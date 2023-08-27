2023/08/27,
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中颱蘇拉登台？中央氣象局：未來恐北轉靠近台灣，下週三起全台有雨

中颱蘇拉登台？中央氣象局：未來恐北轉靠近台灣，下週三起全台有雨
8／27蘇拉颱風路徑預測圖｜Photo Credit: 中央氣象局

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中央氣象局觀測，第9號颱風蘇拉昨（26）日清晨已增強為中度颱風，下週朝台灣接近，發布海上警報機率高，陸上警報也不排除，至於颱風是否會登陸台灣？因路徑模擬分歧，仍待觀察。

（中央社）氣象專家吳德榮今（27）日表示，蘇拉已達強颱等級，預估接近台灣時正值巔峰；而關島附近1、2天內另有第3個熱帶擾動發展，會逐漸對蘇拉動向產生干擾，更添蘇拉末期路徑的詭譎多變。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象局預報資料顯示，蘇拉中心平均風速每秒51公尺，已達強烈颱風標準，今、明兩天持續在呂宋島東北方海面打轉，約花5天完整繞了一圈；29日轉向西北、向台灣逼近。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後，轉向西北，「31日晚間8時已從東南部登陸並進入台灣海峽」，美國模擬亦調整為與歐洲模式類似；蘇拉鄰近台灣時，強度正值巔峰，故無論是否登陸，其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽。

吳德榮提到，輕颱丹瑞快速前進，漸行漸遠，無雙颱共舞的機會；而關島附近1、2天內另有第3個熱帶擾動發展，會逐漸對蘇拉動向產生干擾，更添蘇拉末期路徑的詭譎多變。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天蘇拉外圍環流沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，中南部山區有局部大雷雨，並有擴展至部分平地的機會，應持續注意。

吳德榮指出，蘇拉29日從呂宋島東北方海面逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨；30日至9月1日各地風雨的情況，與蘇拉路徑密切相關，應持續觀察。

蘇拉颱風影響，氣象局：下週三起全台有雨

中央氣象局昨（26）日研判，中度颱風蘇拉下週將影響台灣，8月30日至9月1日，全台有雨，東半部應防大雨。

氣象局預報，26日到28日都是晴到多雲、有午後雷陣雨的天氣，29日水氣增多，東半部及恆春半島降雨增加，有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，背風側的西半部氣溫較高。

氣象局說，8月30日至9月1日，受颱風蘇拉或其外圍雲系影響，各地天氣不穩定，全台有雨，東半部不但整天有雨，還應防大雨。

氣象局預測，9月1日颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但仍受颱風外圍環流影響，各地仍有局部短暫陣雨。

蘇拉是否登台？氣象局：仍待觀察，但發布海警機率高

中央氣象局觀測，第9號颱風蘇拉昨（26）日清晨已增強為中度颱風，下週朝台灣接近，發布海上警報機率高，陸上警報也不排除，至於颱風是否會登陸台灣，因路徑模擬分歧，仍待觀察。

氣象局最新颱風消息顯示，蘇拉清晨2時中心位置在恆春東南方410公里海面上，7級風暴風半徑150公里，以每小時15公里速度往南移動。

氣象局說，蘇拉這兩天會向南遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，對台灣天氣暫無直接影響；預估28日下半天，蘇拉開始向北轉往台灣接近，將影響台灣天氣，下週發布海上警報機率高，陸上警報也不排除。

至於蘇拉是否會登陸台灣，氣象局說，目前模擬的颱風路徑分歧，可能從台灣東部海岸北上，也可能台灣南方的巴士海峽通過，要看未來太平洋高壓的強度，另外，下週海上有其他熱帶系統也會形成，可能影響蘇拉未來的動向。

氣象局預測，30日、31日受蘇拉或其外圍雲系影響，各地天氣不穩定，東半部整天有陣雨，南部、北部地區有局部短暫陣雨，中部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於第10號輕度颱風丹瑞，氣象局資料顯示，目前位於台北東南東方3440公里海面上，未來往北朝日本東方海面前進，距離遙遠，對台灣無影響。

台東往返蘭嶼、綠島船班29日至31日停航

受到颱風蘇拉外圍環流影響，台東輪船業者公告，28日台東往返蘭嶼和綠島船班時刻異動；29日至31日則全部停航。

航港局東部航務中心轉發輪船業者公告，因應颱風蘇拉外圍環流，28日上午10時30分過後，台東富岡往返綠島客輪停航。

28日往返蘭嶼部分，龍鴻公司加開上午9時30分蘭嶼往富岡航班，取消下午台東富岡往返蘭嶼航班，蘭嶼往屏東後壁湖原定下午2時45分更改為上午9時30分開航，並加開上午7時後壁湖往蘭嶼航班。大發公司取消中午12時45分以後富岡往返蘭嶼航班。

29日至31日富岡往返綠島、富岡往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼航線全部停航。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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