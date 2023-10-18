潑漆、潑番茄湯、將手黏在畫作上，為何環境倡議者選擇對博物館名畫下手？
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這陣子時常看到國外美術館陳列的名畫遭到環保運動者潑漆、番茄湯，或是將手黏在上面，抗議世人忽視化石燃料對地球的破壞。但為何他們選擇這種抗爭策略呢？這樣激進的手法又是否有達到他們預先設定的目標？
文： 李適軒（臺大地理環境資源學系學生）
2022年起，愈來愈多激進的氣候變遷倡議者前往世界各地知名博物館，透過各種手段試圖破壞館內的名畫。為何他們將目標鎖定在畫作上？這樣的行動又可以產生什麼樣的影響力？
事實上，博物館中畫作皆有受到玻璃與畫框所保護，倡議者的目的本來就不是要破壞名貴畫作。
為何環境倡議者都朝藝術畫作下手？
這些氣候倡議團體認為，「藝術」應是了解我們生活的世界的管道，但歐美大型博物館多數不重視氣候變遷的議題，甚至接受高碳排的石油公司的資助。
他們希望透過這些行動提醒民眾我們正深陷氣候危機中，若人類不採取行動減緩氣候變遷，以後的地球上也不會有人類藝術的存在。
抗議事件後，多數博物館理所當然強烈譴責這樣的行為。2022年10月，兩位氣候變遷倡議者向梵谷畫作《向日葵》(Sunflowers) 潑灑番茄湯後，英國國家美術館館長Kaywin Feldman說明雖然畫作並未受到影響，但實體攻擊無價藝術品仍是不可被接受的行為。
然而，部分藝術家並不反對，反而十分看好這樣的行動所帶來的效果，他們認為藝術就應啟發人們對於社會議題採取行動。
此外，受到氣候變遷影響最嚴重的就是社會中的弱勢族群，而他們往往也是博物館最不重視的族群。
這種抗爭策略有帶來正向效果嗎？
但這樣的激進行將為氣候變遷倡議運動帶來影響力，還是反效果呢？
美國賓州大學永續科學中心的一項研究顯示，有高達46%的受訪者認為這些行動會降低他們對於氣候變遷運動的支持，而只有13%的受訪者會提高支持度。
這顯示在美國，破壞藝術品的行動很可能不會使更多民眾對於氣候變遷採取行動，無法發揮行動呼籲（call to action）的功能。
美國華盛頓大學環境社會學教授Dylan Bugden有關社會抗爭的研究顯示，多數民眾更容易響應和平、非暴力的倡議行動。
對名畫潑漆、番茄湯或膠水是否會造成反效果，仍然需要更深入的調查與研究。
無論如何，在氣候變遷倡議運動中，最重要的其實不是透過零星的事件吸引人們的目光。氣候變遷倡議者應深耕由下而上的「草根運動」（grassroots activism），建立完善的組織，引導與鼓勵人民採取相關行動，才能真正提高影響的時間與人群數量。
本文經中華民國地理學會會刊授權轉載，原文刊登於此
原標題：氣候變遷倡議運動中，為何受害的是名畫？ / 李適軒
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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