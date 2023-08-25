認為民調起起伏伏，郭台銘稱要找回「隱性選民」當面溝通

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘昨（24）日表示，2024大選太重要，是選戰爭或和平；選舉很辛苦，但民意大於黨意，希望大家選人不選黨，「我無黨無派出來選，大家給我相挺好嗎？」

郭台銘昨天下午在新北市土城區五穀先帝廟參香，隨後與鄉親座談時說：「我土城阿銘出來替台灣做一些事情好嗎？」選舉很辛苦，但主要是為台灣和平、經濟及未來。

他說，台灣要重新設定未來經濟發展、政府效能，需要沒政治包袱及藍綠色彩，真正在台灣本土出生、成長和讀書的人，理念是要將台灣帶向亞洲、世界等級未來新興強國。

郭台銘接受媒體聯訪時被問及座談時的談話，是否代表宣布將參選總統時表示，這是民意的調查，他發現民調起起伏伏，而他做的調查，支持者多是不涵蓋在民調中的隱性選民，不回答政治議題，只有民調回答的基礎數據量夠大，準確度才夠。

他說，為找回隱性選民支持且面對面溝通，就展開里長座談與廟口開講，除參香祈福，也是一種民調。

郭台銘表示，他沒媒體支持，為與隱性選民溝通，除廟口開講與接觸選民，握手、拍照，也在網路與民眾談心，以了解民心向背並分享年輕人創業經驗。握過的手，很多人希望他出來，累積到一定程度時將對外宣布。

此外，郭台銘之後參拜板橋區福德宮、接雲寺與鄉親座談時說，這是小時候玩耍、與母親拜拜的地方，而他也躲過防空洞，這些是年輕人未曾有過的經歷，大家要了解戰爭可怕，如果大家選戰爭就會回到以前的時代；如果不排除戰爭威脅，經濟也不會好。

他說，和平不是投降或賣台，他主張備戰也避戰，兩岸要在平等、尊嚴下對談，台灣不要兵凶戰危，要兩岸一起文化宗教交流，經濟共同發展。

與國民黨立委看板掛一起，郭台銘：能當選有何不好？

鴻海創辦人郭台銘昨（24）日表示，主流民意是希望國民黨的小雞（立委參選人）能贏，他與國民黨的立委參選人看板掛在一起，如果可以當選有何不好，代表主流民意，且順著民意就好。

高雄市區昨天出現1面郭台銘與國民黨提名的5名高市立委參選人同框看板，引發議論；但5名參選人均表示不知情，強調唯一支持侯友宜，國民黨高市黨部則表示將與律師研究是否侵權。

郭台銘24日下午在新北土城區廟口開講後，接受聯訪被記者問到同框看板議題。他說，這看板代表主流民意，主流民意希望國民黨的小雞能贏，讓民進黨的立法委員不要過半。

他說，這次立委選舉，絕對不能讓民進黨過半，這是主流民意。主流民意將他的照片與參選人做在一起同框，他的相片外界也都拿得到。

郭台銘說，目前不瞭解狀況，但順著民意去就好，如果因此讓國民黨的立法委員參選人勝選，有何不好。「難道要讓我與民進黨的立法委員參選人掛在一起嗎」。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範