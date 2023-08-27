日劇《VIVANT》阿部寬飾演的「外事警察」，在現實中也是日本反恐行動的主力

日劇《VIVANT》在七月播出之後，收視率跟討論熱度不斷上揚，除了影星堺雅人飾演的主人公日本自衛隊別班成員之外，另一位影星阿部寬所飾演的日本警視廳公安部外事第四課探員，在劇中兩人對手戲以及不斷出現的反轉劇情，成為日本、台灣觀眾熱議的焦點。

阿部寬的演出，是繼2009年NHK改編小說家麻生幾作品的電視劇《外事警察》以來，再一次引起公眾對外事警察的關注。藉此機會，筆者透過本文簡介日本外事警察的沿革與活動。

日本外事警察的起源與沿革

日本公安警察源自於戰前的「特高」（特別高等警察），在日本戰敗投降之後曾被盟軍總部（GHQ）解散，但是隨著1940年代末期冷戰的揭幕，美日方面都擔心國內左派勢力的高漲，以及蘇聯勢力顛覆的威脅，開始借重先前的警察系統重建反情報系統。

警察廳警備局、東京都警視廳公安部相繼成立，並且在日本全國道府縣警察本部設立公安課，建立遍及全國的保防網絡。而除了監控國內左派勢力之外，針對蘇聯集團間諜的涉外反情報活動也是由公安部門的外事警察負責。

從冷戰以來很長一段期間，日本外事警察的主要任務是以監視蘇聯、中共及北韓在日本的情報活動為主，這點從東京都警視廳公安部的編制可以看出。該部門原本的三個外事課當中的第一課（負責蘇聯及東歐國家）、第二課（負責中國、北韓）就是外事警察長年的主力部門。

反而是負責反恐任務的第三課，是在1970年代極左派恐怖組織「日本赤軍」在國際進行多次恐攻之後，才跟警備局同時設立專責國際恐怖活動的專責部門。警察系統甚至集中菁英組與非菁英組的外事菁英，成立警備局調査官室，跟各國情報機構合作追蹤、緝捕「日本赤軍」分子。

到了2004年，因應伊斯蘭極端主義恐怖活動，警察廳警備局成立「國際恐怖主義對策課」（警察庁警備局国際テロリズム対策課），針對日本國內的穆斯林社群以及伊斯蘭世界的恐怖主義勢力進行監控並蒐集情報。