2023/08/27,
印太

【東南亞週報】星政府建築和大使館收到炸彈威脅｜賽塔當選泰國總理｜越副總理黎文成病逝

【東南亞週報】星政府建築和大使館收到炸彈威脅｜賽塔當選泰國總理｜越副總理黎文成病逝
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我們想讓你知道的是

新加坡8月23日上午共18處收到炸彈威脅，據警方表示，其中包括政府建築、大使館，以及其他重要場所。警方與各處安保人員已進行安全檢查，並未發現任何會造成安全疑慮的物品。 新加坡永續發展與環境部所在的環境大樓為18處收到炸彈威脅的地點之一，該大樓在23日一早遭到封鎖。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第237期，為讀者挑選2023年8月19日至8月25日期間，有關泰國、印尼、新加坡、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜賽塔當選泰國總理 結束政治僵局

泰國國會於8月22日投票選出房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）擔任該國的新任總理，結束了三個月的政治僵局。60歲的Srettha是為泰黨（Pheu Thai Party）唯一提名的候選人，獲得了泰國兩院747票中的482票。與此同時，具有爭議的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）在超過15年的自我流放後，於塞塔順利當選新任總理的同一天返回該國

作為政治新手的賽塔，於2022年才加入為泰黨，但在今年5月全國大選前就被提名為該黨三名總理候選人之一。本屆選舉由前進黨（Move Forward Party）贏得最多席次，該黨提出較為激進的改革方向。然而，該黨後來組建政府的努力被泰國政治精英阻止。

為泰黨在本屆選舉中成為第二大黨，在議會阻止前進黨皮塔（Pita Limjaroenrat）成為總理之後，便領導籌組了新的聯盟。為了確保所需的票數，為泰黨與其以前的政治對手達成了協議，背棄其選前做出的承諾，即不會與親軍黨派合作。為泰黨還在競選時，宣傳要將軍事排除於政治之外，但在新的聯盟中，獲得軍方支持的泰國公民力量黨（Palang Pracharath）和團結建國黨（United Thai Nation）將獲得部長職位。 這兩個黨都與政變領袖、即將卸任的總理帕拉育（Prayut Chan-o-Cha）有關聯，並與將近十年前推翻了為泰黨民主當選政府的軍事政權有聯繫，當時該政府由戴克辛的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）領導。

印尼｜印雅加達空污嚴重 公務員實施居家上班

印尼首都雅加達因旱季加劇空氣污染情況，當地政府為改善空氣品質，在本週下令雅加達地區公務員實施居家辦公

雅加達都會區長年以來位居全球10大空氣汙染嚴重城市，近幾個月又因乾旱緣故，加劇空氣汙染情況。印尼時值東協主席國，擬於9月2至7日在雅加達舉辦第43屆東協高峰會議。為在峰會前改善雅加達的空氣品質，總統佐科威在8月14日緊急召開內閣會議商議對策，並宣布21日起，除了醫護、救援、消防之外，雅加達地區50%公務員實施居家辦公，預計到10月21日止，實施比例會逐漸提高到75%。此外，鄰近峰會舉行地點的學校，也會自9月起實施居家上課。

當局表示，大雅加達輕軌（LRT）預計在今年8月啟用，屆時希望民眾多搭乘大眾交通工具，減少私人交通工具帶來的擁塞以及空氣汙染；然原定8月18日營運的輕軌目前擬延至8月底。環境森林部也成立特別小組，強化監測空氣汙染源以及執法。 有鑑於雅加達的交通壅塞、空氣汙染、地層下陷等問題，印尼政府在2019年4月拍板將首都遷移東加里曼丹省，2024年遷至新首都努山達拉（Nusantara）。

新加坡｜星政府建築和大使館等18處收到炸彈威脅

新加坡8月23日上午共18處收到炸彈威脅，據警方表示，其中包括政府建築、大使館，以及其他重要場所。警方與各處安保人員已進行安全檢查，並未發現任何會造成安全疑慮的物品。

新加坡永續發展與環境部所在的環境大樓為18處收到炸彈威脅的地點之一，該大樓在23日一早遭到封鎖。新加坡永續發展與環境部隨後也證實接獲有關環境大樓的炸彈威脅，但經過警方和安保人員的初步檢查後，並未發現任何可能構成安全問題的情況，目前該部也已加強安全防範。

新加坡相當重視類似安全威脅事件，警方正在調查這起散播不實消息者，若罪刑成立，該員將面臨長達7年的刑期或最高新幣5萬元（約新台幣117萬元）的罰款，或兩者兼施。警方在聲明中也表示，韓國近來也收到一起疑似來自同一人發出的電郵炸彈威脅，但事實證明是一場惡作劇。

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新加坡市區景象

緬甸｜當地詐騙猖獗 緬引渡7名涉嫌線上詐騙者至中國

根據曼谷郵報（Bangkok Post）和商業時報（The Business Times）報導，緬甸政府日前已將7名涉嫌針對中國公民從事網路詐騙的嫌犯移交給北京當局。報導指出，犯罪集團被控綁架或引誘中國和其他國家的公民到緬甸北部和東部邊境，迫使他們從事網絡詐騙工作。

詐騙集團通常以他們的國人為目標，誘拐受害者上鉤數週後，誘騙他們將錢投入虛假的投資平台等。根據緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）刊出的聲明指出，2名嫌犯於23日在仰光國際機場被移交給中國當局，其中一名男子是「電信詐騙集團的關鍵首腦」，但未提供細節。

據中國駐仰光大使館表示，另有5人於24日移交給北京。該聲明指出，「犯罪嫌疑人引誘受害者進入虛假的線上投資平台…先讓他們嘗到一點甜頭後，再誘騙他們進行大額投資」。該聲明指出，犯嫌現已被帶到中國。

中國、泰國、緬甸和寮國警方日前啟動合作打擊電信詐騙集團的聯合行動，希望能扭轉緬甸嚴重人口販運、綁架及拘禁等犯罪情況。

（傳為詐騙集團駐紮處之一的緬甸米瓦迪及泰國美索邊界）

越南｜越副總理黎文成病逝 享年61歲

越南現任副總理黎文成（Le Van Thanh）8月22日因病辭世，享年61歲。

根據越南共產黨的資訊，黎文成在8月22日在海防市的家中病逝，相關追思活動以及葬禮安排後續會另行公告。黎文成曾任海防市人民議會主席、越共第十二屆及第十三屆中央委員會委員，並在2021年4月起擔任副總理，任期本應至2026年。因其經濟背景，主要掌管產業、農業、建設、交通以及環境與能源等政策，並主政過數項重要國家計畫，涵蓋經濟特區、工業區、防災及氣候變遷因應策略，例如：隆城國際機場、南北高鐵等重大建設。


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