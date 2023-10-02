重機團體停滿石碇服務區，爭取停一般機車位，交通部將洽地方討論

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交通部發布新聞稿指出，針對開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位課題，曾徵詢地方主管機關實務意見，基於停車管理涉及現行各地方主管機關實務布設多為長2公尺、寬1公尺，必須慎重考量相關地方政府所提意見及可能面臨問題。交通部表示，包括車行動線、車道寬度、車格尺寸需要釐清外，收費方式也可能造成爭議；另外，機車區常有車輛挪移搬遷等行為，易造成糾紛爭議。
重機團體爭取權益停滿石碇服務區，高公局籲理性
（中央社）重機團體爭取重機停車權益，透過臉書發起 「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，1日上午唯一不設在國道上的國5石碇服務區停滿重機，高公局呼籲應理性，不妨礙他人停車。
重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場是1日上午7時，在國道5號石碇服務區舉行，也造成原本就不大的停車場一度停滿重機。
高速公路局發布新聞稿回應，尊重重機團體有不同意見及爭取權益，但不應妨礙其他用路人停車權益，呼籲重機駕駛應回歸理性表達意見。
根據目前交通部的規範，重機要停放汽車停車位，重機團體為爭取重機可以在機車格停車，1日舉辦2場停車大富翁活動，邀重機車友將停車格都停滿，展示重機停汽車停車格是浪費土地的作法。
重機團體對外宣稱，下午還要在台北市饒河夜市舉辦大型車聚。
大型重機爭停一般機車位，交通部將洽地方討論
（中央社）重機團體爭取大型重機可停放一般機車停車位，1日發起車聚活動，上午還停滿國道石碇服務區的小汽車停車格。交通部回應，將持續適時洽地方主管機關討論。
根據目前規定，大型重機只能停在一般小汽車的停車格或大型重機專用停車位。重機團體認為，停小汽車停車格太浪費空間，爭取大型重機也可停在一般機車停車格。
交通部發布新聞稿指出，針對開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位課題，曾徵詢地方主管機關實務意見，基於停車管理涉及現行各地方主管機關實務布設多為長2公尺、寬1公尺，必須慎重考量相關地方政府所提意見及可能面臨問題。
交通部表示，包括車行動線、車道寬度、車格尺寸需要釐清外，收費方式也可能造成爭議；另外，機車區常有車輛挪移搬遷等行為，易造成糾紛爭議。
交通部指出，交通部統計資料顯示，大型重型機車車長超過2公尺者占93%（車身長度大多在2至2.3公尺之間；市售排行前60名的大型重機車款，僅4款黃牌重機的車長未逾2公尺）。
交通部說，大型重機停放突出機車停車格，可能衍生行車或交通事故，都涉及民、刑事責任課題，均須審慎面對及評估，道路交通安全規則第112條規定，1格小型車及大型重型機車停車位可停放1輛以上大型重機，可充分運用有限的停車空間，後續將朝設置長度2.5公尺、寬度1公尺以上大型重型機車停車位方向，與地方主管機關研議避免新增其他問題。
針對部分重機團體反映，有部分普通重型機車車身長度也大於2公尺，交通部表示，依據公路局及財團法人車輛安全審驗中心資料，99%的白牌普通重機車身長度在2公尺以下，因此，現行長2公尺、寬1公尺的機車停車位，可提供絕大多數白牌普通重機停放。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心