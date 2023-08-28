專制體系的貪婪與獨裁體制的恐懼，導致了中國房地產暴雷和金融危機
我們想讓你知道的是
製造業被地方政府的貪婪打壓，互聯網和房地產行業被中共的恐懼摧毀，中國人在「疫情清零」期間失去了對政府的信任，外國投資者在台海衝突威脅後退縮。這直接導致了全部「金融槓桿」的破滅，隨後是災難性的房地產企業崩潰和金融危機。
文：高思達（在上海打工的台灣人，現已返國）
先前一文講述了中國政府為了留住中國人創造的大部分財富，藉助東亞買房買地的傳統文化，讓中國人大部分財富流入房地產，且地方政府、地產商、施工供貨商人、金融機構乃至購房者在這期間「高槓桿」帶來極高風險。但這些在中國經濟高速發展中沒有帶來任何問題，房地產及相關企業規模超過創造實際價值的出口相關製造業，也帶來了中國建築產業的奇蹟。
然而中國房地產企業在今年突然頻頻暴雷，許家印、王健林等中國首富因其高額負債被戲稱為「首負」，甚至中國面臨金融危機。以下我將分析中國房地產崩盤背後的原因。
一切的根源是專制體系的貪婪，與獨裁體制的恐懼
中國政府中各階層公務員，雖然通過經濟發展積累了超過包括美國政府在內的巨大財富，但因其不受制約的權力帶來的欲望，並不會得到滿足。同時正常國家的稅收系統不能滿足其欲望，因此不斷賣地成為了地方政府和國有銀行不斷推動的斂財手段，進而引發了房地產的無序增長，同時破壞了其他產業的根基。
而作為獨裁者的習及少數「高幹子弟」則恐懼擁有財富資本家和擁有知識的中產階級推翻其統治，因此打壓了國民經濟。以上兩者最終讓民衆失去了參與投資和工作的意願，施行「不婚不育，不買房，躺平」的新時代非暴力不合作運動。
中國地方政府斂財本能，導致房地產無序發展
房地產的核心資產是土地，發展中國家土地依照其蛋黃、蛋白、蛋殼等距離都市核心區距離，價值差異巨大。而控制土地開發的地方政府為了維持最大收益，往往保留部分蛋黃區土地，而超過城市發展速度先開發蛋白區土地。在城市發展十幾年後，逐次高價賣出蛋黃區土地，取得最大收益。
這造成了有一定污染的城市週邊工業用地被過早徵用開發，縮短了工廠設立時投資者預估的使用時間。因此給企業帶來了經濟損失和更嚴重的生產干擾，使得訂單流失，一些企業外移他國。
其中最明顯的例子是廣州在2008「騰籠換鳥」項目中，位於廣東深圳等珠三角地區的製造業被迫搬遷到週邊山區。廣東省政府以提高經濟水準等名義，驅逐了在改革開放後創造了中國最主要外匯收入的勞動密集型製造業。其中部分中日韓台企業搬遷到越南等地，中國境內的工作機會減少。
同時地方政府為了房地產開發和相關政績，在都市蛋白區和更為偏遠的鄉鎮進行了大量的基礎設施建設。賣地財富被浪費在無人使用的機場、鐵路和高速公路中，這些並不能帶來相應的經濟價值。期間地方政府以土地價值抵押或帶來的信用向民間和銀行發行了大量債券，這些是今日面臨暴雷的「地方債」。而因有土地抵押，房地產企業和地方政府更容易向銀行和民間借貸，擠佔了房地產以外的企業申請貸款的機會。
這在當時並未導致中國經濟崩潰，反而產生了經濟高速增長。主要原因是互聯網企業阿里騰訊等大廠，通過消費信貸模式創新，以及相關教育、娛樂產業創造了符合中國國情的服務業，帶來了更好的工作機會和更高的收入。這在當時也解決了中國政府最為擔心的大學生失業問題。同時相關從業者的高收入也帶來了房地產企業的高速發展，中國房價在2015－2017年達到最高。
房地產和填補製造業空白的互聯網企業，被習近平的恐懼所摧毀
房地產和互聯網企業不同於傳統製造業，因其有優良抵押物「土地」或網購帶來的現金流，發展比難以得到銀行貸款的製造業迅速。在擁有巨量資金後，馬雲質疑了中國銀行業的僵化。中產階級也開始在網路上討論其應有的公民權力。這引發了共黨高層的恐懼，最終遭受了嚴重的打壓。
在習近平執政的第二個五年，政府成功的破壞了中國民間經濟：
- 中國政府先後提出了「房住不炒」等限制購買措施，銀行業「三條紅線」減少房地產企業貸款比例。
- 禁止教育培訓產業摧毀了新東方英語培訓等機構，造成可能有1000萬從事教育的年輕人失業。
- 阻止滴滴打車（中國的uber）和螞蟻金融（馬雲淘寶集團最有經濟價值的金融部分）在美國上市。
- 以查稅的名義打擊了范冰冰、鄭爽為代表的影視娛樂產業。
- 通過查稅打擊了李佳琦等直播帶貨產業。
三年疫情清零政策破壞了中國經濟，更消滅民衆和跨國企業對中國政府僅存的信任
在疫情爆發之前，中國政府雖然成功打壓房地產和互聯網經濟。但其他經濟領域特別是到了避險熱錢的製造業或新型科研產業，對中國政府的觀感尚佳。但隨後的疫情清零政策和無準備的全面開放，期間造成的財產損失和死亡徹底破壞了中國人對政府的信任。
其中上海封城最為嚴重。中國政府不顧及其經濟核心城市的地位，限制絕大部分非特權階級民衆的出入自由。這種封鎖讓大部分工廠停工，少數「受保護」企業例如鴻海的富士康工廠，因其員工返鄉等權力並未得到保障也發生了工運導致停工。這些造成了中國供貨商失信，外國相關公司轉移了大量的中國製造業訂單。
封城期間低效的食物配給能力，入戶消毒的破壞以及對家養寵物的屠殺等，嚴重摧毀了上海市民對政府的信任。隨後新疆烏魯木齊因大火時「疫情封門」導致居民死亡，最終引爆了民衆特別是年輕人的不滿，全國大城市發生白紙革命，中共不得不突然解除封城。
然而缺少醫療準備甚至基本的退燒藥的開放，導致了疫情在全國同時傳播。大量老人死於2022年12月至2023年2月期間，甚至發生了火葬場需要排隊幾天的慘況。而封城期間病毒核酸檢測消耗了大部分醫療保險資金。最終中國政府減少醫療保險給付，引發了武漢白髮族抗議。這些摧毀了中共最大基本盤，即退休老人的信心。
破壞香港自由法治，親俄不反侵略，準備入侵台灣，引發了產業鏈轉移
這些行動主要目的是排除外國自由、民主、自治、自決思想。由中共高層對國內大部分市場經濟得利者可能爆發顏色革命的恐懼所致。其結果是除了中國政府在境內的破壞措施，中國在外交領域的「成功」同時摧毀了中國出口製造業幾十年的全球壟斷地位。
- 中國政府在新疆種族文化滅絕的行動，不符合全球對種族歧視轉型正義的政治正確，導致出口相關產品（新疆棉）遭到抵制。
- 香港政府打壓立法會本土及民主派議員，同時打壓《蘋果日報》、《立場新聞》等媒體，造成了香港中產外逃。同時香港的法治遭到國際社會質疑，破壞了香港的金融中心功能。同時歐美意識到與中國做生意存在自身民主自由被破壞的風險。
- 俄國入侵烏克蘭期間，中國政府「保持中立」激怒了歐洲，原本在中美之間搖擺的歐盟加入了美國限制中國的行動。
- 中國政府入侵台灣的宣傳，引發美國會制裁乃至出兵干預的表態，二者引發了全球跨國資本的恐懼，結果是全球化以來最大規模的產業鏈轉移。
最終，製造業被地方政府的貪婪打壓，互聯網和房地產行業被中共的恐懼摧毀，中國人在「疫情清零」期間失去了對政府的信任，外國投資者在台海衝突威脅後退縮。這些最終引爆了中國的經濟危機。而中國人對此的應對是不買房，這直接導致了全部「金融槓桿」的破滅，隨後是災難性的房地產企業崩潰和金融危機。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。