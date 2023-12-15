《桃花源記》到底在寫什麼？（下）：「聖人之言」讓中國瘋狂鬼打牆，陶淵明只好寫下鬼故事
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五四以前，中國從來沒有嘗試殺死過儒教，從來沒有嘗試搬開自己身上的五指山，沒有試過弒父。君王聖明時，都是儒學的功勞；君王暴虐時，都是君王不尊重儒學。無論如何都不存在一種可能，也就是儒學提倡的道德為綱根本就不是組織國家的好方式。
一個好人等不等於一個好官？
史書上，把國家治得一團亂的儒家士大夫還少嗎？黃仁宇在《萬歷十五年》裡說，中國的問題在於中國缺乏「數目字管理」（Mathematically Manageable）的規則。他想表達的並不是中國人數學不好，他的意思是中國並不存在一個從制度上完善管理流程和透明度的方法。所謂數目字管理，其實就是「科學化管理」。一切以數據和邏輯說話，而不以立場與政治意識形態定奪。
中國沒有三權分立，沒有問責制度，動不動就你是小人我是君子，動不動就這不符合聖人之言，那不符合祖宗成法，一群自我標榜自我感動的士大夫在朝堂上吵得不可開交，吵到1840年還在吵。後來不吵誰是君子誰是小人了，換成吵誰是資產階級誰是無產階級，誰是漢奸誰是愛國人士。只要被戴上意識形態錯誤的帽子，輕則社死、流放、削職為民；重則坐牢、杖責、殺頭。沒有人能夠還思想以思想，用科學辯證的方式對待國事家事。
父母是對的，聖人是對的，皇上是對的，偉大領袖是對的。無條件的服從，無條件的熱愛。旋嵐偃岳而常靜，江河競注而不流，野馬飄鼓而不動，日月歷天而不周。幾千年來，中國沒變過。
皇上聖明的時候三呼萬歲，皇上不聖明就只好喝酒發瘋。總為浮雲能敝日，除了顧影自憐的哀歎「煙波江上使人愁」，讀書人什麼也不會。沒有人認真想過如何限制太陽的權力，也沒有人認真想過怎麼讓「浮雲敝日」的時候國家能夠擁有妥善的糾錯機制，能夠平穩運轉，能夠選賢與能。
相比批判性思考，中國的官老爺們更習慣在文筆上下功夫：「爰諏升棟之辰，適應小春之候。先期而風和日暖，臨時則月朗星輝。臣工抃舞以揚休，民庶歡呼而趨事」（見《明神宗實錄》p.3343）。歌頌完皇上，什麼事情也沒有解決。該虧空的國庫還是虧空，該貪腐的官場還是貪腐，一如《大明王朝1566》裡一針見血的評論：「上下揮霍無度，便掠之於民；民變在即，便掠之於商。」滿口的仁義道德背後，不過都是草菅人命的技倆。
當然，這並不是儒家專屬的尷尬。要是仔細深究，先秦諸子，沒有一家不尷尬的。更推而廣之的說，世界上絕大部分的思想理論都是尷尬的。中國的問題不在於不曾出現過璀璨早熟的思想，而在於這些思想全部早夭。他們只有繼承人，而沒有叛徒。中華文明是一個不存在弒父情節的文明，先秦以後，在極權暴政面前，那些曾經出色敏捷的思辨、那些精彩的反駁與辯論，都成為了追憶。漢武帝獨尊儒術之後，一直到新中國的共產主義思想之前，一兩千年的漫長歲月裡，中國再也沒有出過截然不同的思想體系。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。