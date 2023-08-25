112年度住宅補貼申請只到8/31下午5點 請把握時間線上申請！

近期有購屋或準備購屋需求的民眾，「自購住宅貸款利息補貼」申請資格為近2年內購買住宅且辦理貸款者，需檢附建物所有權狀及貸款餘額證明。未購屋者雖不用先檢附前開資料，但於完成購屋辦理一般貸款後，請將上述資料補寄給地方政府，經確認符合規定後，才可轉換為優惠利率。最高優惠貸款額度依縣市而異：臺北市為250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元，優惠利率為第一類(弱勢戶)郵儲利率減0.533%，第二類(一般戶) 郵儲利率加0.042%，補貼期間最長20年。針對自購住宅貸款利息補貼比照行政院核定財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」再優惠1碼，優惠期間自112年8月1日至115年7月31日，本貸款也可搭配財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」喔！

若有整修家中房屋的需求，可以參考「修繕住宅貸款利息補貼」，申請對象為僅持有1間且屋齡超過10年之住宅，請記得檢附該住宅的建物所有權狀提出申請，待取得修繕住宅貸款利息補貼核定資格後，可以向承貸金融機構辦理優惠貸款。最高優惠貸款額度80萬元，優惠利率第一類(弱勢戶)郵儲利率減0.533%，第二類(一般戶) 郵儲利率加0.042%，補貼期間最長15年。

另外，欲申請住宅補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件，歡迎有意願申請的民眾可先透過112年度住宅補貼專區(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx)頁面中「您適合哪種住宅補貼呢?」填選條件，自行檢視是否符合補貼申請資格。

今年可以透過「線上」或「郵寄」兩種申請方式，鼓勵民眾多使用線上申請（https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/）。因住宅補貼訂有計畫戶數，符合資格條件者須按評點分數排序，排序完成後才會依序補貼，補貼先後與申請遞件順序無關。對於弱勢家庭及特殊經濟需求之申請者，會額外評點加分。具經濟或社會弱勢身分者可享有較低之優惠利率，只要檢附相關證明文件，經審核通過，即可享有優惠利率。

若想要了解更多申請資格與相關規定，可至營建署網站首頁右側「住宅補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx)查詢，或撥打諮詢專線02-7729-8003，服務時間為週一至週五上午8點至下午6點。

以上廣告由內政部及內政部營建署提供