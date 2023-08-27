瓦格納墜機：俄羅斯找到10遺體、普里格任曾受訪稱「飛機在空中解體」引熱議

（中央社）俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里戈任先前受訪曾說自己寧願被殺，也不會對國家撒謊，並談到飛機在空中解體一事。這支40秒影片掀網友議論，紛紛對普里戈任之死進行揣測。

俄羅斯航空當局日前表示，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）搭乘的私人飛機，23日在莫斯科（Moscow）西北方墜毀，機上無人生還。

《路透社》報導，由於普里戈任是在瓦格納兵變事敗後整整兩個月發生事故，西方各國暗示，此事恐怕是克里姆林宮下令為之。對此，克宮出面表示這樣的說法「一派胡言」。

現在，一支最初於4月29日釋出的影片再度浮出檯面。片中，普里戈任告訴俄國軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）說，俄羅斯處於災難邊緣，因為國防機構正逐步踢出只說真話、拒對高層阿諛奉承的人。

普里戈任在瓦格納Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）上發布的影片中說：「今日，我們來到引爆點。」他說：「我說話為何這麼誠實？因為在那些將在這個國家生活的人面前，我沒有（不誠實的）權利。他們現在活在謊言中。最好把我殺了。」

他補充說：「但我不會扯謊，我必需誠實說出，俄羅斯正處於災難邊緣，如果今天不調整這些齒輪，那麼飛機就會在空中解體。」

灰區釋出影片不到幾個小時，就吸引數百則的網友回應。

搶到頭香的用戶說：「他（普里戈任）已經料到了。」

部分網友推測普里戈任還活著，其中一人說普里戈任「很快就會跳出來，嚇死大家」。

另一名網友表示，如果普里戈任和據報在墜機事件當天被解除俄羅斯空軍司令職務的前俄烏戰爭指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin），「一起在牙買加喝著調酒」，那就太酷了。

部分發文將矛頭指向克里姆林宮。其中一名網友認為這次墜機事件是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一手造成的，還說：「除非你是阿米巴原蟲，否則不可能不懂。」

有些網友認為是法國的錯，有些則怪罪烏克蘭。其中一篇貼文寫道，烏克蘭奉美國特種部隊和「盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxons）人的命令，殺害了普里戈任」，並說：「失去這樣的英雄，對我們還說是很艱難的。」

俄羅斯調查團：現場找到飛行記錄器和10具遺體，身份待確定

俄羅斯調查員週五（25日）指出，他們已在飛機失事現場找到飛行紀錄器和10具遺體。2天前這場空難造成俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）等喪生。

《法新社》報導，瓦格納集團針對俄羅斯軍方領導階層發動短暫兵變2個月後發生了這起空難，目前對這起墜機事件肇因的調查正在進行。

俄羅斯偵辦重罪的調查委員會（Investigative Committee）在社群媒體指出，「初步調查過程中，在飛機失事現場發現10具罹難者遺體。」

調查委員會表示，「正從事分子遺傳學分析，以確定罹難者身分」，還表示在失事現場找到飛行紀錄器。

這起空難事故發生以來，許多西方國家和批評克里姆林宮人士認為，瓦格納集團首腦是遭暗殺身亡。

克里姆林宮否認涉與其中，稱此為「悲劇」事件。

俄羅斯官員表示已對違反空中交通規則行為展開調查，但對於造成墜機的原因則保持沉默。

空難過後，普亭要求瓦格納戰士簽署效忠俄羅斯政府

在發生一場據信導致俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任死亡的致命空難後，俄羅斯總統普亭已下令瓦格納戰士簽署效忠俄羅斯政府的誓詞。

《路透社》報導，普亭（Vladimir Putin）25日簽署這道命令，並立即生效。克里姆林宮至今不願確定證實普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已死亡，表示有必要等待檢驗結果出爐，並稱西方暗指普里戈任遭克宮下令殺死的說法是「絕對的謊言」。

一架私人飛機23日晚間在莫斯科西北方墜毀，機上無人生還。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）曾表示，普里戈任是機上乘客。事發距離普里戈任對俄羅斯軍方高層發動未遂兵變恰好屆滿2個月。

普亭24日引述「初步資訊」指出，普里戈任及他在瓦格納集團的頂層夥伴均已在這起空難中罹難。普亭還讚揚普里戈任，但同時稱他曾犯下一些「嚴重錯誤」。

普亭如今下令瓦格納集團和其他私人軍事承包商的雇員必須宣誓效忠俄羅斯，顯然是為了讓這類團體受到更嚴格的國家控制。

新令發布在克里姆林宮的官方網站，內容要求替俄羅斯軍方工作或支援莫斯科在烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」的任何人員，都必須正式宣誓效忠俄羅斯。

根據命令的描述，對這些人的宣誓要求是為了強化俄羅斯國防的精神和道德根基，誓詞內容包括承諾嚴格遵循俄軍指揮官和高階將領的命令。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君