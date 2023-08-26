《山道猴子的一生》是獻給禿鷹的贖金：窮人被剝奪了不能沒有的自尊，只能從自毀的揮霍中贖回
我們想讓你知道的是
窮人拮据之餘竟敢花錢吃龍蝦，一般解讀為衝動揮霍導致貧窮。其實貧窮無所不在的身心壓力，嚴重侵蝕了窮人正常應付工作生活所需的情緒資源。正是這種壓力，使龍蝦從窮人無關痛癢的想要，變成急迫需要，重機就是山道猴子飢渴的龍蝦。
文：盧郁佳
YouTube動畫《山道猴子的一生》描述重機網紅的逐夢、戀愛、債務如三股辮糾結，逐漸絞緊他頸項，將他一步步拖入地獄。青年在台七乙山道飆車磨練出技術，升級買重型機車。車友提醒他，養車太貴，換一組輪胎就要一萬。但他嗤之以鼻，自詡精於理財，罵車友「傻傻的，你們如果也（像我）聰明一點，很快就可以脫離塑膠車了啦」。
一轉身向車商道出真相，其實他只存了八萬付頭期，因為二手重機廣告已註明「貸款可分八十四期」。他擔心銀行不核貸，因為他超商大夜班月薪37000，要繳學貸，還欠繳卡費。明明已經是卡奴，有八萬卻不還債，反而貸款買車、刷卡改車，原來借錢就是他自豪的理財有道。他虛榮不負責任的消費觀念，是第一個凶手。
第二個凶手是車商，訴求「零元交車，強力過件」，以車為餌，誘入高利貸陷阱。
第三個凶手是銀行，昧著良心核准卡奴更多消費貸款。
看到他IG重機英姿，女車友私訊結識，約會上床，說想買重機，他幫出五萬元。她要改車，他又辦信貸借她五萬。她卻劈腿騎杜卡迪原廠重機的高富帥，分手給他留下一屁股債。他想提告沒借據，上網公審她劣跡，竟只惹來訕笑。
女車友他用來拍照上網炫耀，讓車友調侃「檔車女神好不好騎啊」，等於買第二輛重機。辦信貸的地下錢莊，則是第二間銀行，個個都是凶手。
為了修車，他又分別向朋友們調錢借了14萬，只能狂排大夜班、靠超商微波餐點裹腹、爛命一條葬送為銀行牲口。車友車禍住院也沒探望，被責怪不關心朋友。
新同事大學女生在北宜公路飆速克達，和他因車相戀後，想方設法改善他的蒼白僵屍生活，真心垂詢他過往的傷痛，做便當送餐探班，還要當模特兒接外拍籌錢救夫。他卻屢次誣賴她搞外遇，把她趕跑。在銀行通知已欠繳兩期的高壓下，他眾叛親離，與陌生人山路競飆，撞卡車而亡，淪為網紅影片喳呼的題材。
以死亡結尾固然撼人，末了將馬路中央白布掩蓋遺體的新聞畫面框進網紅影片，這一鞭抽打才是劇力萬鈞。如果寫父母朋友哀悼，會顯示主角的人性、價值、尊嚴，死得重於泰山；本片則以網紅吃瓜，塑造他死得輕如鴻毛，可悲可笑，像隻猴子。如此嚴厲的諷刺，令故事太過悲哀而令人難以釋懷。
全片以主角第一人稱訴說內心獨白，即使充滿幼稚的情緒勒索，也令觀眾一邊沉浸於他的受困莾撞，一邊由上帝視角反省批判。觀眾有人同情，有人檢討他，然而正是兩者的矛盾衝擊，令該片暴紅。主角作為不值得同情，然而我們竟同情他。
《使女的故事》小說家瑪格麗特．艾特伍的散文《債與償》，在卡債、次級房貸中，回憶1930年代大蕭條時，父親領薪，必依序分配到四個信封：付房租、買菜、雜支、看電影。如果前三個信封已快透支，就不看電影，去散步。分辨何謂需要，適時捨棄想要，等於青少年版馬桶訓練，是社會化必打的疫苗，山道猴子沒打嗎？
真有人沒打。許多人說，山道猴子一角，寫活了8+9少年，對法律、卡債毫無概念，衝動消費名牌精品、穿金戴銀，對滾雪球債務只懂逃避。為什麼他們沒打？
兒童精神科醫師、日本少年院法務技官宮口幸治的《不會切蛋糕的犯罪少年》與續集《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》說，許多殺人、強暴、猥褻的犯罪青少年，竟然都是學渣。連均分蛋糕都不會，照描簡單圖形、加減乘除都不懂，也不識漢字，成績吊車尾，常遭霸凌。
原來他們受困於發展障礙或輕度智障，衝動易怒，也認知不到自己行為與他人受害的因果關係、不理解他人的痛苦。沒有條理，無法預想結果倒推步驟，只求一時情緒脫困而衝動施暴。教師、感化院沒察覺他們「失能」，只當作「故意不聽話」，所以他們通過反覆犯罪入獄被社會排除。其實解決問題需要的是特殊教育治療。
哈佛公衛碩士、兒童青少年醫師娜汀・哈里斯《深井效應：治療童年逆境傷害的長期影響》說，她讀了文斯・費利帝醫師〈童年受虐及家庭關係失衡與成人多項主要死因之關連：童年逆境經驗研究〉論文，發現門診孩子們共通點：無法專注、發育不良、過胖、過瘦等，都源於童年逆境。他們學習或行為問題的機率是別人的32.6倍、自殺未遂機率是12.2倍、冠心病、癌症、肺病、中風、糖尿病機率近3倍、憂鬱等心理疾病破4.5倍。
在台灣，許多父母在外地大城市上班，將兒女交給祖父母照顧，以年節團聚買禮物給兒女，代替日常關愛。兒女學到購物就是愛自己，在班上用炫耀物質消費來爭取社交地位。一些高風險家庭，母親遭家暴離婚出走，父親酗酒、耽溺賭博、打零工經常失業、入獄，沒能力照顧學齡兒女，反而要兒女照顧年幼弟妹和大人。
許多孩子未能從身邊大人身上獲取必要的情感關注，導致認知發展連帶受損。在學校無法專心，衝動易怒干擾大家上課，功課不好，在團體中被邊緣化，渴望贏得別人關注認可。
窮人拮据之餘竟敢花錢吃龍蝦，一般解讀為衝動揮霍導致貧窮。其實貧窮無所不在的身心壓力，嚴重侵蝕了窮人正常應付工作生活所需的情緒資源。正是這種壓力，使龍蝦從窮人無關痛癢的想要，變成急迫需要，重機就是山道猴子飢渴的龍蝦。剝奪了不能沒有的自尊，導致只能從自毀的揮霍重金贖回。
消費性債務，是自尊的贖金。
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。