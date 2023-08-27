尼日政變：尼日軍方要求法國大使48小時離境遭拒，萬人上街挺政變
我們想讓你知道的是
尼日軍事統治者週五（25日）要求法國駐尼日大使法國大使伊特（Sylvain Itte）在48小時內離境，但遭法國拒絕。昨天，在尼日首都尼阿美（Niamey）聚集上萬名群眾，力挺軍事政變。
（中央社）西非經濟共同體（ECOWAS）揚言採取軍事行動推翻尼日政變，導致緊張情勢升高，尼日軍事統治者週五（25日）要求法國、德國、奈及利亞與美國的大使在48小時內離境。
《法新社》報導，法國政府立刻反駁尼日對法國大使下達的最後通牒，重申不承認尼日軍事統治者的權力。
尼日新政權與數個西方強權和西非經濟共同體的關係惡化，統治尼日的軍官們現在提出的要求再度加劇緊張情勢。奈及利亞目前擔任西非經濟共同體的輪值主席。
尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）於7月26日遭推翻後，巴黎當局一再支持西非經濟共同體要求讓貝佐姆復職的呼聲。
尼日外交部分別致函法國、德國、奈及利亞與美國政府，稱這些國家的大使應在48小時內離境。
尼日外交部在信中提到，這些大使受邀參加今天的一場會議，卻拒絕回覆，加上他們各自國家的政府「違反尼日利益」的其他行為，因此要求他們離境。
法國外交部週五（25日）晚上表示：「發起政變的人無權提出這項要求，大使的批准僅來自合法民選的尼日當局。」
法國有1500名士兵駐紮尼日，他們協助貝佐姆打擊在當地活躍多年的聖戰士勢力；美國在尼日也駐有約1000名軍事人員。
據傳尼日驅逐美國大使，美國務院：未提出這類要求
尼日軍政府7月發動政變掌權後，與前殖民統治者法國的關係惡化，軍政府25日下令法國大使48小時內離境。稍早有媒體報導，尼日也要求美國大使離境，但美方稱未接獲這類要求。
《路透社》報導，與鄰國布吉納法索和馬利近年發生的政變一樣，尼日軍方是在反法情緒日益高漲之際奪權，一些當地人指控法國干預尼日內政。
尼日軍政府任命的外交部發布聲明說，由於法國政府做出「違反尼日利益」的行為，包括法國大使伊特（Sylvain Itte）拒絕回應與尼日新外交部長會面的邀請，因此決定驅逐伊特。法國外交部尚未回應置評要求。
有些看似官方發出的聲明今天在網路上廣泛流傳，內容似乎顯示尼日也下令美國與德國大使離境，使用的措辭與驅逐法國大使的聲明類似。
然而，美國國務院25日表示，尼日已通知這份聲明並非由外交部發出，尼日「沒有向美國政府提出這類要求」。
尼日軍政府消息人士與奈及利亞安全事務方面的消息人士都說，只有法國大使被要求離境。
尼日驅逐大使遭法國拒絕，上萬民眾挺政變：「若尼日還有法國士兵，戰鬥不會停止。」
尼日軍事統治者週五（25日）要求法國駐尼日大使在48小時內離境，但遭法國拒絕；週六（26日）尼日首都尼阿美（Niamey）聚集上萬名群眾，力挺上月發生的軍事政變。
《法新社》報導，尼日最大、有3萬個座位的康傑體育館（Seyni Kountche stadium）坐滿2／3群眾，並傳出巫巫茲拉（vuvuzelas）的喇叭聲響。
在體育館看台上，看得到尼日、阿爾及利亞和俄羅斯的國旗；在球場中央，身著尼日國旗色的雜技演員正在表演。
民眾布巴卡（Ramatou Ibrahim Boubacar）說：「我們有權選擇自己想要的合作夥伴…法國必須尊重這選擇。」
布巴卡從頭到腳都穿戴著尼日國旗，她表示，「60年來，我們從未真正獨立過，直到政變那天」才有所改變。
布巴卡又說，全國都支持「國家國土保衛委員會」（National Council for the Safeguard of the Homeland，CNSP）。
「國家國土保衛委員會」7月26日推翻民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的政府後奪取政權； 該委員會由軍事將領蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）領導，他目前已將前殖民統治者法國當作新目標。
國家國土保衛委員會成員阿馬多（Obro Amadou）昨（26）日對體育館現場群眾表示：「只要尼日還有法國士兵的一天，戰鬥就不會停止。」
尼日外交部週五以法國大使伊特（Sylvain Itte）拒絕會見新領導人，且法國政府各項舉動「違反尼日利益」為由，宣布伊特在48小時內離境。
法國方面已拒絕尼日這項要求，並表示「政變發起人無權提出這項要求」 。
新聞來源
延伸閱讀
- 尼日政變：西非經濟共同體與奈及利亞宗教代表團出面調停，力拚恢復人文統治
- 尼日政變：軍政府揚言起訴廢黜總統、譴責制裁不人道，西非經濟共同體軍事干預風險高
- 尼日政變為什麼值得各國重視？軍閥不滿與反法民族主義，最終毀掉西方反恐的重要據點
- 關於尼日政變的六個QA：為什麼要關心這個西非國家？這與俄羅斯、瓦格納有什麼關係？
- 華府協助培訓尼日軍方卻換來政變，美國是否應放棄與尼日的軍事夥伴關係？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
“尼日政變”的相關議題
- 2023-08-27 尼日政變：尼日軍方要求法國大使48小時離境遭拒，萬人上街挺政變
- 2023-08-17 華府協助培訓尼日軍方卻換來政變，美國是否應放棄與尼日的軍事夥伴關係？
- 2023-08-15 尼日政變：軍政府揚言起訴廢黜總統、譴責制裁不人道，西非經濟共同體軍事干預風險高
Tags：
餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
我們想讓你知道的是
作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
試想，當第一線的服務人員必須在現場提供顧客服務時，又要滿足線上等候客人的需求，接著還有各式行銷文案必須處理，焦頭爛額之際卻沒有多餘的夥伴能一起幫忙，你的餐廳／旅宿也有同樣的問題嗎？面對國境重啟、餐飲旅宿業爆發的此刻，人手不足之下，企業究竟能如何應戰？
☞ 立即報名 【大缺工時代： 善用數位創新突破餐飲旅宿瓶頸】
資格審核通過並參加活動即贈 Google 聯名禮品 乙份，還有機會抽中 Apple 第十代 iPad 10.9吋 喔！
思想科技發揮神隊友價值，助餐旅業善用Google工具成功轉型
此時，「轉型」成了產業勢在必行的解決方針，然而在眾多數位工具中又該如何於餐旅場景裏發揮價值，產業解決眼前缺工的燃眉之急外，並維持服務品質的量能？Google作為全球重要的雲端供應商，也早已經有了完美的對策，透過各種工具平台的打造或許能為餐旅業者帶來全新的場景應用與想像，解決因為缺工而無法應付的報復性旅遊消費力。
Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能
查詢地圖外，Google Maps其實還有許多意想不到的隱藏版功能。透過它訂位、叫外送對使用者而言已經是常見場景，而背後擁有的大量圖庫資訊也為Google Maps帶來了更為沈浸式的體驗，不單是能在這個平台上以3D立體地圖為旅行帶來更身歷其境的享受，旅遊業者也可以在地圖上建立屬於自己的專屬地圖，加入各式對遊客有用的地圖資訊，包括公共廁所、各式友善空間等，一方面能收取廣告收益，另一方面也能提升用戶的使用便利性。當各項資訊都整理在這個地圖上，也能為第一線的服務人員減少許多任務上的負擔。
Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
此外，當社群媒體成了與消費者主要的溝通管道時，過去耗費大量人力製作的各種吸睛、花俏的行銷素材，如今只需要透過Google Workspace一鍵就可以完成。共同協作減少溝通成本已經是企業常見的場景，但在生成式Duet AI的驅動下，你只需要下達正確指令，Google Workspace就可以幫助餐旅行銷人員產出豐富的內容，或許是一張照片、也可能是一個文案，大幅降低了組織的作業流程時間，也能在AI輔助下創造出更具有吸引力的行銷素材，是面對人力短缺時的最佳解方，也是行銷人員的神隊友夥伴。
Google Cloud：隱身在雲端的得力客服助手
有了可以幫企業在地圖上建構資訊的工具，還有完成各式行銷素材的好幫手，餐旅業者仍有一個潛在的挑戰：客服。正因為面對到人力短缺的窘境，第一線服務人員該如何在前線協助解決顧客疑問的同時，兼顧線上需求？對此，Google Cloud在人工智慧的協助下能針對幾乎所有任務提供定制化的AI體驗和助手，它能在搜尋並理解來自多個來源的大型內部資料集的訓練下，成為一個具備應對能力的機器客服人員，無論是訂房還是房務需求等疑難雜症，都能於第一時間協助解決，在不需要增加人力成本的情況下，為消費者帶來更高品質的服務體驗。
產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
這些來自Google豐富的解決方案，對餐旅業者來說或許已經開始產生想像，但如何將這些應用能真正在餐旅場景裡面落地？作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
如今，思想科技也預見了餐飲零售產業正面臨到全新的挑戰，將在9月22日盛大舉辦論壇，邀請到業內的意見領袖齊聚一堂，從技術、轉型到場景落地等不同面向，為餐旅業者的未來勾勒出全新的輪廓與樣態。
活動資訊：
日期：9/22 (五）10:00-16:30
地點：大倉久和 久和廳 I （台北市中山區南京東路一段9號）
☞ 立即報名 【大缺工時代： 善用數位創新突破餐飲旅宿瓶頸】
資格審核通過並參加活動即贈 Google 聯名禮品 乙份，還有機會抽中 Apple 第十代 iPad 10.9吋 喔！