《山道猴子的一生》是獻給禿鷹的贖金：窮人被剝奪了不能沒有的自尊，只能從自毀的揮霍中贖回

文：盧郁佳

YouTube動畫《山道猴子的一生》描述重機網紅的逐夢、戀愛、債務如三股辮糾結，逐漸絞緊他頸項，將他一步步拖入地獄。青年在台七乙山道飆車磨練出技術，升級買重型機車。車友提醒他，養車太貴，換一組輪胎就要一萬。但他嗤之以鼻，自詡精於理財，罵車友「傻傻的，你們如果也（像我）聰明一點，很快就可以脫離塑膠車了啦」。

一轉身向車商道出真相，其實他只存了八萬付頭期，因為二手重機廣告已註明「貸款可分八十四期」。他擔心銀行不核貸，因為他超商大夜班月薪37000，要繳學貸，還欠繳卡費。明明已經是卡奴，有八萬卻不還債，反而貸款買車、刷卡改車，原來借錢就是他自豪的理財有道。他虛榮不負責任的消費觀念，是第一個凶手。

第二個凶手是車商，訴求「零元交車，強力過件」，以車為餌，誘入高利貸陷阱。

第三個凶手是銀行，昧著良心核准卡奴更多消費貸款。

看到他IG重機英姿，女車友私訊結識，約會上床，說想買重機，他幫出五萬元。她要改車，他又辦信貸借她五萬。她卻劈腿騎杜卡迪原廠重機的高富帥，分手給他留下一屁股債。他想提告沒借據，上網公審她劣跡，竟只惹來訕笑。

女車友他用來拍照上網炫耀，讓車友調侃「檔車女神好不好騎啊」，等於買第二輛重機。辦信貸的地下錢莊，則是第二間銀行，個個都是凶手。

為了修車，他又分別向朋友們調錢借了14萬，只能狂排大夜班、靠超商微波餐點裹腹、爛命一條葬送為銀行牲口。車友車禍住院也沒探望，被責怪不關心朋友。

新同事大學女生在北宜公路飆速克達，和他因車相戀後，想方設法改善他的蒼白僵屍生活，真心垂詢他過往的傷痛，做便當送餐探班，還要當模特兒接外拍籌錢救夫。他卻屢次誣賴她搞外遇，把她趕跑。在銀行通知已欠繳兩期的高壓下，他眾叛親離，與陌生人山路競飆，撞卡車而亡，淪為網紅影片喳呼的題材。

以死亡結尾固然撼人，末了將馬路中央白布掩蓋遺體的新聞畫面框進網紅影片，這一鞭抽打才是劇力萬鈞。如果寫父母朋友哀悼，會顯示主角的人性、價值、尊嚴，死得重於泰山；本片則以網紅吃瓜，塑造他死得輕如鴻毛，可悲可笑，像隻猴子。如此嚴厲的諷刺，令故事太過悲哀而令人難以釋懷。

全片以主角第一人稱訴說內心獨白，即使充滿幼稚的情緒勒索，也令觀眾一邊沉浸於他的受困莾撞，一邊由上帝視角反省批判。觀眾有人同情，有人檢討他，然而正是兩者的矛盾衝擊，令該片暴紅。主角作為不值得同情，然而我們竟同情他。

《使女的故事》小說家瑪格麗特．艾特伍的散文《債與償》，在卡債、次級房貸中，回憶1930年代大蕭條時，父親領薪，必依序分配到四個信封：付房租、買菜、雜支、看電影。如果前三個信封已快透支，就不看電影，去散步。分辨何謂需要，適時捨棄想要，等於青少年版馬桶訓練，是社會化必打的疫苗，山道猴子沒打嗎？

真有人沒打。許多人說，山道猴子一角，寫活了8+9少年，對法律、卡債毫無概念，衝動消費名牌精品、穿金戴銀，對滾雪球債務只懂逃避。為什麼他們沒打？

兒童精神科醫師、日本少年院法務技官宮口幸治的《不會切蛋糕的犯罪少年》與續集《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》說，許多殺人、強暴、猥褻的犯罪青少年，竟然都是學渣。連均分蛋糕都不會，照描簡單圖形、加減乘除都不懂，也不識漢字，成績吊車尾，常遭霸凌。

原來他們受困於發展障礙或輕度智障，衝動易怒，也認知不到自己行為與他人受害的因果關係、不理解他人的痛苦。沒有條理，無法預想結果倒推步驟，只求一時情緒脫困而衝動施暴。教師、感化院沒察覺他們「失能」，只當作「故意不聽話」，所以他們通過反覆犯罪入獄被社會排除。其實解決問題需要的是特殊教育治療。

哈佛公衛碩士、兒童青少年醫師娜汀・哈里斯《深井效應：治療童年逆境傷害的長期影響》說，她讀了文斯・費利帝醫師〈童年受虐及家庭關係失衡與成人多項主要死因之關連：童年逆境經驗研究〉論文，發現門診孩子們共通點：無法專注、發育不良、過胖、過瘦等，都源於童年逆境。他們學習或行為問題的機率是別人的32.6倍、自殺未遂機率是12.2倍、冠心病、癌症、肺病、中風、糖尿病機率近3倍、憂鬱等心理疾病破4.5倍。

在台灣，許多父母在外地大城市上班，將兒女交給祖父母照顧，以年節團聚買禮物給兒女，代替日常關愛。兒女學到購物就是愛自己，在班上用炫耀物質消費來爭取社交地位。一些高風險家庭，母親遭家暴離婚出走，父親酗酒、耽溺賭博、打零工經常失業、入獄，沒能力照顧學齡兒女，反而要兒女照顧年幼弟妹和大人。

許多孩子未能從身邊大人身上獲取必要的情感關注，導致認知發展連帶受損。在學校無法專心，衝動易怒干擾大家上課，功課不好，在團體中被邊緣化，渴望贏得別人關注認可。

窮人拮据之餘竟敢花錢吃龍蝦，一般解讀為衝動揮霍導致貧窮。其實貧窮無所不在的身心壓力，嚴重侵蝕了窮人正常應付工作生活所需的情緒資源。正是這種壓力，使龍蝦從窮人無關痛癢的想要，變成急迫需要，重機就是山道猴子飢渴的龍蝦。剝奪了不能沒有的自尊，導致只能從自毀的揮霍重金贖回。

消費性債務，是自尊的贖金。