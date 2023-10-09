【專訪】空調服之父市谷弘司：從乏人問津到年賣120萬件，創新源自微不足道的小小夢想

文：天野久樹

人類自帶「生理空調」

當人類大腦感到「熱」時，就會發出指令讓汗腺排出適量汗水，通過汗水蒸發散熱降低體溫，這就是人體的「生理空調」。而「空調服」這種商品，可以最大限度地發揮「生理空調」的冷卻效果。安裝在背後的兩個小型風扇將空氣吸入，並使之在身體和衣服之間流動，使汗水瞬間蒸發。

看似是天方夜譚，但了解其原理後，就會發現只是換個角度思考問題而已。然而，空調服從產品推出到被大眾所熟知，其間經歷了許多艱辛曲折。

空調服的內部構造｜Photo Credit: nippon.com 繁體字

空調服發明的契機，要追溯到大概30年前的1994年左右。

「當時，我們公司製造一種用來測定映像管畫質的設備，為了向電視工廠推銷產品，我在東南亞東奔西走。泰國和馬來西亞當時正處於高樓大廈的建設熱潮之中。我看著眼前的景象，突然想到了一個問題：用空調給這麼多大樓冷卻，電力消耗量也太大了吧，能不能發明出一種不會產生溫室氣體的冷卻設備呢…」

當時市谷47歲，他從索尼（Sony）提前退休，創辦了一家新創公司，已經經營了3年多。雖然經營狀況不錯，但也對未來感到不安。

「液晶技術的發展比人們預想得要迅速，總有一天映像管電視會被淘汰。那時我就想，說不定這種『能夠抑制全球暖化的新型冷卻裝置』會取代映像管測定設備，成為我們的新業務。」

深受發明家井深大的影響

「不做大家都能做的事，專做人所不能做的事。」

這是市谷在參加索尼公司入職考試時，填寫在面試答卷優缺點欄裡的一句話。

事實上他在筆試中犯了一個低級錯誤，答題卡填錯了一段。但面試環節，面對面試官的一再追問，他就「為什麼照鏡子會左右顛倒」的問題滔滔不絕地展開雄辯，順利通過了考試。

「我從小就好奇心很旺盛，喜歡做實驗。小時候我會非常認真地去思考這樣一些問題：奶糖盒子裡的奶糖少了盒子會變輕，為什麼乾電池裡的電少了乾電池卻不會變輕呢？」

到了小學高年級，他常去秋葉原電器街買材料，自製顯微鏡和望遠鏡。說是望遠鏡，其實就是把紙板卷成筒，再把鏡片嵌進去，很簡單的一個玩意兒。但這個望遠鏡獨特之處在於只有一個物鏡，目鏡則用自己的「裸眼」來充當。

後來，他在銀座的索尼大廈看到了特麗霓虹彩色電視的影像畫面，深受感動，從早稻田大學理工系畢業後就加入了索尼公司。在那裡，他遇見了天才發明家井深大，並受其影響與薰陶。

他最難忘的是在公司內部的發明比賽中，他的參展作品受到井深大會長的高度讚賞，那是一支以映像管的光為音源的笛子。雖然這個發明最終沒能實現商品化，但井深大會長的鼓勵，在市谷創業後一直為這位發明家提供著源源不斷的動力。

不消耗能量的終極冷卻設備

經過一番思考，市谷抓住了一個關鍵字語，從而實現了「既省電又涼爽」的目標。

這個關鍵字語就是「充分利用水」。往地面灑水納涼，這是日本的傳統生活智慧——灑水給了他靈感。

仔細想來，不僅是灑水，空調自不必說，扇子、電風扇、冰箱、核反應爐等等，世界上幾乎所有的冷卻系統利用的都是汽化散熱的原理。不同的只是用什麼當製冷劑使之汽化。

對於扇子和電風扇來說，是汗水；對於空調和冰箱來說，則是氟利昂代替品等製冷化合物；對於核反應爐來說，則是河流或大海裡的水。

於是，他想到了利用水的蒸發散熱功能來製冷的「水冷式空調」。他先打造了一個狗屋，從小空間開始做實驗。繼而他又注意到，其實沒必要給整個房間降溫，只要人感到涼爽就行了。

穿著裝有水箱的衣服試乘電車

於是，他馬上試製了裝有「水冷式空調」的衣服。用水泵和管子將水箱裡的水吸上來噴灑到衣服上，其原理是利用水的蒸發散熱，並通過風扇帶走熱量。市谷穿著貼有「實驗中」字樣的實驗樣品去乘坐電車。

1號「空調服」（1999年款）。給胸前的篩檢程式供水，用風扇扇風｜Photo Credit: nippon.com 繁體字

「周圍人都用好奇的眼光打量著我，像在說『有個怪物上車了』。而且，碰巧被上高中的女兒看到了。她跟我說太丟人了，求我別那樣做…」

水箱很重，還會漏水。而且實驗還證實，氣溫低的時候會涼得過頭，而真熱的時候效果並不明顯，這件實驗品以徹底失敗告終。不過，就在他苦思冥想怎麼解決水箱漏水問題的時候，靈感再次來臨。

「不需要特意準備水，人體本身不就自帶『灑水』功能嗎？人一熱就會出汗。如果能用風扇使汗水蒸發，就能讓身體保持在適宜的溫度。」

忠實用戶的鼓勵成為其堅實後盾

研發工作啟動6年後，即2004年，空調服開始上市銷售。但銷量低迷，每年只賣出1萬多件，經營狀況不佳。

「因為這是一款史無前例的產品，對於消費者來說，市場上沒有可與之比較的物件。另外，還受到先入為主觀念的影響——天氣這麼熱，為什麼要穿夾克衫？」

2002年款，在衣服襯裡上安裝墊片，改善穿著過於貼緊的問題｜Photo Credit: nippon.com 繁體字

「事實勝於雄辯，其實只要穿過一次，就肯定知道有多舒服了…」

市谷感到有些焦慮，沒想到空調服的造型設計問題如此嚴重。

另一方面，公司業務日益衰敗。

映像管測定設備是高附加值商品，一台售價要500萬日圓，一個月能賣出3、5台就很可觀了。但是，單價1萬日圓左右的空調服也是這樣的銷量，公司的經營就難以為繼了。

市谷陷入資金周轉困難的境地，拿出私人財產去補救只是杯水車薪，銀行也拒絕追加貸款。他的腦海中隱約浮現出「破產」兩個字。

儘管如此，市谷並沒有放棄，因為他堅信「唯有空調服能在室外保護人們不中暑」，更何況還有來自忠實用戶的鼓勵。

此時的一個來電讓市谷難以忘懷。

有一天，公司的客服中心接到了一個投訴電話。