尼日政變：尼日軍方要求法國大使48小時離境遭拒，萬人上街挺政變

(中央社)西非經濟共同體(ECOWAS)揚言採取軍事行動推翻尼日政變,導致緊張情勢升高,尼日軍事統治者週五(25日)要求法國、德國、奈及利亞與美國的大使在48小時內離境。

《法新社》報導,法國政府立刻反駁尼日對法國大使下達的最後通牒,重申不承認尼日軍事統治者的權力。

尼日新政權與數個西方強權和西非經濟共同體的關係惡化,統治尼日的軍官們現在提出的要求再度加劇緊張情勢。奈及利亞目前擔任西非經濟共同體的輪值主席。

尼日總統貝佐姆(Mohamed Bazoum)於7月26日遭推翻後,巴黎當局一再支持西非經濟共同體要求讓貝佐姆復職的呼聲。

尼日外交部分別致函法國、德國、奈及利亞與美國政府,稱這些國家的大使應在48小時內離境。

尼日外交部在信中提到,這些大使受邀參加今天的一場會議,卻拒絕回覆,加上他們各自國家的政府「違反尼日利益」的其他行為,因此要求他們離境。

法國外交部週五(25日)晚上表示:「發起政變的人無權提出這項要求,大使的批准僅來自合法民選的尼日當局。」

法國有1500名士兵駐紮尼日,他們協助貝佐姆打擊在當地活躍多年的聖戰士勢力;美國在尼日也駐有約1000名軍事人員。

據傳尼日驅逐美國大使,美國務院:未提出這類要求

尼日軍政府7月發動政變掌權後,與前殖民統治者法國的關係惡化,軍政府25日下令法國大使48小時內離境。稍早有媒體報導,尼日也要求美國大使離境,但美方稱未接獲這類要求。

《路透社》報導,與鄰國布吉納法索和馬利近年發生的政變一樣,尼日軍方是在反法情緒日益高漲之際奪權,一些當地人指控法國干預尼日內政。

尼日軍政府任命的外交部發布聲明說,由於法國政府做出「違反尼日利益」的行為,包括法國大使伊特(Sylvain Itte)拒絕回應與尼日新外交部長會面的邀請,因此決定驅逐伊特。法國外交部尚未回應置評要求。

有些看似官方發出的聲明今天在網路上廣泛流傳,內容似乎顯示尼日也下令美國與德國大使離境,使用的措辭與驅逐法國大使的聲明類似。

然而,美國國務院25日表示,尼日已通知這份聲明並非由外交部發出,尼日「沒有向美國政府提出這類要求」。

尼日軍政府消息人士與奈及利亞安全事務方面的消息人士都說,只有法國大使被要求離境。

尼日驅逐大使遭法國拒絕,上萬民眾挺政變:「若尼日還有法國士兵,戰鬥不會停止。」

尼日軍事統治者週五(25日)要求法國駐尼日大使在48小時內離境,但遭法國拒絕;週六(26日)尼日首都尼阿美(Niamey)聚集上萬名群眾,力挺上月發生的軍事政變。

《法新社》報導,尼日最大、有3萬個座位的康傑體育館(Seyni Kountche stadium)坐滿2/3群眾,並傳出巫巫茲拉(vuvuzelas)的喇叭聲響。

在體育館看台上,看得到尼日、阿爾及利亞和俄羅斯的國旗;在球場中央,身著尼日國旗色的雜技演員正在表演。

民眾布巴卡(Ramatou Ibrahim Boubacar)說:「我們有權選擇自己想要的合作夥伴…法國必須尊重這選擇。」

布巴卡從頭到腳都穿戴著尼日國旗,她表示,「60年來,我們從未真正獨立過,直到政變那天」才有所改變。

布巴卡又說,全國都支持「國家國土保衛委員會」(National Council for the Safeguard of the Homeland,CNSP)。

「國家國土保衛委員會」7月26日推翻民選總統貝佐姆(Mohamed Bazoum)的政府後奪取政權; 該委員會由軍事將領蒂亞尼(Abdourahamane Tiani)領導,他目前已將前殖民統治者法國當作新目標。

國家國土保衛委員會成員阿馬多(Obro Amadou)昨(26)日對體育館現場群眾表示:「只要尼日還有法國士兵的一天,戰鬥就不會停止。」

國家國土保衛委員會成員阿馬多(Obro Amadou)(圖中)發表談話|Photo Credit: GettyImages

尼日外交部週五以法國大使伊特(Sylvain Itte)拒絕會見新領導人,且法國政府各項舉動「違反尼日利益」為由,宣布伊特在48小時內離境。

法國方面已拒絕尼日這項要求,並表示「政變發起人無權提出這項要求」 。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:王昱晴

核稿編輯:邱宜君