規保障、性別承認制度、同性婚姻狀況、市民有多容易取得避孕藥和暴露前預防投藥（PrEP）等，最終選出全球25個在性相關場所和配套、性／別小眾友善和平權等項目總分最高的城市。榜首城市皆在歐洲、美國和加拿大，亞洲城市卻無一上榜。

榜首皆為性／別小眾旅遊熱點 娛樂場所多仍須政策配合

經過整合後，德國科隆（Cologne）高居榜首，成為全球性觀念最自由開放的城市。科隆的百慕達三角（Bermuda Triangle）是著名的同志街區，同志酒吧數量多，17間同志酒吧中以Pullermanns最廣為人知。除了晚上狂歡的酒吧，科隆還有同志桑拿Badehaus Babylon、Sauna Vulcanus 和 Phoenix，同志體育俱樂部 SC Janus（歐洲首個、規模最大的酷兒體育俱樂部！）、成人電影院Gay Sex Messe和Sex & Gay Center等，為性／別小眾提供了選擇眾多的娛樂交友場所。

科隆全年舉辦非常多性／別小眾活動（至少23場），遠遠拋離第二和第三名城市；而且德國對性／別小眾和性工作者的保障也很充份，如早在2011年通過同性伴侶民事結合，並於2017年同婚合法化，近年也修例放寬性別承認制度，從必須專業診斷到採納自我聲明；性工作在德國不僅合法，性工作者甚至可以像其他工種一樣申請國家醫保、失業救濟和退休金，「性自由城市之首」可謂實至名歸！

美國的西荷里活（West Hollywood）位居榜單第二，這裡總人口四成是性／別小眾，因此有很多性／別小眾友善的好去處，如同志夜店、澡堂、餐廳、酷兒書店等。在這個小小的地方裡就有超過30間同志酒吧，26間同志商店和69間同志友好餐廳，大部份著名夜店都位於聖塔莫尼卡（Santa Monica），The Abbey更是舉世知名的同志酒吧之一，從室內到室外花園的開放式概念風格，不但可以在晚上派對，週日下午更可以享用Drag Brunch！遺憾的是，性工作在西荷里活仍未合法化，因此在評分上稍遜其他城市。

荷蘭的首都阿姆斯特丹（Amsterdam）則排名第三，其紅燈區特別有名氣，較為著名的為De Wallen、Singelgebied、和De Pijp。De Wallen是世界最早合法性工作的指定區，並是受政府監管營業，因此性工作者一樣需要繳稅。遊客須尊重當地文化，不要攝影性工作者，避免任何誤會。另外，當地亦有一些特色的博物館——性博物館（Sex Museum）和性工作博物館（Museum of Prostitution），遊客可以了解各國的性文化和歷史、性工作者的工作日常、道具和秘密等，還有冷知識，如紅燈區的櫥窗之所以用紅燈，是以前為了掩飾性工作者的皮膚年齡或性病，相信對遊客會是一趟有趣又有教育意義的旅行！荷蘭作為全球首個同性婚姻合法化的國家，性／別小眾政策非常友善，不僅支持暴露前預防投藥（PrEP）的使用，亦主張免手術的性別承認制度，並刪除身份證明文件上的性別標記，避免跨性別人士因證件性別遭遇麻煩和騷擾。

與荷蘭的阿姆斯特丹比較，他們有全球著名的紅燈區，合法之餘亦受政府管制，政府的介入並沒有扼殺這行業的發展，反而有效地打擊與性交易相關的罪行如人口販賣或虐待等，使得當地性行業得以蓬勃發展，甚至當地政府有完善計劃協助性工作者投身其他行業，這一點正正被香港政府忽略，幫助性工作者重投社會亦是性解放城市比香港做得更出色的原因之一。

除了科隆、西荷里活和阿姆斯特丹，其他首10名城市依次為：西班牙馬德里、柏林、聖地牙哥、維也納、三藩市、加拿大蒙特婁和溫哥華。

介紹完「全球性自由城市」的榜單，不知道大家有沒有疑惑：為甚麼沒有一個亞洲城市上榜？那到底亞洲城市與這些榜上城市差異在哪呢？香港作為發展成熟的國際城市，我們距離性自由又差幾多？

性小眾法律保障不足

要成為性自由的城市，政策上對性小眾權益的保障一定要充足，以德國巴隆為例，同性婚姻在2017年已經受法律保障，同性伴侶亦享小孩的領養權，相較之下香港卻至今未承認同性婚姻，亦未有民事結合制度。雖然在某些法例中同性伴侶能夠受同等保障（如《家庭暴力條例》、同性伴侶受養人申請簽證來港等），但條例亦列明同性伴侶受益，不等同香港承認同性婚姻。此外，香港仍未就性傾向歧視條例立法，只有《人權法》禁止政府及各部門歧視非異性戀者，對比德國早已生效《平等待遇法》保障性別認同免受歧視，香港在這方面明顯不足。

性工作者保護貧乏

除了性小眾外，性工作者的權益亦是「性自由城市」的重要一環。在香港性交易本身是合法的，但組織或經營賣淫場所卻是違法的，意味着香港不能合法地經營紅燈區或妓院，只容許性工作者以「一樓一」等方式獨立地經營自己的生計，但即使是自己經營的生意，性工作者亦常因所謂在公眾場所招客，觸犯「唆使他人作不道德行為」而誤墮法網，反而令他們更加隱匿和畏懼執法部門，更容易受到性暴力、搶劫或敲詐勒索的傷害。換句話說，香港的法例令性工作者免受僱主的剝削，但並非全面地保障性工作者的安全。