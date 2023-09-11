2023/09/11,
科學

《宇宙教我們的人生課》：到遠一點的地方回頭看，你的一切想法都會不一樣

《宇宙教我們的人生課》：到遠一點的地方回頭看，你的一切想法都會不一樣
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

身為人類，泰森恐怕也不會只想要一味追求理性吧，我懷疑一個外星人，如果能演化成有審視人類文明的能力，他們肯定也具有天擇讓他們身懷的快速用情感判斷和選擇的能力。簡單說，他們可能更像我們，而非更像是AI。一些腦傷而只能有純理性思考能力的病患，在現實生活中反而因為無法基於情感做出選擇，而失去生活自理的能力。

文：Gene

我們人類擅長創造出各種想像的共同體，編造出各種敍事來讓我們盡忠報國，然後又創造出什麼「自古屬於⋯⋯」來發動戰爭，讓生靈塗炭。沒錯，俄羅斯的普亭，我就是在說你，只是為了自己愚不可及的帝國夢，就把大批俄烏青壯年送上戰爭去送死，然後除了把寶貴的資源白白在戰場上燒光，啥都沒得到！

即使普亭向全世界展示了獨裁者如何犯蠢，卻可能仍阻止不了強國可以犯下一樣的蠢，因為另一個活在自己世界中自我感覺良好的獨裁者，大可嘲笑普亭說「閃開，讓專業的來！」。我們能寄望和平於任何國際組織嗎？聯合國？別說笑了，那不過是個顢頇、臃腫、官僚的大型組織。

我相信，大概只有一件事能團結全世界所有人類，那就是和地球有著差不多文明的外星人對地球發動攻擊的時候吧！我們可能在那天才會同仇敵愾！當然，這一天的到來或許也非全民之福。人類這麼擅長創造出想像的共同體，我們可以創造出一個外星人的視角，同時為地球人創造出一個維持全球長久和平穩定的共同敍事嗎？

英雄所見略同，阿波羅十四號太空人艾德加．米切爾（Edgar Mitchell），就說道：「你會瞬間發展出全球意識，一種以人為本的態度，對世界現狀感到極度不滿，並有一種強烈的衝動要做些什麼。從月球上看，國際政治顯得微不足道。 你會想抓住一個政治家的衣領，把他拖到二十五萬英里遠，然後說：『好好睜開你的眼睛看看，你這個傢伙！』」

基於同樣的態度，最著名的天體物理學家尼爾．德葛拉司．泰森（Neil deGrasse Tyson）在《宇宙必修課：給大忙人的天文物理學入門攻略》（Astrophysics for People in a Hurry）後，又寫了這本《宇宙教我們的人生課：從無垠到剎那，萬物蘊含的真理》（Starry Messenger: Cosmic Perspectives on Civilisation），試圖為我們當前人類的狀態提供一個更新鮮的視角，讓我們脫離同溫層的舒適圈。

泰森長相英俊、善於交際並且對研究主題充滿熱情，二十多年來他一直是繼卡爾．薩根（Carl Sagan，1934─1996）之後美國最著名的天體物理學家。 泰森在紐約海頓天文館（Hayden Planetarium）的日常工作中，成為了一位知名的電視主持人、來賓和科普演講者。書中的十章提到了十大主題：真與美、探索與發現、地球與月球、衝突與化解、風險與回報、肉食與素食、性別與身分、膚色與種族、法律與秩序以及身體與心智。在每一章中，他試圖從宇宙的視角中審視我們人類自以為不可融合的二元對立，思考了研究恆星和行星的嚴肅生活，能夠啟發我們如何處理地球上的社會混亂和政治衝突。

《宇宙教我們的人生課》原文書名「Starry Messenger」，致敬偉大的伽利略（Galileo Galilei，1564─1642）於1610年3月13日出版關於自己早期天文發現的著作Sidereus Nuncius，內容主要是基於他在1609年透過使用望遠鏡觀測月球、木星的衛星及銀河等等的觀測結果。拉丁文Sidereus Nuncius的意譯就是「星際信使」。

如果那些政治家被米切爾拎到二十五萬英里外的月球，他們根本看不到地球上任何國界，也看不太到什麼文明的痕跡，更甭提還想到地球上那些吵翻天的白飯該不該吃不吃得飽的問題。泰森提到美國前總統柯林頓（Bill Clinton）曾對他說，他任職期間在白宮橢圓辦公室咖啡桌上放了一塊月球岩石。每當政治對手或頑固的國會議員之間爆發爭論時，他都會指著這塊岩石並提醒阿宅們它來自月球，這樣經常會讓他們重新調整對話方向，提醒人們宇宙視角可以迫使我們停下來反思生命的意義以及維持和平的價值。

在地球上，我們輕易把人分成三六九等，然後還有政客主張「一流的人才念醫學、二流的人才念理工、三流的人才念商學、四流的人才念法律、五流的人才念政治、六流的人才念文學，藝術，應該是不入流的。」身為非洲裔美國人，泰森自小飽受歧視，常常見老師拿黑人開玩笑後才驚覺他是班上唯一的黑人而氣氛尷尬。然而，非洲人其實也不是全都是黑皮膚的，近年的族群基因體學研究就一再顯示非洲人的膚色遺傳其實有很多的基因變異，更甭提他們的基因庫還保存更多的多樣性。泰森也「政治不正確」地列出白人更接近猩猩的「證據」，來突顯出以膚色來為人種分門別類有多荒謬絕倫。

泰森主張我們高估了人體生理學，尤其是我們的大腦，並指出人們的思維都是線性的，思維狹隘，很難掌握冪函數（指數）。泰森指出了幾個世紀以來技術的爆炸性增長。 想想二戰期間的電腦，它是一堆笨重的真空管，幾乎沒有計算能力。後來出現了積成電路的晶片，最終是智慧手機中強大的計算能力。 即使像是《奧本海默》（Oppenheimer）中那樣耗資巨大的曼哈頓計畫（Manhattan Project），全美的運算能力都不及我們現在手中的智慧手機，有許多任務，人工智慧（AI）可能比人類更能勝任。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。