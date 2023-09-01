專訪獨立媒體《Kamnotra》代表：洪馬內接任總理，柬埔寨新聞環境會更開放嗎？
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柬埔寨獨立媒體《Kamnotra》的媒體總監素坤替表示，雖然新總理洪馬內有西方教育的背景，但不意味他會改變原有的政治環境，而是會持續維護洪森與朋黨的政治家族利益。《Kamnotra》的前身，就是今年2月遭洪森政府下令關閉的獨立媒體《民主之聲》（VOD）。
柬埔寨媒體《民主之聲》（VOD）曾是該國碩果僅存的獨立媒體，今年2月因一則報導時任總理洪森的長子洪馬內的新聞報導，讓VOD不幸被洪森當局撤銷營業許可證。隨著洪馬內在8月22日就職成為新任柬埔寨總理，那究竟目前柬埔寨的新聞自由環境為何呢？
《關鍵評論網》採訪了柬埔寨獨立媒體《Kamnotr》的媒體總監素坤替（Chhan Sokunthea），《Kamnotr》是由民主之聲的部分原班人馬成立的新聞網。在柬埔寨語，Kamnotra的意思是「紀錄」，儘管他們仍被官方打壓，但依然堅守崗位，記錄柬埔寨正發生的一切。
從VOD到Kamnotra
2003年成立的《VOD》，一開始是在「柬埔寨人權中心」（ Cambodian Center for Human Rights）營運的，2007年後才由非政府組織「柬埔寨獨立媒體中心」（Cambodian Center for Independent Media，簡稱CCIM）所經營。以柬埔寨語和英語發表新聞的《VOD》常批評洪森（Hun Sen）政府，是該國相當有影響力的異議媒體，其柬語臉書專頁曾擁有近200萬人追蹤。
時間回到今年2月8日，《VOD》因報導了一則新聞，內容引述政府發言人派西潘（Phay Siphan）稱洪馬內（Hun Manet）簽署援助土耳其震災的協議，沒想到令洪森當局不滿，因為當時洪馬內是柬埔寨參謀總長兼軍隊副指揮官，若簽外交部的協議之事屬實的話，會被視為越俎代庖，而洪馬內也否認了這報導的真實性。
雖然事後柬埔寨獨立媒體中心致函洪森內閣，為報導可能引發的爭議道歉，也解釋稱新聞內容是引述發言人，但不被洪森所接受。最終洪森在2月12日撤銷了VOD的營業許可證。由於同年7月23日是柬埔寨全國大選，因此洪森此舉被認為是打壓異己，以能在大選中順利延續政權。
根據報導，當時洪森在個人臉書專頁上寫道：「為維護政府尊嚴，我以政府名義決定下令資訊部即日起吊銷《VOD》的執照，並應在13日上午10時前終止播送，為爭議畫下句點。」
洪森說：「我們只是關閉《VOD》的各個節目與新聞，不會去碰他們的財產。」當時洪森也表示，任何資助民主之聲的外國政府與機構，可將資金取回或轉移到其他國家，而民主之聲的記者「會在其他地方找到新工作」。
素坤替告訴《關鍵評論網》，《VOD》結束營運後，有的記者到其它國內媒體工作，有的記者到校園教書，而堅持留在新聞崗位的部分原班人馬，則在CCIM的支持下，在今年6月上線了《Kamnotra》新聞網，也依然延續《VOD》的路線，以柬文和英文持續向海內外刊出新聞。
《Kamnotra》的特別之處在於，其定位是除了報導政治相關的新聞外，也整理官方所發佈的文件中的數據，讓國內外的新聞工作者、研究者更便捷地理解官方政策的背景資訊。儘管已進入了數位化的時代，但柬埔寨對於資訊開放的程度，多只是將紙本文件拍照後放上網，並沒有進一步數位化，降低了受眾獲取資訊的便利性。
CCIM媒體主任Ith Sotheouth告訴《全球倡議之聲》，在柬埔寨新聞匱乏的環境下，《Kamnotra》的的存在是必要的平台，因為柬埔寨官方在資訊開放（包括數據可用性）方面缺乏透明度，政府少數公開的決定是發佈在臉書專頁上，但卻是不易讀取的圖像檔，而非易於擷取內容的文字檔；此外，法庭文件難以獲得，以及有關地區或邊緣群體的訊息也相當模糊，往往許多關鍵訊息需要更多調查或實地考察才能獲得。
Ith Sotheouth認為，在柬埔寨不穩定的媒體環境中，虛假敘述和宣傳往往被視為事實和新聞，因此如何讓人民獲得準確的訊息至關重要，所以CCIM的目標就是要為人民提供做出明智決策所需的訊息。
《Kamnotra》的成員的任務，主要是編譯與整理官方發布的文件，讓人民更容易獲取資訊，官方文件來源方面，主要是皇家公報、部長會議後所發布的政府決定文件。同時，《Kamnotra》的也是公民記者刊登文章的平台，讓讀者知道社區所發生的事情，尤其土地爭議的問題。由於土地衝突是民眾所關注的問題，因此《Kamnotra》的網站中，也基於所收集到的數據庫資料，提供互動地圖功能，讓讀者理解該國土地衝突的嚴重性。根據統計，2019至2023年間，柬埔寨公民捲入了至少120起土地衝突，其中的原因主要是官員將土地轉讓給財團、相關個人或政府官員及其家人所引起的。
不幸的是，由於《Kamnotra》的始終對洪森持批判立場，以及臨近全國大選等因素，《Kamnotra》的上線僅一個月，柬埔寨電信監管部門就在7月12日發布命令，要求該國網路服務供應商封鎖《柬埔寨日報》（Cambodia Daily）、《自由亞洲電台》（RFA）和《Kamnotra》等異議媒體（包括X和YouTube帳號也被封鎖），理由是涉嫌「散佈混亂並損害政府榮譽和威望的訊息」。
根據「無國界記者組織」今年5月發布的世界新聞自由指數，在180個國家當中，柬埔寨從2022年的142名，2023年下跌至147名。目前多數柬埔寨新聞機構已被官方控制，無國界記者組織指出，當地主流媒體是親政府的《柬埔寨之光》（Rasmei Kampuchea Daily），而另一家重要報社《金邊郵報》，自從2018年大選前被親洪森的財團收購後，已失去了此前較為獨立的立場。無國界記者組織指出，2018年後至少有30家獨立的廣播電台遭關閉，其中包括VOD，這些電台在傳播獨立訊息方面發揮重要作用，特別是在偏遠的農村地區。
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