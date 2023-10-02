重機團體停滿石碇服務區，爭取停一般機車位，交通部將洽地方討論

重機團體爭取權益停滿石碇服務區，高公局籲理性

（中央社）重機團體爭取重機停車權益，透過臉書發起 「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，1日上午唯一不設在國道上的國5石碇服務區停滿重機，高公局呼籲應理性，不妨礙他人停車。

重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場是1日上午7時，在國道5號石碇服務區舉行，也造成原本就不大的停車場一度停滿重機。

高速公路局發布新聞稿回應，尊重重機團體有不同意見及爭取權益，但不應妨礙其他用路人停車權益，呼籲重機駕駛應回歸理性表達意見。

根據目前交通部的規範，重機要停放汽車停車位，重機團體為爭取重機可以在機車格停車，1日舉辦2場停車大富翁活動，邀重機車友將停車格都停滿，展示重機停汽車停車格是浪費土地的作法。

重機團體對外宣稱，下午還要在台北市饒河夜市舉辦大型車聚。

Photo Credit: 通勤者之歌

大型重機爭停一般機車位，交通部將洽地方討論

（中央社）重機團體爭取大型重機可停放一般機車停車位，1日發起車聚活動，上午還停滿國道石碇服務區的小汽車停車格。交通部回應，將持續適時洽地方主管機關討論。

根據目前規定，大型重機只能停在一般小汽車的停車格或大型重機專用停車位。重機團體認為，停小汽車停車格太浪費空間，爭取大型重機也可停在一般機車停車格。

交通部發布新聞稿指出，針對開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位課題，曾徵詢地方主管機關實務意見，基於停車管理涉及現行各地方主管機關實務布設多為長2公尺、寬1公尺，必須慎重考量相關地方政府所提意見及可能面臨問題。

交通部表示，包括車行動線、車道寬度、車格尺寸需要釐清外，收費方式也可能造成爭議；另外，機車區常有車輛挪移搬遷等行為，易造成糾紛爭議。

交通部指出，交通部統計資料顯示，大型重型機車車長超過2公尺者占93%（車身長度大多在2至2.3公尺之間；市售排行前60名的大型重機車款，僅4款黃牌重機的車長未逾2公尺）。

交通部說，大型重機停放突出機車停車格，可能衍生行車或交通事故，都涉及民、刑事責任課題，均須審慎面對及評估，道路交通安全規則第112條規定，1格小型車及大型重型機車停車位可停放1輛以上大型重機，可充分運用有限的停車空間，後續將朝設置長度2.5公尺、寬度1公尺以上大型重型機車停車位方向，與地方主管機關研議避免新增其他問題。

針對部分重機團體反映，有部分普通重型機車車身長度也大於2公尺，交通部表示，依據公路局及財團法人車輛安全審驗中心資料，99%的白牌普通重機車身長度在2公尺以下，因此，現行長2公尺、寬1公尺的機車停車位，可提供絕大多數白牌普通重機停放。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀