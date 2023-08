美國演員工會巨罷工帶來巨大壓力，《沙丘：第二部》宣布延期引發電影檔期的動盪

由於好萊塢正在進行美國編劇工會(WGA)以及美國演員工會(SAG-AFTRA)的雙重罷工,因此導致許多宣傳場合延期甚至停辦,首當其衝的就是即將迎面而來的秋季獎季。

8月11日,黃金時段艾美獎宣布延期至明(2024)年1月中旬舉辦,這也是罷工以來,北美首度有重大頒獎典禮做出改動,而今(25)日華納兄弟持續發難,將眾所矚目的《沙丘:第二部》延檔,從原先的11月3日延至明年3月15日上映。這也代表《沙丘:第二部》將不符資格,無緣角逐明年奧斯卡。

Photo Credit: 華納兄弟 《沙丘:第二部》原先的定檔海報

今(2023)年5月2日,美國編劇工會與「電影電視製作人聯盟」(AMPTP)新合約的談判破裂,編劇們發起了全面性的罷工,其主要訴求包含——「迷你編劇室」(Mini Rooms)的工作人數保障、串流重播費(Streaming Residuals)的分潤機制,以及保障時程(Span Protection)的合理薪資範圍等等。

上一次編劇工會罷工,要回溯至2007年底,相隔16年之後,編劇工會的再度罷工,在歐美影壇引起不小注目。當然,其原因來自於許多內容仰賴編劇,編劇工會1.5萬名成員全面罷工,意味著如影集、電影、脫口秀,乃至於頒獎典禮等各大節目,皆無法順利運轉。

而編劇罷工開始的2個半月之後,美國演員工會(SAG-AFTRA)也與「電影電視製作人聯盟」談判破裂,旗下16萬會員瞬間罷工,當時則傳出《奧本海默》演員群自罷工開始,即刻離開英國首映現場。

這次編劇工會以及演員工會的雙重罷工,是自1960年來兩大工會再度同時罷工,影響的是全世界的影視產業,甚至是未來的影視工作。

從短期來看,演員工會的罷工,影響恐怕會比編劇工會更顯而易見。

即將到來的秋季獎季,打頭陣的包涵威尼斯影展、多倫多影展、特柳瀨得影展、紐約影展等等,屆時的宣傳紅毯的冷清是可以預期的未來,倘若罷工更久遠,頒獎典禮的星光也會相對黯淡。

這種短期衝擊,會改變今年獎季的整體生態。當然,除了影展之外,各大電影宣傳活動也將在少了明星光環的加持之下,力道相對減弱,對於疫情後試圖振興的影視產業,會是不小的衝擊。

除了獎季之外,連帶影響的是現正拍攝中的影視計畫面臨停工,以及持續耗資的人力、場地等製作費用,這種停工影響,恐怕不下於疫情時代。

至於演員工會對於新合約的訴求,其實也與編劇工會類似,最大的重點,除了目前主打的AI工作勞權的議題之外,仍舊是圍繞在「串流平台」的分潤。

許多演員也提及,無論是劇本或是內容,皆讓串流平台賺進大把鈔票,但串流平台卻沒有相對應的分潤,導致輸出內容的工作者相對遭到剝削。演員工會也強調新合約該提高最低薪資等對勞方有利的訴求。

而對於Netflix、蘋果、亞馬遜以及五大片廠發展出的串流遊戲規則而言,這會是難以妥協並產生巨大拉扯的分歧之一,主要原因也當然是因為串流流量的不透明化,以及分潤該如何制定,導致數億美元的牽扯。

Photo Credit: GettyImages 會員們在美國華納兄弟片廠前罷工

從上述就可略知,目前的罷工環境對於頒獎典禮、影片宣傳等需要「演員」、「明星」的場合充滿了未知性,而對於斥資1.25億美元製作的《沙丘:第二部》,上映前乃至於上映後的明星宣傳非常重要,倘若此片的明星,因演員工會罷工的限制而無法出席宣傳,票房的影響可想而知。

《沙丘:第二部》的導演與首集同為丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve),卡司也仍星光熠熠,包含提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、辛蒂亞(Zendaya)、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)、喬許布洛林(Josh Brolin)、奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)、戴夫巴帝斯塔(Dave Bautista)、克里斯多夫華肯(Christopher Walken) 、史蒂芬麥金利亨德森(Stephen McKinley Henderson)、蕾雅瑟杜(Léa Seydoux)、史戴倫史柯斯嘉(Stellan Skarsgård)、夏綠蒂蘭普琳(Charlotte Rampling)、哈維爾巴登(Javier Bardem)等人。

也因此,《沙丘:第二部》從今年的11月3日延至明年3月15日上映,這也代表《沙丘:第二部》 將退出明年奧斯卡的競逐(競賽規則為2023年上映的電影),這也讓同為技術型的商業大片《奧本海默》更有望大舉入圍奧斯卡。

至於3月通常也會是上半年的票房大作亮相的檔期,包含《蝙蝠俠》 《飢餓遊戲》、《美女與野獸》、《 蝙蝠俠對超人:正義曙光 》等片皆是在此檔期上映。

而《沙丘:第二部》這類商業大作的調整,也引發了相關電影檔期的調整震盪,傳奇影業旗下的熱門IP,《哥吉拉大戰金剛》續作《Godzilla x Kong: The New Empire》則是推遲至明 年4月12 日上映,也因此,原先在此檔期的《魔戒》衍生動畫電影《The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim》, 將從明年4月12日移至12月14日。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

核稿編輯:楊士範