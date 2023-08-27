日本排放核處理水引發囤鹽恐慌，清大教授澄清「純鹽」不含水、台鹽強調供應足勿囤貨
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日本排放核處理水，引發南韓與中國大陸民眾恐慌、爭搶囤鹽。台鹽今天表示，通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，民眾切勿人云亦云，造成不必要的恐慌與囤鹽。
（中央社）日本排放「核處理水」入海後，日本政府環境省今（27）日公布在福島縣外海11處採樣分析海水氚濃度結果，顯示所有地點檢出的氚濃度都低於能檢測出的下限值，水質並無異常。
日本讀賣新聞及日本放送協會（NHK）報導，今天是環境省在「核處理水」排放入海後，首度公布海水監控結果。
日本環境大臣西村明宏說，根據分析結果，可確認11個地點的氚濃度皆未達檢出下限值，對人體及環境沒有影響。
由於存放在東京電力公司福島第一核電廠腹地的「核處理水」8月24日開始排放入海，環境省25日從排放口附近到約40公里外海域等總計11處進行海水採樣，並送往研究單位分析氚濃度。
這項分析結果今天出爐，環境省表示，11處海水中的氚濃度都低於能檢測出的下限值。環境省已上網公布分析結果，現階段將以每週一次的頻率持續進行水質監控。
東京電力公司從8月25日起公布福島第一核電廠附近海域10處的海水分析結果，目前顯示氚濃度都低於可檢測出的極限值。
另外，日本政府水產廳8月26日公布首波福島第一核電廠附近海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，跟排放入海前同為「未達檢測極限值」的未檢出。
中韓民眾瘋搶「買鹽」，台鹽：通霄精鹽廠產量足，勿恐慌囤貨
日本排放核處理水，引發南韓與中國大陸民眾恐慌、爭搶囤鹽。台鹽今（27）日表示，通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，民眾切勿人云亦云，造成不必要的恐慌與囤鹽。
台鹽指出，國內食鹽市場需求約每年10萬噸，旗下通霄精鹽廠原在國營專賣時期即負責供應民生食用鹽的需求，設計產能即以每年10萬噸為規劃，即便鹽品自由化後產量降低至7萬多噸，仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。
台鹽進一步表示，目前正值傳統中元檔期食用鹽銷售旺季，各項食用鹽品所備庫存均已於7月底前適度提高，因應普渡祭祀所需，各大通路備貨和供應與過往相較皆屬正常。
台鹽強調，肩負穩定民生用鹽責任，定期向經濟部回報大宗民生物資的安全庫存量，且具備緊急生產備貨能力，以因應市場需求，確保國內食用鹽量足及質優，維護民眾生活健康無虞。
清大原科中心主任：氚以水的型態存在，純鹽不含水，毋須擔心
日本福島核處理水排海是否影響海鹽生產引發關注，中國一些地區發生食鹽搶購現象。清大原科中心主任葉宗洸說，核處理水含氚，但氚為水型態，不會存在純鹽內。
日本24日開始向海洋排放福島第一核電站核處理水。依照東京電力公司的計畫，排放前將在處理過的水中加入大量海水，若確認濃度降低至預想水準，將在17天內排放第1批共7800噸核處理水，今年度預計排放約3.12萬噸。
國立清華大學原子科學技術發展中心主任葉宗洸向中央社記者表示，根據東電及國際原子能總署報告，福島核處理水中除了氚以外，其他核種都已過濾到剩非常低的濃度，遠低於排放限值，唯一沒辦法過濾的就剩氚。
葉宗洸指出，氚是以水的型態存在，但純鹽裡不含水，所以沒有含氚的問題，根本不用擔心。
對於民眾的擔心，葉宗洸建議，日本應該定期且長時間開放鄰近國家、包括台灣，能到日本核處理水的排放點進行海水取樣，各自帶回分析，以消除民眾的疑慮。
東海大學應用物理系今天在臉書Facebook發文表示，目前台灣的標準是「高級食鹽」含水量必須低於0.5%，「普通級食鹽」則是3%以下，若將「福島核電廠經ALPS處理後排出的水」拿來製鹽，1公斤鹽裡殘餘的水量是30g，鹽輻射劑量約是45貝克。
根據東海應用物理系的計算，世界衛生組織（WHO）對水中氚的規範是每公升1萬貝克，以每人1天要喝2公升水計算，1天要吃444公斤以「福島核電廠排出的核處理水做成的鹽巴」才會超出WHO規範。
日本福島核處理水排海引發是否影響海鹽生產的關注，中國一些地方發生食鹽搶購現象，鹽價出現波動，多地緊急通告規範食鹽價格。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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