侯友宜不排斥侯習會稱「能促進兩岸更和平的都會去做」，賴清德：放棄主權的是假和平

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今天說，民進黨總統參選人賴清德稱沒有台獨路徑是騙選票，要求賴清德說清楚是贊成或反對台獨；此外，他也說，他不排斥侯習會，只要兩岸在對等、尊嚴下，樂於兩邊坐下來談。

侯友宜：能促進兩岸更穩定和平的都會去做

侯友宜今天晚間接受《中天辣晚報》專訪，談到9月的訪美行程，他表示，美國是長期堅定的盟友，大家都走在堅持民主自由的道路上，這次到美國主要跟政界、智庫、僑胞等，面對面溝通，讓美方了解他當選總統，會繼續維持美國跟中華民國的友誼，努力深化關係，在印太區域穩定和平上，盡最大心力，讓全世界原本認為台海是最危險地方的觀念，出現轉變。

被問到選上總統後，是否會有侯習會，侯友宜則說，任何能夠促進兩岸更穩定、更和平的，他都會去做，若有侯習會，都是很好的一件事，不會排斥，只要在對等、尊嚴下，樂於兩邊坐下來談，且不拘形式，有人說要吃晚餐，什麼都好，喝杯開水溝通交流，他都會做。

侯友宜也說到，賴清德以前自稱是務實台獨工作者，但這段時間又說中華民國是主權獨立的國家，但他想問賴清德，是否能夠表示不支持台獨、反對台獨；民進黨在兩岸論述上，採的是一邊一國的方式，所以中國大陸一定會有許多想法，要如何降低這些衝突與想法，讓兩岸重啟互信的對話，變得很重要。

至於如何評價賴清德說沒有台獨路徑這句話，侯友宜僅說，這就是騙選票，不然就出來說贊成或反對台獨，不然這等於是在閃問題、騙選票，初一、十五不一樣。

對於賴清德訪美後，中國大陸對台軍演等議題，侯友宜也呼籲對岸，不管是軍機繞台、越過中線或是對台軍演，對台灣人民而言，都是反感的，都只會阻礙兩岸關係發展，兩岸不需要劍拔弩張，要用對話取代對抗、交流取代交惡、善意取代敵意。

侯友宜強調，身為總統，最重要的責任就是努力守好台灣安全，讓台海能夠穩定下來，讓兩岸在平等尊嚴底下，重啟交流跟互動，降低衝突。

賴清德：有主權的和平才是真和平

民進黨總統參選人賴清德昨天表示，2024這場選舉最關鍵的就是守護主權，任何一位參選人，如果可以守護主權，拿出的對策最能守護主權，就應該支持；如果無法守護主權，甚至放棄台灣的主權，接受一中原則、九二共識，就不應該支持。

他說，和平有兩種，有主權的和平才是真和平，放棄主權的和平是假和平。

賴清德昨天下午馬不停蹄走訪台北市4個宮廟，包括萬華區的伍德宮、環河福德宮，以及景美集應廟、文山區的十五分福興宮，除了參香祈福之外，也為民進黨提名的立委參選人吳沛憶、王閔生，及與民進黨合作的立委參選人苗博雅站台助選。

賴清德表示，現在關鍵的時刻已經到了，台灣民主自由及經濟成就在面對外來威脅，過去為民主打拚，未來要為和平奮鬥，共同守護台灣的主權、民主和自由。

賴清德說，2024這場選舉最關鍵的就是守護主權，任何一位參選人，如果可以守護主權，拿出的對策最有能力守護主權，就應該要支持；如果無法守護主權，甚至放棄台灣的主權，接受一中原則、九二共識，就不應該支持。

他進一步指出，和平有兩種，有主權的和平才是真和平，放棄主權的和平是假和平，他提出的對策就是延續總統蔡英文「四個堅持」的路線，並在此基礎上提出「四大支柱」行動方案。他所提出的對策，才有辦法確保主權，守護民主、和平和繁榮。

此外，賴清德還表示，當選總統後不只是要守護台灣，促進台灣的民主、自由、繁榮發展，有一件事一定要做，就是打擊黑金、槍毒、詐騙。

賴清德說，他說得到做得到，一定拿出好的對策，結合社會力量，該修法就修法，該立法就立法，該推出政策就推出政策，該找好的人才就找好的人才，就是希望有效結合打擊黑金、槍毒及詐騙。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範