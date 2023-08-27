總統大選農業議題：侯友宜諾調高老農津貼與移工政策、賴清德主打強化生產鏈和農產行銷
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2024總統大選國、民兩黨皆提出農業政策。侯友宜高喊讓農民當家作主，承諾提高老農津貼、擴大移工政策以彌補農業人力不足。賴清德則提出幸福農業政策，包括加強機械化科技農業、提高農產品行銷等政策。
侯友宜喊「讓農民當家作主」：調高老農津貼、銷售管道制度化
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（26）日在嘉義縣梅山玉虛宮提出4大農業政策，包括調高老農津貼、擴大開放移工、水利會還給農民和銷售管道制度化，強調要做農民的靠山，拚回好日子。
侯友宜昨天到嘉義縣，參拜新港奉天宮及梅山鄉玉虛宮，並在玉虛宮廟前廣場廟口開講，提出台灣農業政策的展望。
侯友宜指出，老農津貼跟不上物價上漲的速度，他允諾當選總統一定調高老農年金，絕對不會低於新台幣8000元，並將現行4年調整1次，改為每年依照消費者物價指數（CPI）調整，「該給的要給，真正照顧農民權益！」
面對台灣農村人口老化、農業缺工問題，侯友宜說，除了透過政策鼓勵青年返鄉，也會擴大開放移工政策，解決國內產業勞力不足現況。
侯友宜表示，原是民間社團法人的水利會現改為官派，把民間資源變成公家資源，卻無法照顧好農民，讓農民越來越痛苦，也無法因地制宜，真正照顧在地農業。
侯友宜認為，過去水利會的幹部都是民選，做不好就換掉，他會聽進農民聲音，把水利會還給農民，回歸專業治理，讓農民當家作主。
侯友宜說，將建立銷售管道制度化，同時設置農產品產銷預警機制，協助調控農產品供需，針對各縣市若有滯銷的農產品及蔬果，會以新北市協助各縣市農產銷售的經驗，讓政府帶頭，透過多元管道協助銷售，包括大陸及國外市場，幫助農民收益，讓大家享受到更好的農產品。
侯友宜重申，此次出來選總統的3個目標，兩岸要和平、經濟要繁榮、政府要清廉，希望大家可以團結在一起，支持從基層出身、一直在拚的嘉義子弟。
賴清德推「幸福農業」：加強現代化科技農業、強化農業行銷
民進黨總統參選人賴清德26日表示，盼推動幸福農業政策，包括6大施政方針，落實健康安全農業、科技化農業、打造農業生態鏈、加強行銷、確保糧食安全、加強冷鏈系統等。
「全國農業產銷團體賴清德後援會」昨天下午在台中市舉行成立大會，賴清德由立法院副院長蔡其昌、農業部長陳吉仲陪同出席，除授旗給各後援會幹部，與會代表還送上農產品為賴清德祝福。
賴清德致詞時表示，以農業產值來看，2012年約新台幣5600多億元，至2021年，總產值已成長至6287億元，增加600多億元產值，其中包括農民生產收入、農產外銷金額都有明顯增加。
而農產品外銷國家也在成長中，賴清德說，例如芒果銷往日本，棗子銷往韓國，芭樂、文旦也能銷售到加拿大；至於漁產甚至有日本知名壽司店指名採用台灣石斑魚，而現在豬肉口蹄疫成功拔針、阻擋非洲豬瘟後，也開始逐步外銷，農民辛苦耕種農作物，飼養各種動物，政府有責任幫忙行銷，未來大家一起共同來打拚。
賴清德承諾，如果未來有機會帶領國家，將推動幸福農業政策，包括6大施政方針，落實健康安全農業、強化生產機械化及設備現代化的科技農業、打造農業生態鏈、加強農業行銷、完善農產冷鏈系統、確保糧食安全等，其中台灣糧食61%靠進口，糧食生產可以增加家庭收入，還能確保2300多萬人的糧食。
賴清德並請大家一起守護台灣主權，主權簡單而言就是「所有權」，台灣過去幾十年來，定期改選各級政府，包括總統、縣市長、立委、縣市議員、村里長等，透過公權力服務人民，台灣本來就是一個主權獨立的國家，自然擁有這塊土地的主權，而這塊3.6萬平方公里的土地所有權屬於台灣2300多萬人，若無主權，就沒有所有權，沒有所有權事情就嚴重了。
賴清德強調，這場選舉的關鍵，就是守護台灣的主權，有主權，才能擁有民主、自由、人權，而要完成這樣的目標，除了希望大家支持賴清德，民進黨所提名的立委參選人也要一起相挺，讓台灣越來越好。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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