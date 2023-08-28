加州無人計程車解禁上路，自駕軟體技術是否成為下個市場破壞者？
我們想讓你知道的是
自駕技術不單是傳統汽車產業、靠硬體決勝負的領域，自動駕駛的軟體技術可以擴越國界，授權給其他公司使用。若套用行動作業系統（Mobile OS）的歷史模式，這將使得自動駕駛技術不再侷限於車廠與車款，而會切換為以軟體為基礎的市佔競爭。
文：湯皓茹
歷經漫長的過渡期，舊金山市於8月10日核准無人駕駛的「完全自駕計程車」24小時上路營業。日本經濟新聞分析，隨著自動駕駛技術的實現與商用化，在汽車產業將帶來比智慧型手機出現時、更大的市場衝擊。
這次通過的內容和過往有何不同？
僅管仍有阻礙交通、或影響緊急救災等疑慮，但本次加州州政府仍通過讓Google母公司Alphabet旗下的「Waymo」、以及美國通用汽車（GM，General Motors）旗下的「GM Cruise」，可以不限時段上路營運。
對於加州這個全球所有主要車廠競爭開發自駕技術的一級戰場，最早搶得「提供一般乘客收費服務商用執照」頭籌的是由GM Cruise。自去年（2022年6月）開始，Cruise的自駕計程車已開始在舊金山市內運行。
然而，當初該許可僅限於晚間10時到清晨6時，行駛速限（約48公里）、區域也有所設限。使用者需要候補名單中等候。
現在最大限制的營運時間限制已取消，接下來費用與顧客體驗將成為競爭重點。搭乘相同的行駛距離，如果人類駕駛的車要花10美元、而（不需要人事成本的）自駕計程車僅需3美元，乘客對安全性的疑慮很可能快速消解、選擇後者。
自駕技術的市場霸主的影響力，可能超越智慧型手機？
自駕技術不單是傳統汽車產業、靠硬體決勝負的領域，自動駕駛的軟體技術可以擴越國界，授權給其他公司使用。如果對比智慧型手機改變了全球市場的前例，自駕車帶來的影響很可能更巨大。若有貿易禁令確實可能阻止他國企業快速打入市場，但是關稅禁令一旦解除，自駕領域的領導者將長驅直入。
以智慧型手機的模式而言，蘋果的iOS、與Google的Android掌握了智慧型手機的兩大OS市佔，兩家公司在2007年前後競爭就已經白熱化，當時就已急速的形塑出市場。大廠才做得到的高額投資、透過UI改善獲取更多用戶的循環、加上蘋果與Google以外的第三方開發APP也不斷增加，都是讓這個市場穩固不受撼動的要因。
最後，2000年開始推出手機OS的微軟「Windows Mobile」、Amazon的「Fire OS」、甚至更早期主導智慧型手機市場的黑莓機「BlackBerry OS」，都已經被彎道超車、狠狠甩開。
取決於軟體之戰的市佔競爭
行動作業系統（Mobile OS）的歷史，是否能套用在自駕電動車的情況？市場先行者除了Waymo、GM Cruise，甚至特斯拉（Tesla）等公司，也可以向其他公司提供自動駕駛軟體。這將使得自動駕駛技術不再侷限於車廠與車款，而會切換為以軟體為基礎的市佔競爭。
當然，這些軟體不只能提供自動駕駛功能，當車輛已經變成一台電腦後，行駛過程中，同樣可以透過顯示器，在車內環境為乘客提供電影、遊戲等娛樂。
因應未來趨勢，Honda於2018年10月發表，到2030年為止將向GM Cruise投資約3000億日圓（約新台幣660億元）的計畫。另外也與Sony集團合作，以車內娛樂空間作為賣點、正研發新款電動車「AFEELA」。
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）7月中旬在該公司的財報會議上宣布，正在研議提供其他公司自動駕駛技術的授權。今年稍早，福特（Ford）、GM等公司，才剛與特斯拉簽訂協議，將讓北美充電站規格將邁向統一。馬斯克在這個背景下的「開放授權」發言，使得基於自動駕駛軟體的市佔競爭趨勢變得更有現實感。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：加州無人計程車解禁上路！自駕軟體技術已成下一個市場破壞者？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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