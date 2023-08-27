TNL+ 2023/08/27,
美加

美零售龍頭Walmart與無人機公司Wing合作，購物下單30分鐘內送達，開啟「快狠準」的空運物流時代

美零售龍頭Walmart與無人機公司Wing合作，購物下單30分鐘內送達，開啟「快狠準」的空運物流時代
Wing的送貨無人機｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

除了主打服務創新且使用方便外，Walmart也強調，使用無人機送貨的最大「賣點」，就是它的送貨速度超級快，高達每小時65英里，讓顧客在訂完商品後30分鐘內就收到貨。除了運送速度快之外，無人機也可以很輕巧，能夠安全地將蛋等易碎商品送到府。

文：Taylor Mei

Google母公司Alphabet旗下的無人機公司Wing，自去（2022）年4月7日正式在美國德州開始進行送貨服務後，先是與連鎖藥局Walgreens、冰淇淋店Blue Bell Creameries等業者合作，現在將與零售龍頭Walmart合作。

據科技媒體《TechCrunch》報導，目前德州達拉斯（Dallas）與沃斯堡（Fort Worth）都會區兩間由Wing無人機協助送貨的超市，預估可以服務共計超過6萬戶家庭，有望在不久後的將來，打敗電商巨擘Amazon的送貨無人機。

「雙W」的商品運送計畫

在Walmart與Wing確認合作後，他們預計先在德州弗里斯科（Frisco）試營運。透過加入達拉斯地區既有的11個無人機中心，在確認啟用服務後，消費者只需要在手機應用商城下載Wing的app，完成指定步驟後就可直接下訂商品。無論是冰淇淋、家庭日用品、蛋或是即食食品等，都可以使命必達。

根據Wing官方的操作指引，現階段的應用程式使用流程為：

  1. 下載Wing的app。
  2. 註冊帳號並輸入送貨地址。
  3. 若註冊完畢有看到螢幕顯示「Coming Soon」，即代表在服務正式啟用後，就可透過手機下單購物；如果沒有看到相關訊息，則代表居住地區不在服務涵蓋範圍內，須等待未來服務區域拓展後，才有機會使用。

針對這次的企業合作，Walmart表示，其實早在2年前就已經有相關無人機送貨的規劃，後續也陸續付諸實踐，服務範圍在2020至2021年間，已經涵蓋全美7個州（德州、亞利桑那州、阿肯色州與維吉尼亞州等）內共36間店，至今成功完成超過1萬次送貨任務。

「在最後一哩的『送貨之路』上，與Wing合作十分符合我們找尋環境友善的宗旨。」Walmart指出，並說明無人機主要的涵蓋運送範圍，是距離超市方圓10公里內的住家。

超市貨運物流的未來？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。