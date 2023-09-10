《我當AV女優的那些年》：對男人而言，到現在女人還只是「洞」與「袋」

採訪．撰文：Akemin｜攝影：福本邦洋

特別對談：峰奈由果╳田嶋陽子

對男人而言，到現在女人還只是「洞」與「袋」——

女人該如何活出自己的人生？

田嶋陽子 英國文學、女性主義學者。曾任法政大學教授與參議院議員。以日本具有代表性的女性主義者身分持續積極發聲。描述女性歧視結構的《以愛為名的支配》二○一九年復刊，引發話題。 峰奈由果 漫畫家。冷靜而準確分析女性戀愛．性愛價值觀，引起讀者共鳴。《我當AV女優的那些年》、《三十前後輕熟女》、《三十前後輕熟女 無修正》（共七集）暢銷系列，累積銷售七十萬本。

描繪二○○○年代AV業界實況與自身演出AV經驗的峰奈由果半自傳作品《我當AV女優的那些年》。在女性主義越來越受到關注的現在，女性主義學者田嶋陽子注意到了這部作品。她是如何閱讀這部以AV為主題的作品，又是如何看待書中女性活出的自由與不自由呢？來聽聽她與作者峰奈由果的對談。

田嶋：妳看，為了這次的對談，我一邊讀妳的作品，一邊做了這麼多筆記（出示手中的筆記本）。還有啊，跟《我當AV女優的那些年》打樣稿一起送來的資料中，也有峰小姐接受採訪時提到《八二年生的金智英》的內容，那段話真是太出色了。尤其是那句「『憤怒』是崇高的情感」，說得太好了。

峰：哇～謝謝您！

田嶋：我還有在上電視的時候，是個會被說「女人不能在人前生氣」的時代。當時，連那位鼎鼎大名的蓮舫（日本參議院議員，為台日混血，早年曾從事演藝工作）都還在電視上露屁股跳舞呢（笑）。那個時代啊，要是在電視上生氣，甚至會被是人就不該做那種事。

峰：田嶋女士出現在電視上的時候，我還是小學生，但仍受到您很大的影響。隨著年紀增長才慢慢發現，「啊、原來這就是當時田嶋女士那番話的意思」或「原來這就是女性主義」，感覺就像點與點連成了線。

田嶋：很高興聽到妳這麼說。至於當時在大學當教授的我，為什麼會選擇上電視，是因為聽了我很尊敬的女性主義者駒尺喜美女士的話，她說「電視就是擴音器，就算再辛苦也要上電視」。百分之一的收視率代表有一百萬人觀賞，換言之，比起寫一本書，上電視能向更多人傳達我們的理念。

峰：當時田嶋女士您上的節目收視率應該有百分之二十吧。

田嶋：對啊，也曾有過這麼高的收視率。雖然節目中不乏令人火大的老男人，有時也無法順利表達自己的意見。要是那時能有人對我說「憤怒是崇高的情感」，心情上一定會輕鬆許多。讀妳那篇專訪時，我心裡這麼想。

直到現在，在日本社會中

女人對男人而言還是「洞」與「袋」

田嶋：那麼，聊回這次的《我當AV女優的那些年》吧。老實說，對於AV女優，還是有些我的想像力無法到達的地方。小時候，我家附近有個叫陽子的「潘潘」（二戰後的混亂時期，主要以美軍為對象的妓女。英文稱pom-pom或pom-pom girl），她常陪我玩，但我不知道她是做什麼工作的。AV這東西我很久以前看過，只是以前的AV內容都很過分，看了讓人不太舒服。

峰：其實我也不太喜歡看AV。

田嶋：AV中的女人往往受到糟蹋，看著心情都覺得好淒涼。我說這種話聽起來可能很沒品也不中聽，但是老實說，直到現在，日本社會裡的男人依然不是把女人當「洞」就是當「袋」。

峰：「洞與袋」嗎？

田嶋：下半身的對象是「洞」，為自己生小孩的女人是「袋」（子宮）。江戶時代的後宮「大奧」，至少有三十多個女人環繞在將軍大人身邊不是嗎？為什麼會這樣呢？為了替男人生下繼承的子嗣啊，那些女人都是「袋」。相較之下，吉原遊郭（中文又為「遊廓」，俗稱花街，也就是江戶時代由官方認可的風俗區）裡的花魁雖然打扮光鮮亮麗，受男人追捧，在這種地方工作的女人頂多十年就沒命了。她們對男人而言只是「洞」。在奉行家父長制、父權制，只把男人當人看的社會，女人不是專門用來取悅男人，就是專門用來生下從男人姓氏的子孫，不是「洞」就是「袋」，沒被當人看。

峰：江戶時代是個女人不這樣就活不下去的時代。

田嶋：戰後的日本也一樣啊。女人被當成家庭主婦，無酬付出各種勞力，日本經濟因此才得以成長，一躍而成世界大國。可是，不妨算算請家事人員做同樣的事要花多少錢。根據以前政府經濟企劃廳的算法，一個月的家事費用是二十五萬日圓，長者照護是二十一萬，若是另外請人來做家事和照顧長輩，每個月必須支出四十五到六十萬左右日圓。這些全部丟給家庭主婦就不用花錢了。然後男人還說無法和自己擔任家庭主婦的妻子做愛。只有想要小孩，為了傳宗接代時才會跟妻子上床。

Photo Credit: 大辣出版 峰奈由果：小時候以為，等到我長大時，世界上已經開發出「子宮機器人」了。

峰：他們享受的不是與「袋」，而是與「洞」的性行為呢。

田嶋：「袋」也好，「洞」也好，對男人來說都是不可或缺的東西。可是，他們只會重視為自己生下繼承人的女人。結果造成日本社會輕蔑只能當男人下半身對象，無法成為母親的女人。還有，在家父長制社會中另一件重視的事，就是女人為男人生小孩前「必須是處女」。男人之所以有這種想法，是因為他們認為「血統很重要」，不能生出來路不明的小孩。結婚之後，又要求女人貞潔賢淑。這些都出於他們「必須確認女人生下的是自己親生小孩」的觀念。在處女之身及貞操的枷鎖束縛下，女人活得一點也不自由。

峰：我有朋友是家庭主婦，她很討厭和丈夫做愛，說自己每次都心不甘情不願地「上班」。而且他先生還總是擅自射精在她體內，害她只好偷偷吃避孕藥。可是丈夫一個月只給她兩萬日圓的伙食費。我每次都在想，跟這樣的人做愛，還不如去色情行業工作，至少有錢賺……

田嶋：像她這樣的家庭主婦很多呢。但是喔，男人對玩玩的對象，就無所謂是否處女或貞潔賢淑了。反而希望對方在性愛上的態度越開放越好，這樣玩起來更有樂趣。父權社會裡的男人自私要求女人必須是「處女」、「貞女」，將身為「袋」的女人放入家父長制度中加以重視，卻輕視被他們當作「洞」的玩樂對象，這是非常不合理的事。不過，近年來家庭主婦裡也有很多人外遇，社會整體氛圍已經不同了就是。