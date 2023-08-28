GP125超低價背後的隱憂：燃油機車銷售越多，台灣離「2050淨零排放」目標越遠
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透過低價促銷手段使燃油機車銷售增長，政策上將對台灣的淨零轉型之路帶來莫大危機，因為燃油機車造成的大量碳排放，會使得台灣要達成「2050淨零排放」的目標更加困難，並延宕台灣交通轉型的時程。
7、8月暑假期間，常是各家機車廠商積極促銷的時刻，近來引起最多討論的，當屬GP125燃油機車車款祭出低價促銷方案，提供4萬元以下的破盤價，再透過鋪天蓋地的媒體廣告投放，藉以吸引消費者青睞。這波行銷策略有效帶動各界討論聲浪，也引發兩項質疑：
第一，是讓部份民眾對品牌誠信產生疑慮。
因為在2019年，GP125的含稅售價約為5萬元，當時製造商表示，每賣一台GP125只能淨賺758元。為何到了2023年，面對物價上漲的壓力下卻能提供4萬元以下的低價促銷方案，雖然可能是基於市佔率考量不惜賠本賣車？
同時，外界也開始關注廠商過去曾發言倡議，政府課徵機車貨物稅導致價格無法調降，應取消相關貨物稅。現在同一家廠商卻大幅降價，是否代表真正的利潤空間遠比廠商宣稱的高？
第二，是透過低價促銷手段，將使燃油機車銷售增長，政策上將對台灣的淨零轉型之路帶來莫大危機，因為燃油機車造成的大量碳排放，會使得台灣要達成「2050淨零排放」的目標更加困難。
燃油機車數量的持續增長，延宕台灣交通轉型的時程
「2050淨零轉型」已是不可逆的趨勢，在全球期望實踐淨零排放的脈絡下，因為「運具電動化」可以減少碳排放和空氣污染，提高能源使用效率，因此全球各國與主要車廠都把推動運具電動化，列為重要施政方向以及研發重點。
分析台灣機車銷售市場，2022年新掛牌機車總數為73.4萬輛，電動機車掛牌數約8.8萬輛，電動機車銷售占比約12%。若以行政院國家發展委員會提出的政策目標，2040年電動機車銷售占比100%來計算，預計往後18年間，需促使電動機車新售占比增長88%。再以平均成長率試算，從今年起，電動機車銷售占比每年都應有至少5%的成長率。
再觀察今年的機車銷售情況，依照交通部統計數據，累計1至7月的機車掛牌總數43.1萬輛，其中燃油機車佔九成，共38.8萬輛；電動機車僅佔一成，共4.3萬輛。若接下來電動機車銷售數量無法出現爆炸性成長，今年的電動機車佔比不升反降，全年銷售數量可能無法突破九萬輛，將創下近五年來的銷售新低。
反觀，因低價促銷而將大量掛牌的燃油機車，將與政府規劃的淨零轉型策略背道而馳。因為根據交通部《機車使用狀況調查報告》，平均一輛燃油機車的使用年限約為15年，換言之，每台燃油機車會產生至少10年的鎖定效應，大幅延宕台灣社會交通轉型的時程。
這代表政府對於傳統燃油運具的管理，一直沒有提出明確的禁制型政策，也就是沒有拿出具威嚇力的「棒子」。例如「未設定燃油運具退場年限」、「未劃設特定運具才可進入的交通管制區」、「未針對高污染性的燃油運具課徵碳費或碳稅，達到外部成本內部化」。
事實上，許多國家早已實施相關戰略，如歐盟為達成2035年燃油車退場的目標，計畫要求生產燃油車的車廠支付碳稅。歐盟執委會的綠色政策副總裁Frans Timmermans表示，必須要加強減排、開徵碳稅才能鼓勵導入電動車，他們不相信光是宣布退場期限就會產生效果。
又或是泰國為了提高電動機車的市佔率，在2019年5月就宣布將依動力來源及每公里排放二氧化碳量，對機車加徵碳稅，提高民眾購買燃油機車的成本，轉而投入電動機車。
也就是說，政府應該一手拿胡蘿蔔、一手拿著棒子。一方面鼓勵發展電動運具，另一方面輔以禁制型的政策手段，避免過多模糊不清的灰色空間，對於台灣邁向淨零之路，留下不利的後遺症。
除了燃油機車的增長外，也應注意低碳燃料的隱憂
另一項憂心是，近日部份業者提出應推動「低碳汽油」，並提出不盡正確的數據，可能再度延宕台灣推動運具電動化的時程。
首先是對低碳汽油在減少碳排的數據上過於誇大。報導原文指出：「以台灣整體保有台數達1440萬台來看，要靠新車降低油耗與碳排要很長的時間，但如果可以全面改用低碳汽油，就可以馬上有很大的改善，每年減少的是幾百萬噸的碳排。」
從台灣機車總數來看，燃油機車目前約1380萬台，僅有四期或更新款的燃油機車才可使用E10汽油，車輛公會估計佔比為85％，故以1173萬台來推算；再根據中經院提出，若改用E10汽油，每輛機車每年可減少0.03公噸碳排，相乘後顯示所有符合條件的台灣機車若都改用低碳汽油，一年僅能減少35萬噸碳排，與報導所述「每年減少的是幾百萬噸的碳排」有很大的落差。
第二是電動機車的能源轉換效率遠高於燃油機車。根據協會的推算，電動機車平均每度電可行駛約25.53公里，以一公升汽油熱值約可換算為9.07度的電，即使已考量輸配電過程的能量耗損，換算後一公升汽油相當於3.44度電，以平均每度電可行駛約25.53公里計算，等於每公升油的能量可使電動機車行駛88公里，七期燃油機車的能源效率仍遠低於電動機車。
第三是低碳汽油的環保效益無法與電動運具相提並論。低碳汽油是以一部分的乙醇代替汽油，近期台灣部分團體倡議推動E10汽油，便是內含10%乙醇的汽油。此類燃料雖然能部分減少碳排量，但完全無法取代電動運具產生的效果，因此包括中國、英國、澳洲即使採用低碳汽油，但依然訂定出運具電動化的目標。
此外，《美國國家科學院院刊》上的研究文章也顯示，生產乙醇需要種植玉米，而種植玉米的土地用途改變以及加工與燃燒過程中產生的排放，使乙醇的碳密集度可能比汽油高出至少24%。
運具電動化，需要政府更明確的政策方向
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com