美國演員工會巨罷工帶來巨大壓力，《沙丘：第二部》宣布延期引發電影檔期的動盪
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眾所矚目的商業科幻大片《沙丘：第二部》，宣布從今年11月延至明年3月上映，這也代表《沙丘：第二部》將退出明年奧斯卡的競逐，同時引發相關電影檔期的調整震盪，包含《哥吉拉大戰金剛》的續作，以及《魔戒》衍生的動畫電影。
由於好萊塢正在進行美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的雙重罷工，因此導致許多宣傳場合延期甚至停辦，首當其衝的就是即將迎面而來的秋季獎季。
8月11日，黃金時段艾美獎宣布延期至明（2024）年1月中旬舉辦，這也是罷工以來，北美首度有重大頒獎典禮做出改動，而今（25）日華納兄弟持續發難，將眾所矚目的《沙丘：第二部》延檔，從原先的11月3日延至明年3月15日上映。這也代表《沙丘：第二部》將不符資格，無緣角逐明年奧斯卡。
今（2023）年5月2日，美國編劇工會與「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）新合約的談判破裂，編劇們發起了全面性的罷工，其主要訴求包含——「迷你編劇室」（Mini Rooms）的工作人數保障、串流重播費（Streaming Residuals）的分潤機制，以及保障時程（Span Protection）的合理薪資範圍等等。
上一次編劇工會罷工，要回溯至2007年底，相隔16年之後，編劇工會的再度罷工，在歐美影壇引起不小注目。當然，其原因來自於許多內容仰賴編劇，編劇工會1.5萬名成員全面罷工，意味著如影集、電影、脫口秀，乃至於頒獎典禮等各大節目，皆無法順利運轉。
而編劇罷工開始的2個半月之後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也與「電影電視製作人聯盟」談判破裂，旗下16萬會員瞬間罷工，當時則傳出《奧本海默》演員群自罷工開始，即刻離開英國首映現場。
這次編劇工會以及演員工會的雙重罷工，是自1960年來兩大工會再度同時罷工，影響的是全世界的影視產業，甚至是未來的影視工作。
從短期來看，演員工會的罷工，影響恐怕會比編劇工會更顯而易見。
即將到來的秋季獎季，打頭陣的包涵威尼斯影展、多倫多影展、特柳瀨得影展、紐約影展等等，屆時的宣傳紅毯的冷清是可以預期的未來，倘若罷工更久遠，頒獎典禮的星光也會相對黯淡。
這種短期衝擊，會改變今年獎季的整體生態。當然，除了影展之外，各大電影宣傳活動也將在少了明星光環的加持之下，力道相對減弱，對於疫情後試圖振興的影視產業，會是不小的衝擊。
除了獎季之外，連帶影響的是現正拍攝中的影視計畫面臨停工，以及持續耗資的人力、場地等製作費用，這種停工影響，恐怕不下於疫情時代。
至於演員工會對於新合約的訴求，其實也與編劇工會類似，最大的重點，除了目前主打的AI工作勞權的議題之外，仍舊是圍繞在「串流平台」的分潤。
許多演員也提及，無論是劇本或是內容，皆讓串流平台賺進大把鈔票，但串流平台卻沒有相對應的分潤，導致輸出內容的工作者相對遭到剝削。演員工會也強調新合約該提高最低薪資等對勞方有利的訴求。
而對於Netflix、蘋果、亞馬遜以及五大片廠發展出的串流遊戲規則而言，這會是難以妥協並產生巨大拉扯的分歧之一，主要原因也當然是因為串流流量的不透明化，以及分潤該如何制定，導致數億美元的牽扯。
從上述就可略知，目前的罷工環境對於頒獎典禮、影片宣傳等需要「演員」、「明星」的場合充滿了未知性，而對於斥資1.25億美元製作的《沙丘：第二部》，上映前乃至於上映後的明星宣傳非常重要，倘若此片的明星，因演員工會罷工的限制而無法出席宣傳，票房的影響可想而知。
《沙丘：第二部》的導演與首集同為丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve），卡司也仍星光熠熠，包含提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、辛蒂亞（Zendaya）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、喬許布洛林（Josh Brolin）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、克里斯多夫華肯（Christopher Walken） 、史蒂芬麥金利亨德森（Stephen McKinley Henderson）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、夏綠蒂蘭普琳（Charlotte Rampling）、哈維爾巴登（Javier Bardem）等人。
也因此，《沙丘：第二部》從今年的11月3日延至明年3月15日上映，這也代表《沙丘：第二部》將退出明年奧斯卡的競逐（競賽規則為2023年上映的電影），這也讓同為技術型的商業大片《奧本海默》更有望大舉入圍奧斯卡。
至於3月通常也會是上半年的票房大作亮相的檔期，包含《蝙蝠俠》《飢餓遊戲》、《美女與野獸》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等片皆是在此檔期上映。
而《沙丘：第二部》這類商業大作的調整，也引發了相關電影檔期的調整震盪，傳奇影業旗下的熱門IP，《哥吉拉大戰金剛》續作《Godzilla x Kong: The New Empire》則是推遲至明年4月12 日上映，也因此，原先在此檔期的《魔戒》衍生動畫電影《The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim》，將從明年4月12日移至12月14日。
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核稿編輯：楊士範
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