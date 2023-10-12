熊本縣深受大眾喜愛的「晩白柚」，其實和台灣有著密不可分的關係
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作為熊本縣南部的特產品而聞名的晩白柚，號稱是「世界最大的柑橘類」，也是熊本縣八代市的象徵。為何它的歷史與臺灣有很深的淵源？
文：片倉佳史
熊本縣特產的巨大果實
晩白柚是文旦的一種，有白肉文旦的別稱，在臺灣則被稱為「白柚」。它的特色總之就是果型碩大無朋。一般常見的是直徑20公分左右，25公分的也不在少數，有時甚至被說「比小孩或女生的頭還大」，而且是重量可達2公斤的大型柑橘類。
它的香氣濃郁也為人所知，光是果皮就散發出酸甜的氣味。與文旦一樣，雖然水分略少，但是果肉飽滿有彈性。
此外，耐放也是一大特色，可以保存近1個月的時間。大多時候，剛採收下來的水果很新鮮，受人歡迎，但是文旦不同，採收後放置一段時間，更加美味。而且，在等待食用的期間，把它擺放在屋內，就能夠聞到淡淡的芳香。
晚白柚是熊本縣南部八代的特產品，根據2018年度農林水產省的統計顯示，日本國內總產量有96.3％來自熊本縣，鹿兒島縣居次，第3名是大分縣。
農業技師島田彌市的軌跡
晩白柚是深受大眾喜愛的冬季水果，也是年節送禮的熱門商品。攤開歷史來看，才知道晚白柚的種植和臺灣有密不可分的關係。
談到此水果，就一定要提到島田彌市（1884－1971年）這位植物學者的存在。
島田是臺灣總督府的農業技師，在臺灣的停留期間有40年之久。他在臺灣發現的植物，包含變種在內，實際上多達38種，而且更為人所知的是，他讓椪柑在臺灣北部穩定生長，以及利用臺灣原生種的木麻黃組成海岸防風林等。可以說在臺灣農業史上是不可或缺的存在。
島田生於熊本縣八代郡，就讀於熊本縣立熊本農業學校。畢業後，他進入在該校任教的川上瀧彌（1871－1915年）的植物病理學研究室工作。川上也是在臺灣相當活躍的植物學者，曾經擔任臺灣總督府博物館初代館長一職。
1904（明治37）年3月1日，島田受雇於臺灣總督府農事試驗場，任務是水稻和甘藷的農場試作和氣象觀測。隔年開始，他成為調查臺灣重要農作物的負責人，走遍全島各地的每個角落。之後，他任職於殖產局農務課，負責一般農務及農業統計。
1919（大正8）年1月31日，島田到東南亞視察農業，這也是與「晩白柚」邂逅的契機。
他訪察了英屬馬來亞、緬甸、暹羅（泰國）、法屬印度支那（越南）等多地，卻是在船上用餐時吃到這個水果，被它的美味所吸引。之後就迅速採取行動，在視察法屬印度支那的西貢植物園之際，取得種苗並引入臺灣。
與在來種文旦的激烈競爭
一回到臺灣，島田選擇台北郊外的士林園藝試驗支所作為栽種地。
他在這裡不斷地反覆研究，這個時候臺灣總督府中央研究所的櫻井芳次郎技師扮演了重要角色。櫻井是研究熱帶果樹的專家，在臺灣的果樹種植領域，留下了不少功績。
島田帶回臺灣的苗木僅有5株。櫻井以此為基礎，研究果實的特性，並且因應與東南亞相似卻又不同的臺灣氣候，摸索適合的種植方法。
櫻井回顧道，一開始因為果型碩大，樹枝承受不住果實的重量而折斷，或者是因為樹枝上有突起的尖刺而傷到果實等等，穩定生長前的這段過程充滿了艱辛。尤其當時的臺灣，在來種文旦已經在南部扎根下來，要推廣新品種並不容易。
與在來種文旦之間的競爭成為一大問題，但是透過錯開採收期，終於獲得解決。
文旦果樹需要很長的時間才會結果實，通常是6～7年，要真正結實累累需要10年的時間。晚白柚的生長也是一樣，但是採收期和一般的文旦相比，比較晚熟。因此，好處是出貨期不會重疊，市場不受影響。
在來種文旦採收結束的12月到隔年春天為止，是晩白柚的採收期，這也是被稱為「晩生白肉柚」的由來。並且，在1926（大正15）年，櫻井技師將它命名為「晩白柚」，意思就是「晩生種的白肉文旦」。
新渡戶稻造博士的農業開發論
日治時期的農業研究非常蓬勃。新領土的臺灣所處的氣候帶與日本不同，土壤等條件也相異。想當然耳，為了追求符合臺灣地理環境的農業，從各方面著手進行研究。
具體上，舉凡鑽研耕作方法、導入新品種、改良既有品種、研究肥料、驅除害蟲等，涉及許多方面，但是其核心有兩點：提升生產穩定性和提高收益。這是源於農政學者新渡戶稻造（1862 -1933年）的理念。
新渡戶是受民政長官後藤新平之邀，針對臺灣的農業開發提出各式各樣的建議。
1901（明治34）年5月14日擔任臺灣總督府殖產課長，9月提出《糖業改良意見書》，其內容為把製糖產業定位為戰略性產業，甚至是制定政策來推動糖業發展。
這又被稱為「農工商鼎立併進論」，農業本身被納入國家的產業政策裡面，利用政府資金積極投入研究之後，進而推動農業工業化。之後，甚至是透過商業化來賺取外匯收入。
臺灣的主軸是製糖產業，但是以此為基準的模式下水果類農產品也納入其中。晚白柚也透過公費達成的研究成果活用在生產穩定化，實施集約型園藝農業。並且還考慮未來將其運出、銷往日本本土或海外各國。
以晚白柚為首的水果類產品也沿新渡戶構想的農商工鼎立促進論發展。尤其是大正時代（1912-1926年）盛行到南洋視察，此時的對象以水果為主。
島田在東南亞視察了晚白柚之外，還查了芒果、鳳梨、柳橙等，持續了半年以上之久，同個時期有不少像這樣的長期海外視察。由此可以窺見臺灣總督府寄予了相當大的期待。
成為熊本縣南部的特產品
之後，晩白柚順利獲得好評，以臺灣南部的平地為中心獎勵種植。因其樹幹強壯，耐水災和乾旱而受到關注。而且，單價高、結實數量多，所以收益率高。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。