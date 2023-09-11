《宇宙教我們的人生課》：到遠一點的地方回頭看，你的一切想法都會不一樣
我們想讓你知道的是
身為人類，泰森恐怕也不會只想要一味追求理性吧，我懷疑一個外星人，如果能演化成有審視人類文明的能力，他們肯定也具有天擇讓他們身懷的快速用情感判斷和選擇的能力。簡單說，他們可能更像我們，而非更像是AI。一些腦傷而只能有純理性思考能力的病患，在現實生活中反而因為無法基於情感做出選擇，而失去生活自理的能力。
文：Gene
我們人類擅長創造出各種想像的共同體，編造出各種敍事來讓我們盡忠報國，然後又創造出什麼「自古屬於⋯⋯」來發動戰爭，讓生靈塗炭。沒錯，俄羅斯的普亭，我就是在說你，只是為了自己愚不可及的帝國夢，就把大批俄烏青壯年送上戰爭去送死，然後除了把寶貴的資源白白在戰場上燒光，啥都沒得到！
即使普亭向全世界展示了獨裁者如何犯蠢，卻可能仍阻止不了強國可以犯下一樣的蠢，因為另一個活在自己世界中自我感覺良好的獨裁者，大可嘲笑普亭說「閃開，讓專業的來！」。我們能寄望和平於任何國際組織嗎？聯合國？別說笑了，那不過是個顢頇、臃腫、官僚的大型組織。
我相信，大概只有一件事能團結全世界所有人類，那就是和地球有著差不多文明的外星人對地球發動攻擊的時候吧！我們可能在那天才會同仇敵愾！當然，這一天的到來或許也非全民之福。人類這麼擅長創造出想像的共同體，我們可以創造出一個外星人的視角，同時為地球人創造出一個維持全球長久和平穩定的共同敍事嗎？
英雄所見略同，阿波羅十四號太空人艾德加．米切爾（Edgar Mitchell），就說道：「你會瞬間發展出全球意識，一種以人為本的態度，對世界現狀感到極度不滿，並有一種強烈的衝動要做些什麼。從月球上看，國際政治顯得微不足道。 你會想抓住一個政治家的衣領，把他拖到二十五萬英里遠，然後說：『好好睜開你的眼睛看看，你這個傢伙！』」
基於同樣的態度，最著名的天體物理學家尼爾．德葛拉司．泰森（Neil deGrasse Tyson）在《宇宙必修課：給大忙人的天文物理學入門攻略》（Astrophysics for People in a Hurry）後，又寫了這本《宇宙教我們的人生課：從無垠到剎那，萬物蘊含的真理》（Starry Messenger: Cosmic Perspectives on Civilisation），試圖為我們當前人類的狀態提供一個更新鮮的視角，讓我們脫離同溫層的舒適圈。
泰森長相英俊、善於交際並且對研究主題充滿熱情，二十多年來他一直是繼卡爾．薩根（Carl Sagan，1934─1996）之後美國最著名的天體物理學家。 泰森在紐約海頓天文館（Hayden Planetarium）的日常工作中，成為了一位知名的電視主持人、來賓和科普演講者。書中的十章提到了十大主題：真與美、探索與發現、地球與月球、衝突與化解、風險與回報、肉食與素食、性別與身分、膚色與種族、法律與秩序以及身體與心智。在每一章中，他試圖從宇宙的視角中審視我們人類自以為不可融合的二元對立，思考了研究恆星和行星的嚴肅生活，能夠啟發我們如何處理地球上的社會混亂和政治衝突。
《宇宙教我們的人生課》原文書名「Starry Messenger」，致敬偉大的伽利略（Galileo Galilei，1564─1642）於1610年3月13日出版關於自己早期天文發現的著作Sidereus Nuncius，內容主要是基於他在1609年透過使用望遠鏡觀測月球、木星的衛星及銀河等等的觀測結果。拉丁文Sidereus Nuncius的意譯就是「星際信使」。
如果那些政治家被米切爾拎到二十五萬英里外的月球，他們根本看不到地球上任何國界，也看不太到什麼文明的痕跡，更甭提還想到地球上那些吵翻天的白飯該不該吃不吃得飽的問題。泰森提到美國前總統柯林頓（Bill Clinton）曾對他說，他任職期間在白宮橢圓辦公室咖啡桌上放了一塊月球岩石。每當政治對手或頑固的國會議員之間爆發爭論時，他都會指著這塊岩石並提醒阿宅們它來自月球，這樣經常會讓他們重新調整對話方向，提醒人們宇宙視角可以迫使我們停下來反思生命的意義以及維持和平的價值。
在地球上，我們輕易把人分成三六九等，然後還有政客主張「一流的人才念醫學、二流的人才念理工、三流的人才念商學、四流的人才念法律、五流的人才念政治、六流的人才念文學，藝術，應該是不入流的。」身為非洲裔美國人，泰森自小飽受歧視，常常見老師拿黑人開玩笑後才驚覺他是班上唯一的黑人而氣氛尷尬。然而，非洲人其實也不是全都是黑皮膚的，近年的族群基因體學研究就一再顯示非洲人的膚色遺傳其實有很多的基因變異，更甭提他們的基因庫還保存更多的多樣性。泰森也「政治不正確」地列出白人更接近猩猩的「證據」，來突顯出以膚色來為人種分門別類有多荒謬絕倫。
泰森主張我們高估了人體生理學，尤其是我們的大腦，並指出人們的思維都是線性的，思維狹隘，很難掌握冪函數（指數）。泰森指出了幾個世紀以來技術的爆炸性增長。 想想二戰期間的電腦，它是一堆笨重的真空管，幾乎沒有計算能力。後來出現了積成電路的晶片，最終是智慧手機中強大的計算能力。 即使像是《奧本海默》（Oppenheimer）中那樣耗資巨大的曼哈頓計畫（Manhattan Project），全美的運算能力都不及我們現在手中的智慧手機，有許多任務，人工智慧（AI）可能比人類更能勝任。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html