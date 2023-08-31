普亭與普里戈任——相識於90年代初「犯罪之都」聖彼得堡，一對反目成仇的老友

瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）之間的關係，始於可疑的環境，其消亡同樣也是陰暗的。這是一種共生關係，產生於國家安全部門與黑幫互相勾結的灰色地帶，下場注定不妙。

短短幾十年間，瓦格納成為俄羅斯最有影響力的組織之一。有人認為，普亭政權的存亡取決於普里戈任在烏克蘭戰爭中的成功。現在，克里姆林宮似乎想消滅所有爭奪政治影響力的競爭者。

釋囚、KGB與聖彼得堡犯罪之都

普里戈任與普亭相識於上世紀90年代初。

兩人首次相遇的實際情況無從得知，但據說他們相識時，一個是剛出獄的囚犯，另一個剛從蘇聯特務組織克格勃（KGB）在東德的任務中歸來，尋求從政之路。當時的背景是90年代俄羅斯嚴峻的政治現實。1991年蘇聯解體後，黑社會一度掌握了很大的權力。 從歷史上看，蘇聯安全部門往往會與犯罪分子合作，招募他們為各種任務提供情報和協助，而犯罪分子樂於藉此發財致富。

普里戈任和普亭都來自俄羅斯第二大城市聖彼得堡，是很多人眼中的俄羅斯文化之都，是冬宮和冬宮博物館（Hermitage art museum）的所在地。

同時，這座城市也有「俄羅斯犯罪之都」之稱，是許多強大犯罪集團和小偷的集中地。

普里戈任也不例外。上世紀70年代末，他因盜竊被判緩刑。1981年，他再度因搶劫罪被判囚13年。

據描述，這宗殘暴犯罪的情節如下：他和兩名同伙在街上襲擊一名婦女，掐住她的脖子試圖勒死她，他們搶走她的冬靴和耳環之後逃去。

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這位未來瓦格納頭目於1990年出獄，當時的社會情況與他剛入獄時截然不同，蘇聯改革派領導人戈巴契夫夫（Mikhail Gorbachev）上台，推行改革重建（Perestroika），柏林圍牆也倒塌了。

90年代中期，普里戈任在聖彼得堡開設名為「舊海關大樓」（The Old Custom House）的餐廳，當地犯罪頭目和聖彼得堡市長索布恰克（Anatoly Sobchak）都是常客，而當時40歲的普亭是索布恰克的助手。之後普里戈任平步青雲，在聖彼得堡開了一系列連鎖餐廳，當地和外國顧客都會光顧，包括政界人士。

在2002年一張舊照中，普里戈任為普亭和時任美國總統老布希上菜，據說他從那時開始有了「普亭大廚」的綽號。對於像普亭有著KGB前科和多疑心理的人來說，有一位私人廚師確保食物安全是至關重要的。

從廚師到巨魔，再到僱傭兵

Photo Credit: Getty Images / BBC News 普里戈任曾向普亭展示聖彼得堡外一家為學校供應餐食的工廠。

2000年代初，普亭入主克里姆林宮，俄羅斯安全部門慢慢奪回控制權。從2000年代中期開始，普里戈任開始執行克里姆林宮的各種任務，尤其是安全部門無法完成的任務。他建立了一個媒體帝國，在俄羅斯國內外傳播虛假信息。這台媒體機器編造的故事往往天馬行空，連國家宣傳機構都不敢傳播。隨著社交網路影響力日漸擴大，普里戈任建立了社交平台「巨魔工廠」（troll factory；網路水軍工廠）。 許多評論家認為，這個平台主要作用是在俄羅斯國內傳播一種觀念，即沒有所謂的真相，尋找真相也沒有意義。2013至2014年烏克蘭廣場起義（Maidan Revolution）和俄羅斯吞併克里米亞後，有關瓦格納私人軍事集團的報導首次浮出水面。瓦格納集團支持克里米亞和烏克蘭東部的親俄分裂分子。

當時克里姆林宮不敢全面入侵烏克蘭，而是在敘利亞展開軍事行動。

許多分析人士認為，俄羅斯介入敘利亞是為了轉移對烏東頓巴斯戰爭的注意力。就在那時，我們第一次聽說了烏特金（Dmitry Utkin），他是普里戈任的親信，後來成為瓦格納集團指揮官，以其極右立場而聞名，同時也是出了名的殘忍和無情。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 普里戈任和烏特金的肖像。

儘管普里戈任本人及其瓦格納僱傭軍對普亭的權威日益重要，但俄羅斯政府直到2022年春天，仍聲稱當局與普里戈任沒有任何關係。

俄羅斯法律明文禁止僱傭兵組織。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）多次否認知道瓦格納的軍事行動，只說克里姆林宮知悉「某個商人」可能參與其中。

與此同時，所有人都清楚，若不是俄羅斯當局最高層同意和批准，瓦格納在烏克蘭、敘利亞和一些非洲國家的軍事行動是不可能發生的。

2022年夏天，俄羅斯傳媒開始報導這位聖彼得堡商人的武裝組織在烏克蘭作戰。

幾周內，普里戈任就開始巡視俄羅斯監獄，招募囚犯參戰。到2022年秋天，克里姆林宮發言人佩斯科夫將普里戈任形容為「對所發生的一切感到痛心」並「做出巨大貢獻」的人。

2022年11月，普里戈任在聖彼得堡開設「瓦格納中心」（Wagner Centre），同時他對俄羅斯軍方和國防部的批評也變得更尖銳。隨著俄軍撤出烏克蘭南部大部分地區和東部一些地區，普里戈任對國防部的批評也到達頂峰。

兵變

這位瓦格納首領，不滿俄軍指揮部拒絕承認僱傭兵對戰爭的貢獻。他後來公開指責國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），讓瓦格納於烏東巴赫穆特鎮（Bakhmut）作戰時彈藥不足。

克里姆林宮未就兩者矛盾升級發表公開評論。

6月初，俄羅斯國防部要求所有私人軍事組織即僱傭軍，接受國家控制，並與軍方簽訂合同。普里戈任斷然拒絕有關要求。