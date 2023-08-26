國民機車大對決：不到四萬的「GP125」 vs. 搭載京濱噴射系統的「活力125」

近日KYMCO祭出旗下長青國民車款GP 125的購車優惠，在扣除購車金以及政府各項汰舊補助後，最低只要3萬9800即可入手，瞬間在網路上引起熱議。

然而入門的國民車款除了價格外，CP值的高低更是許多人在購車時的重要考量，在有限的預算內，想要同時兼顧騎乘安全與舒適便利車種規格及搭載的配備也是值得關注的重點。

其中SYM的活力125因為售價、產品定位、客層較接近，同樣是經常被列入考量的車款之一。

為此，《Moto7》為兩車進行規格比較，讓讀者在購入入門國民車時可以作為參考依據。

車款簡介

SYM活力VIVO 125

Photo Credit: 《Moto7》 今年初升級一級油耗的活力125在車頭大燈兩側、大盾以及側殼都設計了往後延伸的折線，視覺效果相當俐落

今年初升級一級油耗的SYM活力125，雖定位為國民車款，但外觀部分在車頭大燈兩側、大盾以及側殼都設計了往後延伸的折線，視覺效果相當俐落，大燈及尾燈則採用較為柔和的設計，能符合各年齡層的風格。

108kg的車重（鼓剎版本，碟煞版本為106kg）、750mm的低座高和省力中柱的設計讓嬌小的女騎士也能輕鬆駕馭。

機能方面則是擁有26cm的腳踏空間、可放置700c.c.飲料的前置物空間以及可收納四分之三+二分之一安全帽的置物箱。

Photo Credit: 《Moto7》

除了便利機能外，活力125在引擎上使用日本京濱噴射系統，懸吊則是採用SYM獨家的零後仰懸吊系A.L.E.H.，不僅讓騎士在起步加速時能更穩定，同時也提升騎乘舒適度。

KYMCO GP 125

Photo Credit: 《Moto7》 GP 125手把及椅墊採用歐盟安全認證無毒材質。

外觀部分相較於活力125，GP 125線條柔和許多，除了大盾兩旁較明顯的折線外，全車基本採用較圓潤的設計語彙，各年齡層駕馭皆不顯突兀。

省力中柱的設計也同樣有搭載，讓騎士駐車時有更好的體驗，無段差的防滑座墊則讓騎乘更為舒適。

特別的是GP 125手把及座墊採用符合REACH法規的無毒材質製作，相當有細節。

Photo Credit: 《Moto7》 GP 125

引擎科技方面採用較傳統的西門子噴射系統。

車重部分則是較活力125重5kg，來到了113kg，對於移車或牽車可能會略為吃力。

規格評比

動力及剎車系統

為符合大多數欲購入入門國民車準車主的需求，本次評比兩車將以最初階的版本（活力125鼓剎版、GP 125鼓剎版）進行評比。

首先動力系統部分，GP 125所使用的為西門子噴射系統，而活力125則是使用Clean Power引擎科技，並採用日本京濱噴射系統，不僅較西門子系統穩定，維修保養也更簡易。

Photo Credit: 《Moto7》

剎車系統部分，GP 125鼓剎版並無制動相關的安全配備，而活力125兩種規格（鼓／碟剎）皆搭載了全新CBS2.0連動剎車系統，智慧自動剎車配比可以達成更佳的剎車效果，並有效縮短剎車距離，行駛安全更有保障。

油耗數據

除了動力及剎車系統的差異外，油耗的差異也是隱藏的成本之一。根據官方網站的資料顯示，活力125的油耗數據為59.1km/L，能源效率等級為一級；GP 125為50.7km/L，能源效率等級為三級，兩者油耗數據相差了8.4km/L。

若以機車平均一天行駛里程數30km進行換算，使用3年兩車便有近3000元的油耗金額差距，對於長時間通勤或是有外送需求的車主，或是更長時間的累積里程來說，油耗差距的累積會更明顯，是準車主們需要列入的考量之一。

Photo Credit: 《Moto7》 活力125鼓剎版搭載CBS2.0連動剎車系統，騎乘安全更有保障。

價格比較

GP 125鼓煞版本的售價部分，是以空車價5萬7000元扣除官方購車金6500元以及活動加碼的4400元後，得出4萬6100元的價格。

若是家中有「民國96年以前」的舊車進行報廢，才可向政府申請6300元的汰舊補助，所以實際上若無汰舊換新GP125扣完原廠補助為4萬6100元 + 牌險2000元 = 4萬8100元。

活力125的售價部分，空車售價為6萬2500元，扣除官方購車金8000元以及活動加碼的2000元後，得出5萬2500元的價格，若無汰舊換新活力125扣完原廠補助為5萬2500元 + 牌險2000元 = 5萬4500元。

*實際價格請依各地區報價為準。

總結

在本次的評比中，兩車在外觀上皆採用了較為親民的設定，機能方面則是各有特色。

兩車最初階的鼓剎版本雖擁有6400元的價差，但價差在車輛配備顯示出差異。

GP 125雖擁有較低的價格但同時也是使用較基礎的配備，而活力125在配備部分除了使用Clean Power引擎科技、較穩定耐用的日本京濱噴射系統以及零後仰懸吊系統外，剎車部分也搭載了全新CBS2.0連動剎車系統，使騎士在騎乘安全上更有保障，且在油耗數值上也有較佳的表現。

國民車市場相對激烈，現今消費者希望花錢花在刀口上，除了比價外產品規格、長期持有成本、品質口碑等，都是消費者在意的因素之一。

而將產品設計得更符合顧客心中的CP值，也是促使車廠持續針對機種配備不斷升級、技術提升的最大動力。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航