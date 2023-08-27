2023/08/27,
政治

總統大選農業議題：侯友宜諾調高老農津貼與移工政策、賴清德主打強化生產鏈和農產行銷

總統大選農業議題：侯友宜諾調高老農津貼與移工政策、賴清德主打強化生產鏈和農產行銷
國民黨籍總統候選人侯友宜｜Photo Credit: 中央社

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2024總統大選國、民兩黨皆提出農業政策。侯友宜高喊讓農民當家作主，承諾提高老農津貼、擴大移工政策以彌補農業人力不足。賴清德則提出幸福農業政策，包括加強機械化科技農業、提高農產品行銷等政策。

侯友宜喊「讓農民當家作主」：調高老農津貼、銷售管道制度化

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（26）日在嘉義縣梅山玉虛宮提出4大農業政策，包括調高老農津貼、擴大開放移工、水利會還給農民和銷售管道制度化，強調要做農民的靠山，拚回好日子。

侯友宜昨天到嘉義縣，參拜新港奉天宮及梅山鄉玉虛宮，並在玉虛宮廟前廣場廟口開講，提出台灣農業政策的展望。

侯友宜指出，老農津貼跟不上物價上漲的速度，他允諾當選總統一定調高老農年金，絕對不會低於新台幣8000元，並將現行4年調整1次，改為每年依照消費者物價指數（CPI）調整，「該給的要給，真正照顧農民權益！」

面對台灣農村人口老化、農業缺工問題，侯友宜說，除了透過政策鼓勵青年返鄉，也會擴大開放移工政策，解決國內產業勞力不足現況。

侯友宜表示，原是民間社團法人的水利會現改為官派，把民間資源變成公家資源，卻無法照顧好農民，讓農民越來越痛苦，也無法因地制宜，真正照顧在地農業。

侯友宜認為，過去水利會的幹部都是民選，做不好就換掉，他會聽進農民聲音，把水利會還給農民，回歸專業治理，讓農民當家作主。

侯友宜說，將建立銷售管道制度化，同時設置農產品產銷預警機制，協助調控農產品供需，針對各縣市若有滯銷的農產品及蔬果，會以新北市協助各縣市農產銷售的經驗，讓政府帶頭，透過多元管道協助銷售，包括大陸及國外市場，幫助農民收益，讓大家享受到更好的農產品。

侯友宜重申，此次出來選總統的3個目標，兩岸要和平、經濟要繁榮、政府要清廉，希望大家可以團結在一起，支持從基層出身、一直在拚的嘉義子弟。

賴清德推「幸福農業」：加強現代化科技農業、強化農業行銷

民進黨總統參選人賴清德26日表示，盼推動幸福農業政策，包括6大施政方針，落實健康安全農業、科技化農業、打造農業生態鏈、加強行銷、確保糧食安全、加強冷鏈系統等。

「全國農業產銷團體賴清德後援會」昨天下午在台中市舉行成立大會，賴清德由立法院副院長蔡其昌、農業部長陳吉仲陪同出席，除授旗給各後援會幹部，與會代表還送上農產品為賴清德祝福。

賴清德
民進黨籍總統候選人賴清德（中）出席「全國農業產銷團體賴清德後援會」｜Photo Credit: 中央社

賴清德致詞時表示，以農業產值來看，2012年約新台幣5600多億元，至2021年，總產值已成長至6287億元，增加600多億元產值，其中包括農民生產收入、農產外銷金額都有明顯增加。

而農產品外銷國家也在成長中，賴清德說，例如芒果銷往日本，棗子銷往韓國，芭樂、文旦也能銷售到加拿大；至於漁產甚至有日本知名壽司店指名採用台灣石斑魚，而現在豬肉口蹄疫成功拔針、阻擋非洲豬瘟後，也開始逐步外銷，農民辛苦耕種農作物，飼養各種動物，政府有責任幫忙行銷，未來大家一起共同來打拚。

賴清德承諾，如果未來有機會帶領國家，將推動幸福農業政策，包括6大施政方針，落實健康安全農業、強化生產機械化及設備現代化的科技農業、打造農業生態鏈、加強農業行銷、完善農產冷鏈系統、確保糧食安全等，其中台灣糧食61%靠進口，糧食生產可以增加家庭收入，還能確保2300多萬人的糧食。

賴清德並請大家一起守護台灣主權，主權簡單而言就是「所有權」，台灣過去幾十年來，定期改選各級政府，包括總統、縣市長、立委、縣市議員、村里長等，透過公權力服務人民，台灣本來就是一個主權獨立的國家，自然擁有這塊土地的主權，而這塊3.6萬平方公里的土地所有權屬於台灣2300多萬人，若無主權，就沒有所有權，沒有所有權事情就嚴重了。

賴清德強調，這場選舉的關鍵，就是守護台灣的主權，有主權，才能擁有民主、自由、人權，而要完成這樣的目標，除了希望大家支持賴清德，民進黨所提名的立委參選人也要一起相挺，讓台灣越來越好。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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