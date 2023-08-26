《山道猴子的一生》與神曲〈羅剎海市〉引爆熱潮，因為都是「現在進行式」

文：李商（退休人員）

文化的魅力可以超越時空，可以和現代的科技結合另創出嶄新的生命也可說產出新商品，跨越時間地點思想的三度空間，你不能不驚嘆人類的智慧，雖然現代科技利用AI可以帶來豐富的知識，但要創造出有文化內涵的歌曲戲劇電影等等各種商品還是需要靠蘊藏在人類的這顆大腦。

台灣最近一部爆紅YouTube影片《山道猴子的一生》，點閱破百萬。這故事講一個超商夜班青年，改車玩重機，在山路與人競速、最後死於車禍的一生。

國立台灣師範大學國文學系教授祁立峰在臉書上說：「我同溫層有人喜歡有人不喜歡。喜歡的推說神作，不喜歡的則稱從畫風到配音到劇情無一可取處。該影片的優點在於其細節，改車、追焦、IG、超商值大夜、拜金女友、無良車商、超商店長。每段對話每個角色，只能發生在當下的鬼島台灣。」

在這樣的本土性裡，我們人人都成了猴子，在自己的山道裡沒有明天似地驅馳。這也就是片尾引用斯多葛學派哲學家塞內卡的那句：「我們在想像中受的苦比現實更多」。真實人生充滿沈重與苦痛，而將真實透過想像再現出來，就是所謂的「藝術創作」在希臘時代是史詩或戲劇，在現代則可以是電影，是YouTube，是短影音，而不願正視痛苦、感受痛苦的讀者，是無法旁觀並體貼他人之痛苦的。

《山道猴子的一生》，與神曲〈羅剎海市〉

《山道猴子的一生》之所以有那麼多人點閱，正說明一件事：那是台灣正在發生的進行式。

和只是山道猴子，台灣還有更多的低薪世代的悲歌，像那位一個月薪只有三萬七的超商大夜班店員，因錯誤的價值觀，迷戀重機，迷戀虛幻的網路按讚數，不惜透支借貸，終至萬劫不復、青春殞落的悲劇人生。

根據主計總處統計，台灣勞工今年6月平均經常性薪資是4.8萬元，若加計獎金及加班費等則為5.7萬元。對這些數字，民眾均嗤之以鼻，認為距離真實社會太遙遠。以太陽花學運為民進黨執政立下汗馬功勞的林飛帆無論是領9萬或11萬元，都是同齡年輕人的二倍以上，是山道猴子的三倍。其中差距，就正是台灣的新世代階級和相對剝奪感。

在和海峽的另一端，中國歌手刀郎的新歌〈羅剎海市〉，引爆了沉寂了三百多年蒲松齡的《聊齋志異》，更多人重讀這部奇書。據聞在山東淄博，蒲松齡的故鄉也因此再次走入人們的視線。蒲松齡紀念館原本因為修繕計畫而暫時閉館，但由於〈羅剎海市〉太火爆只好提前開放而踩平了門檻。

借古諷今、隱喻象徵的主旋律穿透了大多數人心，作家陶宗令說：「〈羅剎海市〉之所以火爆到了如此無以復加的地步，三分歸功於刀郎的才華，七分歸功於當今社稷的醜陋，可謂榫卯結合，相得益彰！」

由於現在只能報喜不報憂，到處都是鶯歌燕舞的海市蜃樓，隱藏在繁華表像後面的是非顛倒、不平不公、以醜為美、以惡為榮、貧富不均、崇尚武力等亂象長期得不到治理，多數社會成員處於一種壓抑、懊喪、悲憤、苦難狀態。這下橫空中突然響起了字字珠璣、句句經典的〈羅剎海市〉，能不「叫我怎能不歌唱」嗎？！

世上苦人多，弱勢者都從〈羅剎海市〉的歌聲中看到了自己的影子，便紛紛對號入座，通過吟唱或聆聽來參與申訴或詛咒。

據聞刀郎的新歌〈羅剎海市〉正式發行後才11天，全球網路播放量就達到了80億次。這說明文化無國界，文化的魅力可以超越時空，可以和現代的科技結合另創出嶄新的生命，只要作品能感動人心無遠弗屆。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航