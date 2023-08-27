【東南亞週報】星政府建築和大使館收到炸彈威脅｜賽塔當選泰國總理｜越副總理黎文成病逝
我們想讓你知道的是
新加坡8月23日上午共18處收到炸彈威脅，據警方表示，其中包括政府建築、大使館，以及其他重要場所。警方與各處安保人員已進行安全檢查，並未發現任何會造成安全疑慮的物品。 新加坡永續發展與環境部所在的環境大樓為18處收到炸彈威脅的地點之一，該大樓在23日一早遭到封鎖。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第237期，為讀者挑選2023年8月19日至8月25日期間，有關泰國、印尼、新加坡、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜賽塔當選泰國總理 結束政治僵局
泰國國會於8月22日投票選出房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）擔任該國的新任總理，結束了三個月的政治僵局。60歲的Srettha是為泰黨（Pheu Thai Party）唯一提名的候選人，獲得了泰國兩院747票中的482票。與此同時，具有爭議的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）在超過15年的自我流放後，於塞塔順利當選新任總理的同一天返回該國。
作為政治新手的賽塔，於2022年才加入為泰黨，但在今年5月全國大選前就被提名為該黨三名總理候選人之一。本屆選舉由前進黨（Move Forward Party）贏得最多席次，該黨提出較為激進的改革方向。然而，該黨後來組建政府的努力被泰國政治精英阻止。
為泰黨在本屆選舉中成為第二大黨，在議會阻止前進黨皮塔（Pita Limjaroenrat）成為總理之後，便領導籌組了新的聯盟。為了確保所需的票數，為泰黨與其以前的政治對手達成了協議，背棄其選前做出的承諾，即不會與親軍黨派合作。為泰黨還在競選時，宣傳要將軍事排除於政治之外，但在新的聯盟中，獲得軍方支持的泰國公民力量黨（Palang Pracharath）和團結建國黨（United Thai Nation）將獲得部長職位。 這兩個黨都與政變領袖、即將卸任的總理帕拉育（Prayut Chan-o-Cha）有關聯，並與將近十年前推翻了為泰黨民主當選政府的軍事政權有聯繫，當時該政府由戴克辛的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）領導。
印尼｜印雅加達空污嚴重 公務員實施居家上班
印尼首都雅加達因旱季加劇空氣污染情況，當地政府為改善空氣品質，在本週下令雅加達地區公務員實施居家辦公。
雅加達都會區長年以來位居全球10大空氣汙染嚴重城市，近幾個月又因乾旱緣故，加劇空氣汙染情況。印尼時值東協主席國，擬於9月2至7日在雅加達舉辦第43屆東協高峰會議。為在峰會前改善雅加達的空氣品質，總統佐科威在8月14日緊急召開內閣會議商議對策，並宣布21日起，除了醫護、救援、消防之外，雅加達地區50%公務員實施居家辦公，預計到10月21日止，實施比例會逐漸提高到75%。此外，鄰近峰會舉行地點的學校，也會自9月起實施居家上課。
當局表示，大雅加達輕軌（LRT）預計在今年8月啟用，屆時希望民眾多搭乘大眾交通工具，減少私人交通工具帶來的擁塞以及空氣汙染；然原定8月18日營運的輕軌目前擬延至8月底。環境森林部也成立特別小組，強化監測空氣汙染源以及執法。 有鑑於雅加達的交通壅塞、空氣汙染、地層下陷等問題，印尼政府在2019年4月拍板將首都遷移東加里曼丹省，2024年遷至新首都努山達拉（Nusantara）。
新加坡｜星政府建築和大使館等18處收到炸彈威脅
新加坡8月23日上午共18處收到炸彈威脅，據警方表示，其中包括政府建築、大使館，以及其他重要場所。警方與各處安保人員已進行安全檢查，並未發現任何會造成安全疑慮的物品。
新加坡永續發展與環境部所在的環境大樓為18處收到炸彈威脅的地點之一，該大樓在23日一早遭到封鎖。新加坡永續發展與環境部隨後也證實接獲有關環境大樓的炸彈威脅，但經過警方和安保人員的初步檢查後，並未發現任何可能構成安全問題的情況，目前該部也已加強安全防範。
新加坡相當重視類似安全威脅事件，警方正在調查這起散播不實消息者，若罪刑成立，該員將面臨長達7年的刑期或最高新幣5萬元（約新台幣117萬元）的罰款，或兩者兼施。警方在聲明中也表示，韓國近來也收到一起疑似來自同一人發出的電郵炸彈威脅，但事實證明是一場惡作劇。
緬甸｜當地詐騙猖獗 緬引渡7名涉嫌線上詐騙者至中國
根據曼谷郵報（Bangkok Post）和商業時報（The Business Times）報導，緬甸政府日前已將7名涉嫌針對中國公民從事網路詐騙的嫌犯移交給北京當局。報導指出，犯罪集團被控綁架或引誘中國和其他國家的公民到緬甸北部和東部邊境，迫使他們從事網絡詐騙工作。
詐騙集團通常以他們的國人為目標，誘拐受害者上鉤數週後，誘騙他們將錢投入虛假的投資平台等。根據緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）刊出的聲明指出，2名嫌犯於23日在仰光國際機場被移交給中國當局，其中一名男子是「電信詐騙集團的關鍵首腦」，但未提供細節。
據中國駐仰光大使館表示，另有5人於24日移交給北京。該聲明指出，「犯罪嫌疑人引誘受害者進入虛假的線上投資平台…先讓他們嘗到一點甜頭後，再誘騙他們進行大額投資」。該聲明指出，犯嫌現已被帶到中國。
中國、泰國、緬甸和寮國警方日前啟動合作打擊電信詐騙集團的聯合行動，希望能扭轉緬甸嚴重人口販運、綁架及拘禁等犯罪情況。
（傳為詐騙集團駐紮處之一的緬甸米瓦迪及泰國美索邊界）
越南｜越副總理黎文成病逝 享年61歲
越南現任副總理黎文成（Le Van Thanh）8月22日因病辭世，享年61歲。
根據越南共產黨的資訊，黎文成在8月22日在海防市的家中病逝，相關追思活動以及葬禮安排後續會另行公告。黎文成曾任海防市人民議會主席、越共第十二屆及第十三屆中央委員會委員，並在2021年4月起擔任副總理，任期本應至2026年。因其經濟背景，主要掌管產業、農業、建設、交通以及環境與能源等政策，並主政過數項重要國家計畫，涵蓋經濟特區、工業區、防災及氣候變遷因應策略，例如：隆城國際機場、南北高鐵等重大建設。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。