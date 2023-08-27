2023/08/27,
非洲

尼日政變：尼日軍方要求法國大使48小時離境遭拒，萬人上街挺政變

尼日政變：尼日軍方要求法國大使48小時離境遭拒，萬人上街挺政變
示威名重手舉「打倒法國，打倒西非經濟共同體（ECOWAS）」｜Photo Credit: GettyImages

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尼日軍事統治者週五（25日）要求法國駐尼日大使法國大使伊特（Sylvain Itte）在48小時內離境，但遭法國拒絕。昨天，在尼日首都尼阿美（Niamey）聚集上萬名群眾，力挺軍事政變。

（中央社）西非經濟共同體（ECOWAS）揚言採取軍事行動推翻尼日政變，導致緊張情勢升高，尼日軍事統治者週五（25日）要求法國、德國、奈及利亞與美國的大使在48小時內離境。

《法新社》報導，法國政府立刻反駁尼日對法國大使下達的最後通牒，重申不承認尼日軍事統治者的權力。

尼日新政權與數個西方強權和西非經濟共同體的關係惡化，統治尼日的軍官們現在提出的要求再度加劇緊張情勢。奈及利亞目前擔任西非經濟共同體的輪值主席。

尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）於7月26日遭推翻後，巴黎當局一再支持西非經濟共同體要求讓貝佐姆復職的呼聲。

尼日外交部分別致函法國、德國、奈及利亞與美國政府，稱這些國家的大使應在48小時內離境。

尼日外交部在信中提到，這些大使受邀參加今天的一場會議，卻拒絕回覆，加上他們各自國家的政府「違反尼日利益」的其他行為，因此要求他們離境。

法國外交部週五（25日）晚上表示：「發起政變的人無權提出這項要求，大使的批准僅來自合法民選的尼日當局。」

法國有1500名士兵駐紮尼日，他們協助貝佐姆打擊在當地活躍多年的聖戰士勢力；美國在尼日也駐有約1000名軍事人員。

據傳尼日驅逐美國大使，美國務院：未提出這類要求

尼日軍政府7月發動政變掌權後，與前殖民統治者法國的關係惡化，軍政府25日下令法國大使48小時內離境。稍早有媒體報導，尼日也要求美國大使離境，但美方稱未接獲這類要求。

《路透社》報導，與鄰國布吉納法索和馬利近年發生的政變一樣，尼日軍方是在反法情緒日益高漲之際奪權，一些當地人指控法國干預尼日內政。

尼日軍政府任命的外交部發布聲明說，由於法國政府做出「違反尼日利益」的行為，包括法國大使伊特（Sylvain Itte）拒絕回應與尼日新外交部長會面的邀請，因此決定驅逐伊特。法國外交部尚未回應置評要求。

有些看似官方發出的聲明今天在網路上廣泛流傳，內容似乎顯示尼日也下令美國與德國大使離境，使用的措辭與驅逐法國大使的聲明類似。

然而，美國國務院25日表示，尼日已通知這份聲明並非由外交部發出，尼日「沒有向美國政府提出這類要求」。

尼日軍政府消息人士與奈及利亞安全事務方面的消息人士都說，只有法國大使被要求離境。

尼日驅逐大使遭法國拒絕，上萬民眾挺政變：「若尼日還有法國士兵，戰鬥不會停止。」

尼日軍事統治者週五（25日）要求法國駐尼日大使在48小時內離境，但遭法國拒絕；週六（26日）尼日首都尼阿美（Niamey）聚集上萬名群眾，力挺上月發生的軍事政變。

《法新社》報導，尼日最大、有3萬個座位的康傑體育館（Seyni Kountche stadium）坐滿2／3群眾，並傳出巫巫茲拉（vuvuzelas）的喇叭聲響。

在體育館看台上，看得到尼日、阿爾及利亞和俄羅斯的國旗；在球場中央，身著尼日國旗色的雜技演員正在表演。

民眾布巴卡（Ramatou Ibrahim Boubacar）說：「我們有權選擇自己想要的合作夥伴…法國必須尊重這選擇。」

布巴卡從頭到腳都穿戴著尼日國旗，她表示，「60年來，我們從未真正獨立過，直到政變那天」才有所改變。

布巴卡又說，全國都支持「國家國土保衛委員會」（National Council for the Safeguard of the Homeland，CNSP）。

「國家國土保衛委員會」7月26日推翻民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的政府後奪取政權； 該委員會由軍事將領蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）領導，他目前已將前殖民統治者法國當作新目標。

國家國土保衛委員會成員阿馬多（Obro Amadou）昨（26）日對體育館現場群眾表示：「只要尼日還有法國士兵的一天，戰鬥就不會停止。」

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國家國土保衛委員會成員阿馬多（Obro Amadou）（圖中）發表談話｜Photo Credit: GettyImages

尼日外交部週五以法國大使伊特（Sylvain Itte）拒絕會見新領導人，且法國政府各項舉動「違反尼日利益」為由，宣布伊特在48小時內離境。

法國方面已拒絕尼日這項要求，並表示「政變發起人無權提出這項要求」 。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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