俄烏戰爭與美中衝突的底層邏輯，是「歐亞主義」與「大西洋主義」兩大意識形態的對抗

持續已經超過一年半以上的俄烏戰爭，到目前為止仍呈現膠著狀態，俄羅斯無法繼續推進，但烏克蘭的反攻也沒能取得大規模進展。這場戰爭到底會是以普亭下台還是烏克蘭接受克里米亞、盧漢斯克、頓內次克、札波利沙和赫爾松的永久分離而告終，目前恐怕也還難以下定論。一如對日抗戰時的中華民國，烏克蘭能夠撐到現在，完全是來自於北約盟國的輸血。

嚴格來講，烏克蘭長期屬於帝俄與蘇聯的勢力範圍，和美國的合作關係也是從2014年才建立起來的。且普亭上台以來，俄羅斯對外誇張的行為亦不是從烏克蘭開始的，2008年對喬治亞的侵略同樣是對主權國家的侵犯。可是過去俄羅斯入侵喬治亞，併吞克里米亞時都沒有引來美國的干預。何以當俄羅斯把戰火擴及到烏克蘭本土時，卻引來了整個西方國家的激烈反應？

因此人們普遍將烏克蘭對俄羅斯武裝侵略的抵抗，解讀為一場美國與俄羅斯之間的代理人戰爭，甚至於美蘇冷戰的延續。那麼美國與蘇聯以及後繼的俄羅斯爭奪了那麼多年，到底又是為了什麼？除了地緣政治的利益之外，最重要的還是意識形態之爭。那麼是什麼樣的意識形態之爭？資本主義對抗共產主義嗎？

恐怕就算普亭本人，也不會相信今天的俄羅斯是為了向全世界擴張共產主義而發動戰爭。如果說俄羅斯背後有什麼對烏克蘭發動戰爭的動機，主要還是大斯拉夫主義，然而大斯拉夫主義對美國能產生的威脅有限，因為絕大多數的斯拉夫國家並不喜歡俄羅斯，很多甚至還是反俄先鋒。一如建立在情緒勒索的大中華主義一樣，大斯拉夫主義早已過時。

美國不懼怕俄羅斯的大斯拉夫主義，一如美國不懼怕中共的大中華主義一樣。可問題就是習近平和普亭的訴求都不只是大斯拉夫主義和大中華主義，習近平有所謂「人類命運共同體」，普亭則有「歐亞主義」，兩者的目的都是要挑戰當今以美國所主導的自由主義國際秩序。而為了與「歐亞主義」抗衡，美國早在第一次世界大戰勝利之際就提出了「大西洋主義」。

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何為歐亞主義？

提到「歐亞主義」，人們首先想到的會是「普亭的大腦」杜金所提出的「新歐亞主義」，可是「歐亞主義」的提出其實早在20世紀之初就開始了，而且最早提出的還不是俄國人。「歐亞主義」從地緣概念上來看，最早是由英國學者麥金德在1904年提出的「世界島」理論，他認為由歐洲、亞洲以及非洲組成的「世界島」是世界最大、人口最多、最富饒的陸地組合地帶。

然後從伏爾加河到長江，喜馬拉雅山脈山到北極的區域又是「世界島」的「心臟地帶」，東歐則是通往「心臟地帶」的門戶。因此麥金德認為只要有一個強權能夠掌握住東歐，就能掌握住「心臟地帶」，掌握住「心臟地帶」就能進一步掌握「世界島」，進而控制住全世界。由於東歐長期以來都是帝俄與蘇聯的勢力範圍，對這套理論最癡迷的自然也是俄羅斯的民族主義者。