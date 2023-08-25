2023海悅第五屆千萬購屋金圓夢計畫協助青年住新房、開新車　首購夢一一實現

一連五年助首購成家 千萬大禮週週抽

2022百萬圓夢計畫-恆鵬陽光四季已購客柯先生

看遍多案卻越看越迷惘，直到抽中100萬購屋金，才狠下心購入新房『恆鵬陽光四季』不但能減輕自備壓力，又能離工作地點更近。

2022百萬圓夢計畫-大同莊園3已購客方氏夫妻

原本因買車而停住的購屋計畫！因海悅100萬圓夢購屋金的加持，就像走在雲霄上的快樂，方氏夫妻二話不說購入『大同莊園3』。

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買了新車位 沒有換上一台舒服好開的車 怎麼可以？

錢都拿去買房買車位了，怎麼能有買新車或換車的理由！為了減少一些罪惡感，至少2023年到海悅銷售個案買房，就有機會把新車開回家。為了保護地球，海悅更不惜大手筆，將禮品升格為油電混合休旅車『Lexus UX250h 豪華版』乙台，介紹親友購屋且成交，中獎機率更高。

玩真的！海悅購屋抽Lexus是真的！

買房無數次的李大姐，第一次遇到買房抽車的活動，想都沒想過自己會幸運獲獎。

年紀到了、存款夠了、想結婚了、想換房了，為什麼就是遲遲不肯出手買房呢？不可能是被打房政策嚇到吧？還是被投資客嚇大了？還是...最根本的原因，存款遠遠跟不上房價呢？種種的過度擔心，遠遠比不上自己親自去看房。

購入第一間房時，能遇到好的業務是一種幸運。從頭到尾，為您介紹分析建案，買不買是其次，重要的是讓客戶了解，考慮後再購買也不遲。更重要的是，都讓你撥空來賞屋了，再怎麼說也不能讓你吃虧！

雖然不是人人都有機會抽得購屋金和車子，但海悅很是貼心的加碼週週抽多樣窩心好禮，無論是Ubereats的美食金或是HiOO室內擴香，就是要讓客戶心暖暖的。

Photo Credit : 海悅代銷

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本文章內容由「海悅代銷」提供。