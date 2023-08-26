TNL+ 2023/08/26,
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美國告示牌百大熱門榜第一名的〈里士滿北部的有錢人〉，為何成為共和黨號召選民的主題曲？

美國告示牌百大熱門榜第一名的〈里士滿北部的有錢人〉，為何成為共和黨號召選民的主題曲？
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我們想讓你知道的是

歌詞中的「里士滿北部的有錢人」，所指的並不只是住在維吉尼亞州里士滿北部的有錢人，同時也是華盛頓的政治菁英、奉行大政府主義的統治階級。是與安東尼歌中失落的白人藍領階級勞工，互相對照的白領政府。「有人在街上挨餓，沒有食物吃，但同時也有肥胖者領著社會福利」、「我們不該繳稅為那些身高5呎3寸（約176公分），體重300磅（約136公斤）的人買軟糖」，歌詞寫出對大政府，以及徵稅與社會福利開支的不滿。

文：賴明君

「為了那爛到不行的工資，我整天出賣靈魂、超時工作。」留著紅色大鬍子、抱著吉他自彈自唱的安東尼（Oliver Anthony），於8月9日在YouTube上釋出了〈里士滿北部的有錢人〉（Rich Men North Of Richmond）這首歌。兩個星期後的現在，這支影片已經有近4000萬次的觀看數。甚至成為《告示牌百大熱門榜》（Billboard Hot 100）第一名，打敗正在全美巡迴演出的泰勒絲（Taylor Swift），以及剛出新專輯的《羅德里戈》（Olivia Rodrigo）。

安東尼本名倫斯福德（Christopher Anthony Lunsford），是一名鄉村音樂歌手。他自前（2021）年開始創作歌曲，而〈里士滿北部的有錢人〉是他第一首用專業麥克風，而非以手機進行錄製的歌。安東尼以帶著憤怒的絕望感，唱出這首自創曲。

〈里士滿北部的有錢人〉歌詞描繪美國白人藍領階級勞工，在領著低薪、繳著稅的同時，住在維吉尼亞州里士滿北部的有錢人，卻不斷壓榨他們，自己過著愜意的生活。這首歌也因此被稱為庶民的絕望之歌（hilbilly elegy）、藍領階級的國歌等。而歌詞中對「大政府」、「福利支出」、「勞工低薪」的不滿，剛好與美國共和黨的政治訴求相符合，也因此成為共和黨各候選人，用來號召選民、凝聚民心的主題曲。

庶民的絕望之歌

歌詞中的「里士滿北部的有錢人」，所指的並不只是住在維吉尼亞州里士滿北部的有錢人，同時也是華盛頓的政治菁英、奉行大政府主義的統治階級。是與安東尼歌中失落的白人藍領階級勞工，互相對照的白領政府。

「這些住在里士滿北部的有錢人，他們只想掌控一切，他們想知道你在想什麼，也想知道你在做什麼」、「無止盡的徵稅」、「有人在街上挨餓，沒有食物吃，但同時也有肥胖者領著社會福利」、「我們不該繳稅為那些身高5呎3寸（約176公分），體重300磅（約136公斤）的人買軟糖」，歌詞寫出對大政府，以及徵稅與社會福利開支的不滿。

「年輕人將自己吊在離地6呎（約2公尺）的地方，因為這個該死的國家，不斷地打擊他們」、「懷著一顆傳統的心，活在這個新世界裡，好希望這一切都是夢，希望我能夠從夢裡醒來，但這都是真的。」

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