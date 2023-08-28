企業綠電需求若渴，搶離岸風電區塊開發380億度電，CPPA信保機制紓解綠電荒
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開發商透露，半導體龍頭過去完全收購的市場價格大約是每度3元左右，但有綠電信保機制開放其他買家進場後，有望提高到每度4元以上，相當於價格提高30%以上。開發商指出，因為信評因素，各風場仍會部分售給台積電，但有擔保機制後，有望每風場50%到70%左右的綠電可賣給價格較高、受擔保的買家，也就是離岸風電區塊開發綠電，當中有3到5成釋出給目前買不到綠電的買家。
企業綠電需求若渴，搶離岸風電區塊開發380億度電
（中央社）企業綠電需求若渴，根據經濟部最新資料，2030年台灣企業所需綠電高達318億度。能源局指出，供需媒合上，離岸風電區塊開發3期9GW可供應360到380億度電，除且具價格競爭力，併網年度自2026至2031年，正是滿足RE30的主力來源。
綠電趨勢不可逆，台灣企業除響應RE100，作為國際品牌供應鏈一環，綠電需求持續攀高，經濟部8月完成最新調查，這次盤點對象除了製造業、外商、中小企業，還納入基於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）要求，而延伸綠電需求的大型商業服務業、金融業。
根據盤點結果，2030年台灣企業要滿足RE30，所需綠電高達318億度以上，較前一年增加60億度；若要2050年前滿足RE100，則在2040年前需求上看1000億度。
標準局官員表示，未來「範疇三」會是最大宗的減碳需求，也就是企業的上下游供應商、產品生命週期的排放、員工通勤及出差、物流運輸等造成的排放。舉例來說，台灣電子五哥除了是國際品牌的範疇三，單看自身用電，則是範疇二（電力間接碳排）用電最多，綠電需求壓力可想而知。
事實上，「範疇三」排放不但影響高耗能、製造業，連服務業、賣場、金融、租賃等，隨著減碳目標接近RE100，需要綠電的買家會呈等比級數成長。
能源局官員表示，未來20年比較有價格競爭力的綠電，大規模的提供者仍是離岸風電及少數光電案場，特別是區塊開發3期的固定式離岸風場，9GW可供應360到380億度電，供給量明確，且併網年度自2026至2031年，正是滿足RE30的主力來源，價格也符合台灣需要綠電廠商的需求。
反觀目前包括地熱或浮動式風電等技術，因技術尚未明確，初期仍以躉購費率方式推動，價格會比離岸風電高昂許多，地面型太陽光電則規模仍有其限制，有競爭力的大案場相當有限。
綠電信保機制上路，離岸風電開發商購售電價上看逾4元
（中央社）綠電信保機制預計9月上路，將讓半導體龍頭以外的企業也買得到綠電。經濟部官員指出，綠電買家一多，開發商就有更多企業購售電合約（CPPA）價格談判空間。業界認為，CPPA價格有望從過去每度3元左右，提高到4元以上，增加幅度逾30%。
標準檢驗局官員說明，過去因為國際信用評等限制，只有信評達標的大廠才有條件購買離岸風電，國內僅台積電和國營事業符合資格，但綠電信保機制上路後，將為國際信評不足的大型企業提供擔保。
離岸風電走入區塊開發階段，躉購費率將退場，面對開發商總部憂心風場建置成本攀高、投報率大受影響，經濟部官員強調，過去風場綠電只能賣給單一大廠，CPPA價格確實會被壓低，待綠電信保新機制上路，更多公司加入買電行列後，開發商就有更多談判空間。
開發商透露，半導體龍頭過去完全收購的市場價格大約是每度3元左右，但有綠電信保機制開放其他買家進場後，有望提高到每度4元以上，相當於價格提高30%以上。
開發商指出，因為信評因素，各風場仍會部分售給台積電，但有擔保機制後，有望每風場50%到70%左右的綠電可賣給價格較高、受擔保的買家，也就是離岸風電區塊開發綠電，當中有3到5成釋出給目前買不到綠電的買家。
根據綠電信保機制規劃，購電企業須繳保費給承做的公股銀行，由銀行提供履約擔保，銀行會再向融保中心申請融資保證，也就是「再保險」的概念，並由中國輸出入銀行負責執行，最高保證額度80億元，保證成數最高8成，期限最長為20年。
萬一企業中途無法繼續履行CPPA，將啟動代償，賠付上限最長1.5年，並搭配台電收購剩餘綠電機制，等於由輸出入銀行、承作銀行、台電三者，分攤開發商的電費收入。
CPPA信保機制紓解綠電荒，團購企業擬給予費率優惠
（中央社）CPPA綠電信保機制適用門檻為年發電量5億度大型企業，經濟部官員指出，希望藉此進行綠電資源最佳分配，同時鼓勵綠電團購，只要一階供應商（Tier 1）廠商，帶著供應鏈其他廠商一起購電，擬給予保費費率優惠。
CPPA綠電信保機制預計9月上路，根據規劃，購電企業須繳保費給承做的公股銀行，由銀行提供履約擔保，銀行會再向融保中心申請融資保證，也就是「再保險」的概念，並由中國輸出入銀行負責執行，最高保證額度80億元，保證成數最高8成，期限最長為20年。
萬一企業中途無法繼續履行CPPA，將啟動融保基金的代償機制，賠付上限最長1.5年，並搭配台電收購剩餘綠電機制。
舉例來說，購電企業以每度電4元向開發商購買離岸風電，空窗期的綠電可依據與台電簽訂的購售電開口合約，先由台電每度收購2元，剩餘2元則由融保中心和銀行以8比2比例承擔。
標準檢驗局官員指出，台灣企業因為國際信用評等限制，加上前一階段有躉購費率支持，因此過去大型風場電力往往全數銷給台電、台積電，但綠電信保上路後，將為國際信評不足的大型企業提供擔保，代表這些過去無法進入綠電購買市場的買家可大批進場。
此外，依規定，申請企業須符合中華信評長期或短期信評達一定等級以上，或者同一集團企業過去5年平均每年用電量逾5億度，囊括所有台灣需要綠電的重要大型企業。
官員表示，希望藉由設定5億度用電門檻，將用電大企業導引到離岸風電，光電則賣給中小企業，進行資源最佳分配；同時鼓勵綠電團購，只要Tier 1廠商，帶著Tier 2、Tier 3廠商一起購電，擬給予保費費率優惠。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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