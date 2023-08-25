美司法部控告SpaceX：拒絕雇用難民及庇護者，違反《移民和國籍法案》

美國司法部（Department of Justice）於昨（24）日，對馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司提起訴訟。司法部認為SpaceX的員工招募政策，歧視難民（Refugees）與庇護者（Asylees），違反了《移民和國籍法案》（Immigration and Nationality）。且SpaceX曲解出口管制法規，向民眾表示，只雇用美國公民與持有綠卡者，是出於法律規範。

司法部：違反《移民和國籍法案》

美國司法部發布的新聞稿指出，難民與庇護者為了獲得合法居留的身份，已經經過美國政府徹底的審查。而根據《移民和國籍法案》，雇主在招聘時不得歧視難民與庇護者，除非法律或是政府要求雇主採取不同的招募政策。

司法部表示，SpaceX在招募階段的公告，以及網路上的招聘資訊，都將庇護者以及難民排除在外。且SpaceX未能公平地考慮難民及庇護者遞交的求職申請。面對符合職缺要求的難民與庇護者，SpaceX多次因為其身份，而拒絕錄取。

司法部也指出，自2018年9月至2020年9月，從焊工、廚師、起重機操作員、咖啡師、資訊工程師、商業分析師、軟體工程師、火箭工程師，到行銷人員，SpaceX只僱用了擁有美國永久居留權的人。

司法部民權司（Civil Rights Division）的助理檢察總長克拉克（Kristen Clarke）表示，SpaceX未能公平地考慮並且雇用難民與庇護者，而這違反了聯邦的法律。SpaceX的招募人員，以及公司主管採取了「積極的」措施，來勸阻難民與庇護者。而這種基於身份的非法就業歧視，是政府所不能允許的。克拉克也表示，司法部將會透過這起訴訟，為難民及庇護者爭取公平的就業機會，讓他們能夠在SpaceX貢獻自己的才能。

司法部：曲解出口管制法規

由於SpaceX的業務內容涉及某些被列為出口管制對象的商品、軟體、數據與技術，因此SpaceX必須遵守《國際武器貿易條例》（International Traffic in Arms Regulations），以及《美國出口管制條例》（Export Administration Regulations）。

依據《國際武器貿易條例》以及《美國出口管制條例》，不論是美國公民、擁有永久居留權的人、庇護者或是難民，只要是該公司的員工，就可以在未經美國政府授權的情況下，取得公司的出口管制商品。因此，這兩條法律並沒有要求SpaceX只能錄用美國公民，以及持有綠卡者。

司法部指出，SpaceX一直以來都以聯邦的出口管制法規為由，表示依據法規只能雇用美國公民，以及擁有永久居留權的人。但事實上，出口管制法規並沒有這樣的規定，SpaceX曲解了法律的意涵，以達到阻擋難民與庇護者求職的目的，違反了《移民和國籍法案》。

根據《CNN》的報導，2016年時，曾有聽眾在墨西哥的國際太空大會（International Astronautical Congress）中，詢問來演講的馬斯克，為何SpaceX只雇用來自美國的人。馬斯克對此表示遺憾，「但這並不是取決於我們，由於火箭被認為是先進的武器技術，因此除非獲得國防部長的許可，不然只有普通的工作簽證是不夠的。」

馬斯克也在那場演講中表示，他明白全世界有許多有才華的人，想要在SpaceX工作，「但除非他們能拿到綠卡，否則在法律上是被禁止的。」而根據司法部的指控，馬斯克曲解了出口管制法規，讓不雇用難民與庇護者一事給合理化，違反了《移民和國籍法案》。

而SpaceX至今尚未對美國司法部的指控作出回應。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範