【專訪】空調服之父市谷弘司：從乏人問津到年賣120萬件，創新源自微不足道的小小夢想
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近年來，酷暑難當的天數逐年增多，街頭巷尾隨處可見帶風扇的衣服。這是一款劃時代的產品，在應對中暑和全球暖化方面也發揮了一定作用。本文邀請「空調服之父」市谷弘司，談談為何發明空調服？
文：天野久樹
人類自帶「生理空調」
當人類大腦感到「熱」時，就會發出指令讓汗腺排出適量汗水，通過汗水蒸發散熱降低體溫，這就是人體的「生理空調」。而「空調服」這種商品，可以最大限度地發揮「生理空調」的冷卻效果。安裝在背後的兩個小型風扇將空氣吸入，並使之在身體和衣服之間流動，使汗水瞬間蒸發。
看似是天方夜譚，但了解其原理後，就會發現只是換個角度思考問題而已。然而，空調服從產品推出到被大眾所熟知，其間經歷了許多艱辛曲折。
空調服發明的契機，要追溯到大概30年前的1994年左右。
「當時，我們公司製造一種用來測定映像管畫質的設備，為了向電視工廠推銷產品，我在東南亞東奔西走。泰國和馬來西亞當時正處於高樓大廈的建設熱潮之中。我看著眼前的景象，突然想到了一個問題：用空調給這麼多大樓冷卻，電力消耗量也太大了吧，能不能發明出一種不會產生溫室氣體的冷卻設備呢…」
當時市谷47歲，他從索尼（Sony）提前退休，創辦了一家新創公司，已經經營了3年多。雖然經營狀況不錯，但也對未來感到不安。
「液晶技術的發展比人們預想得要迅速，總有一天映像管電視會被淘汰。那時我就想，說不定這種『能夠抑制全球暖化的新型冷卻裝置』會取代映像管測定設備，成為我們的新業務。」
深受發明家井深大的影響
「不做大家都能做的事，專做人所不能做的事。」
這是市谷在參加索尼公司入職考試時，填寫在面試答卷優缺點欄裡的一句話。
事實上他在筆試中犯了一個低級錯誤，答題卡填錯了一段。但面試環節，面對面試官的一再追問，他就「為什麼照鏡子會左右顛倒」的問題滔滔不絕地展開雄辯，順利通過了考試。
「我從小就好奇心很旺盛，喜歡做實驗。小時候我會非常認真地去思考這樣一些問題：奶糖盒子裡的奶糖少了盒子會變輕，為什麼乾電池裡的電少了乾電池卻不會變輕呢？」
到了小學高年級，他常去秋葉原電器街買材料，自製顯微鏡和望遠鏡。說是望遠鏡，其實就是把紙板卷成筒，再把鏡片嵌進去，很簡單的一個玩意兒。但這個望遠鏡獨特之處在於只有一個物鏡，目鏡則用自己的「裸眼」來充當。
後來，他在銀座的索尼大廈看到了特麗霓虹彩色電視的影像畫面，深受感動，從早稻田大學理工系畢業後就加入了索尼公司。在那裡，他遇見了天才發明家井深大，並受其影響與薰陶。
他最難忘的是在公司內部的發明比賽中，他的參展作品受到井深大會長的高度讚賞，那是一支以映像管的光為音源的笛子。雖然這個發明最終沒能實現商品化，但井深大會長的鼓勵，在市谷創業後一直為這位發明家提供著源源不斷的動力。
不消耗能量的終極冷卻設備
經過一番思考，市谷抓住了一個關鍵字語，從而實現了「既省電又涼爽」的目標。
這個關鍵字語就是「充分利用水」。往地面灑水納涼，這是日本的傳統生活智慧——灑水給了他靈感。
仔細想來，不僅是灑水，空調自不必說，扇子、電風扇、冰箱、核反應爐等等，世界上幾乎所有的冷卻系統利用的都是汽化散熱的原理。不同的只是用什麼當製冷劑使之汽化。
對於扇子和電風扇來說，是汗水；對於空調和冰箱來說，則是氟利昂代替品等製冷化合物；對於核反應爐來說，則是河流或大海裡的水。
於是，他想到了利用水的蒸發散熱功能來製冷的「水冷式空調」。他先打造了一個狗屋，從小空間開始做實驗。繼而他又注意到，其實沒必要給整個房間降溫，只要人感到涼爽就行了。
穿著裝有水箱的衣服試乘電車
於是，他馬上試製了裝有「水冷式空調」的衣服。用水泵和管子將水箱裡的水吸上來噴灑到衣服上，其原理是利用水的蒸發散熱，並通過風扇帶走熱量。市谷穿著貼有「實驗中」字樣的實驗樣品去乘坐電車。
「周圍人都用好奇的眼光打量著我，像在說『有個怪物上車了』。而且，碰巧被上高中的女兒看到了。她跟我說太丟人了，求我別那樣做…」
水箱很重，還會漏水。而且實驗還證實，氣溫低的時候會涼得過頭，而真熱的時候效果並不明顯，這件實驗品以徹底失敗告終。不過，就在他苦思冥想怎麼解決水箱漏水問題的時候，靈感再次來臨。
「不需要特意準備水，人體本身不就自帶『灑水』功能嗎？人一熱就會出汗。如果能用風扇使汗水蒸發，就能讓身體保持在適宜的溫度。」
忠實用戶的鼓勵成為其堅實後盾
研發工作啟動6年後，即2004年，空調服開始上市銷售。但銷量低迷，每年只賣出1萬多件，經營狀況不佳。
「因為這是一款史無前例的產品，對於消費者來說，市場上沒有可與之比較的物件。另外，還受到先入為主觀念的影響——天氣這麼熱，為什麼要穿夾克衫？」
「事實勝於雄辯，其實只要穿過一次，就肯定知道有多舒服了…」
市谷感到有些焦慮，沒想到空調服的造型設計問題如此嚴重。
另一方面，公司業務日益衰敗。
映像管測定設備是高附加值商品，一台售價要500萬日圓，一個月能賣出3、5台就很可觀了。但是，單價1萬日圓左右的空調服也是這樣的銷量，公司的經營就難以為繼了。
市谷陷入資金周轉困難的境地，拿出私人財產去補救只是杯水車薪，銀行也拒絕追加貸款。他的腦海中隱約浮現出「破產」兩個字。
儘管如此，市谷並沒有放棄，因為他堅信「唯有空調服能在室外保護人們不中暑」，更何況還有來自忠實用戶的鼓勵。
此時的一個來電讓市谷難以忘懷。
有一天，公司的客服中心接到了一個投訴電話。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。