2023/08/27,
教育

台灣大學通過「心理健康假」：無需證明文件，每學期最多可申請3天

台灣大學通過「心理健康假」：無需證明文件，每學期最多可申請3天
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台灣大學宣佈推動「心理健康假」，學生會肯定校方選擇正視心理假對學生的正面意義，也希望洗去外界對心理問題的污名化。學生會：「停下腳步，讓身心靈有喘口氣的空隙，是每個人應有的權利。」

（中央社）台灣大學學生會今（27）日在臉書宣布，台大學生輔導委員會已正式通過心理健康假，當學生心理不適或精神情況不佳時就可申請，每學期至多3天。

為緩解學生壓力，中山大學、台灣師範大學、實踐大學、成功大學、台北大學等校已陸續推動心理假，每學期至多可請3至5天不等。

台大學生會今天在官方臉書指出，台大學生輔導委員會已於今年6月正式通過心理健康假，當學生因心理不適或精神情況不佳，導致上課有困難時，只要上請假系統，就可於當日向授課老師請心理健康假，無須檢附證明文件。

台大學生會提到，學生每學期至多可申請3天的心理健康假，可於當天提出申請；在學生提出第2次申請或請假滿2天時，系統將通知學輔中心及心輔中心，啟動關心學生的輔導機制。

對於校方通過心理健康假，台大學生會認為，這昭示校方對學生心理問題的重視態度，選擇正視心理假對學生的正面意義，也希望洗去外界對心理問題的污名化；停下腳步，讓身心靈有喘口氣的空隙，是每個人應有的權利。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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